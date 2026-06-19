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Capturan en Hidalgo a “El Virus”, ex integrante de “Los Malportados”, ligado a homicidios y narcomenudeo

Se le vincula con un feminicidio, al menos cinco homicidios y delitos de extorsión y robo

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Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP
Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP

Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años, identificado como líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y considerado un objetivo prioritario generador de violencia en la CDMX.

El detenido fue ubicado tras trabajos de investigación y labores de vigilancia, luego de distintos hechos de disparos de arma de fuego y homicidios registrados en la zona poniente de la capital. Las indagatorias establecieron que el probable líder se trasladó al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en el estado de Hidalgo.

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En el operativo participaron policías de la SSC, agentes de la Fiscalía CDMX y la Policía Estatal de Hidalgo, además de personal de la SSPC con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La acción se realizó en un centro recreativo ubicado en la carretera Tulancingo–Metepec, donde el hombre fue detenido en posesión de dosis de droga.

Las autoridades lo identificaron como el líder de un grupo delictivo dedicado principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio. La célula mantenía actividad en Azcapotzalco, donde se le atribuyeron diversos hechos violentos en los últimos meses.

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De acuerdo con la información recabada en las investigaciones, la organización de “El Virus” sostuvo durante años una alianza con el grupo de “Los Mal Portados”, pero esa relación se rompió y derivó en una disputa por el control de actividades delictivas en la misma alcaldía. “Los Mal Portados” fueron señalados como ligados al “Cártel Nuevo Imperio”.

Las autoridades también vincularon a Alberto “N” con un feminicidio y al menos cinco homicidios, además de delitos de extorsión, robo y narcomenudeo. Su identificación como objetivo prioritario se estableció por su presunta participación en la generación de violencia en Azcapotzalco.

Tras la detención, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado. La autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación jurídica.

  • Detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, “El Virus”, de 31 años, líder de una célula con operaciones en Azcapotzalco
  • Participaron SSPC, SSC, Fiscalía CDMX y Policía Estatal de Hidalgo; el operativo se apoyó con información del CNI
  • Fue vinculado con un feminicidio, al menos cinco homicidios y delitos como extorsión, robo y narcomenudeo

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