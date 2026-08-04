La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

La crítica a Lewis Hamilton por su forma de vestir en la F1

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La figura de Lewis Hamilton sobrepasó el mundo de la Fórmula 1. El siete veces campeón de la Máxima se convirtió en un referente de sus fanáticos por su pasión por la moda, algo que demuestra en varias ocasiones al momento de llegar a las carreras. Y en las últimas horas, la dura crítica de un referente de la categoría resonó en el paddock.

El ex jefe de equipo de Fórmula 1 Otmar Szafnauer elogió a Max Verstappen por su rutina de trabajo y apuntó contra el actual piloto de Ferrari al asegurar que la figura de Red Bull “siempre” es el primero en llegar al circuito, mientras que el británico elige entrar más tarde para exponerse ante los fotógrafos. En el podcast High Performance Racing, Szafnauer planteó quién es el piloto que llega antes que todos. Cuando el conductor Jake Humphrey mencionó al neerlandés y al británico, lo interrumpió para descartar la segunda opción: “Max Verstappen. Él siempre es el primero en entrar”, afirmó.

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El ex director de varias escuderías también apuntó contra la dinámica del siete veces campeón mundial cuando desembarca al paddock de cara al comienzo de los fines de semana: “Lewis entra cuando están todos los fotógrafos ahí así puede vestir la ropa ridícula y pueden tomarle fotos”. Humphrey defendió el estilo de Hamilton y dijo que le gusta su forma de vestir.

Acto seguido, Szafnauer respondió con incredulidad y, tras escuchar la explicación del conductor sobre el valor de “atreverse a destacar” por el uso de la ropa, lo admitió con una comparación personal: “Él puede lograrlo, yo no puedo”, dijo. También bromeó sobre la vida privada del piloto: “Creo que la moda ayudó con Kim Kardashian, sin duda”, mencionó el ingeniero conocido por su trayectoria en la F1 como jefe de equipo en varias escuderías. Ocupó cargos directivos en British American Racing, Honda, Force India y Racing Point. Tras la adquisición del equipo por Lawrence Stroll, Szafnauer continuó al frente durante la etapa de Aston Martin, antes de dejar el cargo en 2022 para incorporarse a Alpine, donde permaneció hasta mediados de 2023.

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Hamilton se convirtió en un referente de la moda (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En ese sentido, Hamilton contó que tuvo que romper las reglas en la Fórmula 1 para dejar de llegar al paddock con la indumentaria oficial de los equipos y presentarse con la elección propia, una decisión que terminó por modificar la estética de una categoría marcada durante años por la uniformidad entre los protagonistas. “Llegaba y me sentía terrible usando lo mismo 180 días al año. Pregunté si podía presentarme con mi propio estilo y cambiarme después con el uniforme del equipo”.

“Me costó mucho que los jefes aceptaran. Básicamente, tuve que romper las reglas”, contó el competidor de 41 años, que también explicó que esa resistencia inicial de las autoridades cedió cuando su imagen empezó a generar atención mediática y beneficios de marca para los equipos. A partir de ahí se volvió habitual que otros pilotos también llegaran con un estilo personal.

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“Una vez que vieron la atención y la prensa favorable que generaba, y cómo elevaba la marca y al equipo, me permitieron hacerlo todos los días”, dijo Hamilton en una entrevista con la revista Esquire. Ese cambio convirtió la entrada al paddock en una especie de pasarela y empujó una transformación cultural dentro de la elite del automovilismo. Entre quienes siguieron ese camino aparecen el campeón de 2025 Lando Norris y otros pilotos que empezaron a experimentar con su imagen ante las cámaras.

El siete veces campeón de la F1 marca tendencia con sus looks (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hamilton también marcó que esa apertura no alcanzó a todos por igual. Algunos corredores, como el propio Verstappen o el español Fernando Alonso, mantienen todavía una estética más cercana a la tradición. “Las empresas corporativas a menudo no piensan en el estilo o en el traje. Ahora, se ha vuelto normal ver a otros pilotos presentarse tal como son. El resultado es innegable. Me encanta. Todos deberían sentirse cómodos en su propia piel”, sostuvo el británico.

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Asimismo, su figura fuera de la pista también creció desde que se oficializó su relación con una de las Kardashian. La relación entre ambos comenzó a generar rumores de pareja a principios de año tras ser vistos juntos en distintos eventos como el Super Bowl y el festival de música Coachella, además de viajes compartidos a Japón, Inglaterra y Francia. Personas cercanas a la pareja afirmaron que su vínculo se forjó a partir de una amistad consolidada a lo largo de los años.

Después del final del Gran Premio de Mónaco, donde Hamilton fue segundo detrás de Kimi Antonelli, no dudó en reconocer el apoyo de Kardashian. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo”, afirmó el británico al ser consultado por la prensa tras la carrera. En la llegada a la mitad de la temporada, el británico marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos con 169 puntos por detrás del líder Antonelli (219), lo mismo que Ferrari, que sigue a las Flechas de Plata en la tabla de Constructores a 72 unidades (379 a 307).

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