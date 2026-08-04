Plan de verano: llega experiencia gratis a Artz Pedregal dónde podrás sentir lo que es estár dentro de un gigante vivo

La artista Cristina Umaña Durán habla de su obra (Artz Pedregal/Redes Sociales)

Guardar

Los tiempos del aire, la exposición de Cristina Umaña Durán en Arte Abierto Pedregal, convierte esculturas inflables gigantes que respiran, se hinchan y colapsan en una experiencia que desorienta por igual a niños y adultos, y puede visitarse hasta el 30 de agosto de 2026 en el sur de la Ciudad de México.

La artista colombiana, nacida en Bogotá en 1993 y radicada en México, parte de un hecho personal para construir toda la serie: la apnea de su hermana. “Si no había aire, había pausa; su vida estaba en pausa”, declaró Umaña Durán en entrevista con La Tempestad. Esa fragilidad —el hilo entre exhalar y no volver a inhalar— se convirtió en el motor conceptual de las piezas.

PUBLICIDAD

Artz Pedregal (Collage/Artz Pedregal/ Redes sociales)

Esculturas que respiran hasta casi estallar

Una escultura inflable púrpura y ramificada, con detalles rojos en sus extremos, emerge de una estructura arquitectónica naranja en un área exterior con césped y edificios modernos. (Artz Pedregal/Redes sociales )

Las obras son grandes estructuras de tela que se expanden, se contraen y parecen tener vida propia. No hay una única lectura posible: algunas personas sienten claustrofobia al entrar, otras creen que es un juego, y otras se detienen simplemente ante la monumentalidad de las formas.

“Me interesa que las piezas estén siempre cerca del colapso, que exista una tensión constante”, afirmó la artista. “Que se hinchen hasta casi estallar y después puedan desinflarse también, hasta que se succione todo el aire.”

PUBLICIDAD

El material es tela, elegido porque, según Umaña Durán, existe entre el dibujo y la escultura: recibe la línea y la imagen, pero también puede ocupar un espacio y convertirse en cuerpo.

Por qué el título suena a mito colombiano

Una mano inflable de gran tamaño y color rojo oscuro yace sobre el césped de un espacio verde urbano, con el hotel Camino Real y edificios comerciales en el fondo. (Artz Pedregal/Redes sociales )

Los tiempos del aire retoma una expresión popular colombiana vinculada a un ruido que, según la tradición oral, se oyó en Bogotá en 1687. Para la artista, el título va más allá del mito: es una pregunta sobre cómo medir algo tan efímero como el aire dentro del cuerpo.

PUBLICIDAD

Una coincidencia reforzó el concepto durante el montaje: el sonido de los motores de los inflables evoca el anuncio de una tormenta, como si el aire estuviera a punto de llegar.

La instalación también dialoga con su entorno de forma deliberada. “Es una obra enorme e hinchada dentro de un centro comercial”, señaló la artista, un lugar donde la gente va a comprar y, en sus propias palabras, “también a hincharse de marcas.”

PUBLICIDAD

Talleres, pláticas y actividades para todo público

Una instalación artística de una mano inflable rosa de gran tamaño emerge de la fachada acristalada de un edificio moderno con escaleras exteriores y vegetación. (Artz Pedregal/Redes sociales )

La exposición se acompaña de un programa público activo. En julio se realizó el taller infantil “Animales mágicos”, donde niñas y niños modelaron criaturas fantásticas con pasta como parte de las actividades de la muestra.

Durante agosto continúan las actividades: pláticas abiertas a todo público a través de la plataforma Zoom, programadas para el 8 y el 15 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Dónde y cuándo verla

Los tiempos del aire puede visitarse en Arte Abierto Pedregal, Piso 2, ubicado en Periférico Sur 3720, colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

El horario de la galería es de martes a domingo, de 12:00 a 19:00 horas. La exposición cierra el 30 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Cómo llegar y registrarse para una visita guiada

La entrada a Arte Abierto Pedregal es libre y gratuita. La galería se encuentra en el Piso 2 de Artz Pedregal, sobre Periférico Sur 3720, colonia Jardines del Pedregal, y cuenta con elevador para facilitar el acceso al espacio expositivo.

En transporte público, la opción más directa es llegar a la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y tomar desde ahí un autobús con dirección a Periférico Sur. Las rutas que pasan frente al centro comercial son la 1A, 4, 29, 41, 111 y la METRO ROSARIO - EL PARAJE.

PUBLICIDAD

Quienes vengan desde el norte en Periférico deben bajar en la parada Oaxaca, cruzar por el puente peatonal y caminar unos 350 metros sobre Periférico. Desde el sur, la parada es Policía Federal, a unos 290 metros del acceso al centro comercial.

También es posible llegar en Metrobús por Insurgentes Sur, bajando en la estación Perisur y tomando un autobús hacia Artz. Quienes prefieran auto encontrarán tres niveles de estacionamiento en el centro comercial, con un costo de $45 pesos las primeras dos horas. No hay servicio de valet parking.

PUBLICIDAD

Para grupos escolares o visitas guiadas, Arte Abierto ofrece recorridos con mediación a partir del diálogo sobre el espacio, las exposiciones y la colección. El registro se realiza directamente en el sitio oficial arteabierto.org/visita.