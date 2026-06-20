México

Detienen al probable responsable del derrumbe mortal en el exclusivo Residencial Aqua de Cancún

Amir “N” habría sido la persona a cargo de la construcción del pórtico que colapsó el pasado 5 de junio

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Las imágenes muestran un operativo policial nocturno. Un vehículo blindado, escoltado por unidades policiales con luces encendidas, se desplaza en un estacionamiento y calles de acceso. Oficiales uniformados descienden del vehículo y escoltan al presunto responsable del accidente. Crédito: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Amir “N” por su probable responsabilidad en el derrumbe del pórtico de acceso al exclusivo Residencial Aqua de Cancún, ocurrido el pasado 5 de junio, que cobró la vida de dos personas y dejó cinco más lesionadas.

La detención se realizó en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Fiscalía General de esa entidad, como resultado de labores de investigación de campo, gabinete y análisis tecnológico. Tras los trámites legales, el imputado fue trasladado a Quintana Roo e ingresado al Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, donde quedó a disposición de un juez de control.

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Derrumbe en el Residencial Aqua. Crédito: Redes Sociales
Derrumbe en el Residencial Aqua. Crédito: Redes Sociales

Extraoficialmente, vecinos y diversas líneas de investigación lo señalaron como una persona relacionada con la ejecución del proyecto donde ocurrió el derrumbe. Medios locales lo identifican como “constructor”.

El pórtico colapsó mientras se realizaban trabajos en el lugar

La tarde del 5 de junio, el pórtico caseta del fraccionamiento colapsó de forma repentina sobre la avenida Guayacán. El reporte llegó al número de emergencia 911 y de inmediato se activó un protocolo de atención, según reportaron medios nacionales aquel día.

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Una de las víctimas mortales presuntamente era un agente de seguridad que murió por los golpes y el peso de la plataforma. El segundo cuerpo quedó atrapado bajo los escombros y una retroexcavadora retiró el material pesado para liberarlo. Personal del Servicio Médico Forense levantó ambos cadáveres para practicarles la necropsia de ley.

Bomberos, Protección Civil, la FGE Quintana Roo, policía municipal, tránsito y Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona para atender a los heridos e iniciar las investigaciones pertinentes. Los cinco lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada, según datos oficiales de la FGE.

Oficialmente se identificó a una de las víctimas como Mauricio Arnulfo Palomino Barcelata, colaborador de Aqua Community de Cancún, A.C. El Consejo Directivo de esa organización emitió un comunicado oficial en el que lamentó su muerte y lo describió como una persona cuyo “profesionalismo, compromiso y responsabilidad le permitieron ganarse el aprecio y respeto de compañeros, residentes y colaboradores”.

La investigación incluyó diligencias técnicas y científicas

Desde que tuvo conocimiento del suceso, la FGE desplegó agentes de la Policía de Investigación, peritos especializados en diversas disciplinas y fiscales del Ministerio Público. Los trabajos periciales incluyeron análisis en ingeniería civil y estructuras para determinar las causas del colapso, de acuerdo con el comunicado de la FGE Quintana Roo.

La denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa afectada reforzó las líneas de investigación y permitió obtener la orden de aprehensión contra Amir “N”. El imputado es señalado como probable responsable de los delitos de homicidio y lesiones.

La FGE mantuvo coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para localizar al imputado fuera del territorio estatal y ejecutar el mandato judicial en su contra.

En redes sociales ya había sido identificada la persona detenida, debido a un video compartido por un habitante del fraccionamiento, donde tiene un conflicto con él.

Amir “N” fue localizado fuera del territorio estatal tras abandonar la obra

Después del colapso, Amir “N” presuntamente abandonó el lugar en automóvil y salió de Quintana Roo. Las autoridades quintanarroenses lo localizaron en San Luis Potosí mediante labores de inteligencia de campo, gabinete y análisis tecnológico, en coordinación con la Fiscalía General de San Luis Potosí. La detención se ejecutó en cumplimiento del mandato judicial obtenido tras las investigaciones.

Detenido por el derrumbe en el residencial Aqua. Crédito: FGE Quintana Roo
Detenido por el derrumbe en el residencial Aqua. Crédito: FGE Quintana Roo

Será el juez de control asignado quien determine la situación jurídica del imputado en el término legal establecido.

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