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Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

El Xeneize la estrenaría mañana contra Estudiantes de La Plata en cancha de Huracán

Nueva camiseta de Boca Juniors

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Boca Juniors presentó la nueva camiseta titular para la temporada 2026/2027, con un diseño que combina dos tonos de azul junto al amarillo tradicional y que marca el regreso del escudo con estrellas. La prenda suma la aplicación del apodo “Xeneize” en la parte posterior del cuello y se completa con shorts y medias a tono, según informó la marca en su anuncio de lanzamiento.

A lo largo de su historia, Boca tuvo cuatro escudos oficiales. El primer logo creado en 1910, cinco años después de su fundación, con el objetivo de aplicarlo en las hojas con membrete para cartas, notificaciones y documentos de la institución (un globo redondo azul con una banda amarilla y las siglas). En 1915, en los membretes oficiales de la institución figura el más difundido de todos, ya con formato y colores habituales. Y, desde 1932, surgieron las estrellas en el fondo azul superior e inferior. Por una resolución, el escudo debía llevar estrellas por cada campeonato de Primera División que haya ganado (y que ganara en el futuro). En memorias y balances institucionales, recién aparece en 1943. Este emblema se impone en la camiseta en 1977 (sólo en un partido), y de manera continua desde 1993. La última modificación fue en 1996, bajo la presidencia de Mauricio Macri, donde la franja amarilla es reemplazada por la sigla “CABJ” en el mismo color y se amplía el grosor de su contorno.

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La campaña audiovisual incluyó a las futbolistas del plantel profesional femenino Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos, y a los jugadores del masculino Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Así serán los dorsales de la camiseta de Boca
Así serán los dorsales de la camiseta de Boca

Por otra parte, trascendió que los dorsales (que serán blancos en la titular) tendrán la tipografía similar a la que se utilizaba en el club en 1932.

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Aunque todavía no fue confirmado, la nueva indumentaria tendría fecha de estreno mañana contra Estudiantes de La Plata, por el partido postergado de la segunda fecha, en cancha de Huracán (arrancará a las 19). Hasta acá, en este semestre, Boca había utilizado su camiseta alternativa dorada en los cotejos frente a Sarmiento de Junín (Copa Argentina) y Deportivo Riestra (debut en el Clausura), mientras que la titular tradicional azul y amarilla la empleó en los duelos coperos contra O’Higgins (en la Bombonera y Chile). El último ante Newell’s fue con la alternativa blanca y vivos azules y amarillos.

El calendario boquense indica que mañana el equipo del Vasco Arruabarrena recibirá a Estudiantes en cancha de Huracán y el próximo sábado hará lo propio con Vélez. Luego actuará en casa ante Recoleta de Paraguay (martes 11 de agosto) por la ida de los octavos de final de la Sudamericana. El sábado 15/8 visitará a Platense en Vicente López y el martes 18/8 definirá la serie copera contra los paraguayos en Asunción.

LAS IMÁGENES DE LA NUEVA CAMISETA DE BOCA

Nueva camiseta de Boca Juniors
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