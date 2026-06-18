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Ronald Johnson afirma que la devolución de un texto de Cortés es fruto de la cooperación entre México y EEUU

El embajador estadounidense cree que el trabajo conjunto también contribuye a resguardar bienes culturales e históricos

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 17 de junio que el FBI ayudó a recuperar y devolver a México un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés. REUTERS/Raquel Cunha
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 17 de junio que el FBI ayudó a recuperar y devolver a México un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 17 de junio que el FBI ayudó a recuperar y devolver a México un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés, que había sido robado del Archivo Nacional de México “hace décadas”, según escribió en X.

En su mensaje, Johnson atribuyó el resultado a “la estrecha cooperación que impulsan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que esa colaboración también “ayuda a proteger el patrimonio cultural e histórico de México”.

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FBI devuelve a México un documento de 1527 firmado por Hernán Cortés

Este 18 de mayo de 2026 el FBI entregó el manuscrito a la SRE, que lo traslada al AGN en una ceremonia con la Embajada de Estados Unidos en México. (Archivo Infobae)
Este 18 de mayo de 2026 el FBI entregó el manuscrito a la SRE, que lo traslada al AGN en una ceremonia con la Embajada de Estados Unidos en México. (Archivo Infobae)

El FBI devolvió a México un documento de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado del Archivo General de la Nación hace más de 30 años y estaba por ser subastado en Estados Unidos, un caso que exhibe tanto la recuperación de una pieza patrimonial como la persistencia del tráfico de documentos históricos mexicanos.

La pieza ya estaba bajo resguardo de la Embajada de México en Washington desde agosto de 2025 y el 18 de mayo de 2026 el FBI la entregó de manera oficial a la SRE, que la trasladó al AGN en una ceremonia con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México.

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Se trata de un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527, de acuerdo. El folio pertenece al fondo Hospital de Jesús del AGN y contiene la rúbrica del propio conquistador español.

El documento, de casi 500 años de antigüedad, fue incautado en Estados Unidos cuando estaba a punto de entrar a subasta. El manuscrito es considerado de valor incalculable para el patrimonio histórico nacional.

México detectó la venta del folio en 2022 y abrió una denuncia ante la FGR

El AGN mantiene abierta la búsqueda de otros folios con firma de Hernán Cortés sustraídos del mismo expediente. (Archivo Infobae)
El AGN mantiene abierta la búsqueda de otros folios con firma de Hernán Cortés sustraídos del mismo expediente. (Archivo Infobae)

El hallazgo del robo ocurrió en mayo de 2022, cuando autoridades mexicanas detectaron que la casa de subastas británica Paul Fraser Collectibles ofrecía el documento en Estados Unidos. A partir de esa localización, México presentó semanas después una denuncia formal ante la FGR. La acusación fue respaldada con pruebas físicas y con dictámenes elaborados por especialistas del AGN. Esos peritajes acreditaron la pertenencia del folio a la institución.

Las gestiones para repatriar la pieza tomaron casi cuatro años. El proceso formal de devolución comenzó en 2024 e involucra un documento sustraído del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús. Ese conjunto forma parte de una de las series documentales más antiguas y sensibles del acervo nacional.

El folio recuperado integra un grupo de documentos con firmas de Hernán Cortés que fueron sustraídos del mismo expediente. Esa circunstancia sugiere que el robo fue selectivo y que habría estado orientado al mercado internacional de antigüedades.

La recuperación fue posible por las descripciones archivísticas elaboradas antes del robo, según destaca el AGN. Ese registro previo permitió identificar la pieza cuando apareció en oferta. Autoridades advirtieron que la identificación de piezas faltantes sigue activa, aunque no precisaron cuántos otros folios del mismo legajo permanecen en paradero desconocido.

Este caso también representa también una alerta sobre el tráfico ilícito de bienes documentales mexicanos hacia coleccionistas y casas de subasta extranjeras. El expediente sigue abierto porque otros folios con firma de Cortés aún no aparecen.

Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, en 1485 y muere en Castilleja de la Cuesta en 1547. Es conocido como el conquistador español que encabezó la expedición responsable de la caída de México-Tenochtitlan y del inicio del dominio español en el actual territorio mexicano. Su figura representa uno de los momentos más decisivos en la historia de América, marcado por alianzas con pueblos originarios, enfrentamientos militares y el establecimiento del Virreinato de la Nueva España.

A lo largo de su vida, Cortés enfrentó juicios, acusaciones y conflictos con la Corona española, pero también recibió títulos y reconocimiento por sus conquistas. Su legado sigue siendo motivo de debate por el impacto cultural, social y político que tiene la colonización.

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