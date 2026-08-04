“Necesitaba una manera de alejarme del mundo más oscuro”: el método de Charlie Hunnam tras interpretar a Ed Gein en Netflix

La experiencia de Charlie Hunnam en la piel de Ed Gein revela el costo personal de sumergirse en personajes oscuros para la televisión

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La interpretación de Charlie Hunnam en la miniserie de Netflix sobre Ed Gein no solo marcó un hito en su carrera, sino que lo llevó a buscar formas poco convencionales para preservar su estabilidad emocional. Tras cada jornada de rodaje, el actor británico recurrió a una rutina particular con el fin de distanciarse de la oscuridad del personaje que encarnó, según recogió SensaCine.

Un refugio inesperado tras las cámaras

De acuerdo con SensaCine, Hunnam compartió con The Hollywood Reporter que al finalizar cada día de grabación de Monstruo: La historia de Ed Gein, regresaba a su hogar y se aislaba junto a dos gatitos recién adoptados. El intérprete explicó que pasaba varias horas jugando con los animales, lo que le permitía aliviar la tensión acumulada durante las intensas escenas de la serie. “Necesitaba una manera de alejarme del mundo más oscuro”, relató el actor, según SensaCine.

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Tras cada jornada de rodaje, Hunnam buscó refugio en la compañía de sus gatos para aliviar la carga emocional del papel (REUTERS/Mike Blake)

Esta práctica se transformó en un recurso fundamental para el protagonista, quien aseguró que la compañía de los animales lo ayudó a desconectar emocionalmente y recuperar el equilibrio tras sumergirse en un papel basado en un asesino en serie real.

La preparación para un rol extremo

SensaCine detalló que Charlie Hunnam realizó una exhaustiva investigación sobre la figura de Ed Gein antes de asumir el desafío de interpretarlo en la pantalla. Este proceso implicó revisar documentos, testimonios y archivos que permitieran comprender la complejidad del personaje. El propio actor reconoció que esa inmersión en la mente de un criminal real hizo que el distanciamiento con el papel resultara especialmente difícil al concluir cada jornada de filmación.

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El actor británico profundizó en la historia de Ed Gein para lograr una interpretación realista, lo que intensificó el impacto psicológico del proyecto

A la consulta sobre cómo lograba relajarse tras escenas particularmente exigentes, Hunnam respondió que los gatos se convirtieron en su refugio y le ofrecieron la tranquilidad necesaria para afrontar la presión emocional. “Literalmente jugaba con ellos durante tres horas”, citó SensaCine a partir de la entrevista concedida al medio estadounidense.

Un punto de inflexión en la carrera de Hunnam

El medio especializado ubicó este trabajo como uno de los más importantes y complejos en la trayectoria de Hunnam, quien ya contaba con reconocimiento previo por su papel como Jax Teller en “Hijos de la Anarquía”. Según SensaCine, el actor británico, nacido en 1980, alcanzó gran popularidad tras protagonizar la exitosa serie de motociclistas, lo que le abrió las puertas a nuevos proyectos de alto perfil.

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El papel de Ed Gein representó uno de los mayores desafíos en la trayectoria de Hunnam, ya conocido por su trabajo en “Hijos de la Anarquía” (REUTERS/Caroline Brehman)

La información publicada por SensaCine también recordó que el rol de Jax Teller le valió una nominación a los premios Emmy, aunque la fuente consultada no precisó el año ni la categoría específica en la que fue considerado.

El fenómeno de la franquicia Monstruo en Netflix

“Monstruo: La historia de Ed Gein” forma parte de una franquicia de Netflix que ha cosechado reconocimiento internacional. La primera entrega de la saga estuvo protagonizada por Evan Peters en el papel de Jeffrey Dahmer, y según SensaCine, esa producción se transformó en un fenómeno global tras su estreno, con múltiples galardones y una repercusión significativa en audiencias de todo el mundo.

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La saga “Monstruo” de Netflix consolidó su éxito internacional con historias basadas en crímenes reales

Posteriormente, la franquicia continuó con la historia de los hermanos Menéndez, quienes también captaron la atención internacional por la crudeza de los hechos que protagonizaron. De acuerdo con SensaCine, este recorrido consolidó a Monstruo como una de las propuestas más exitosas dentro del catálogo de la plataforma.

Próximos proyectos y nuevas incorporaciones

La saga creada por Netflix no se detiene y, según informó SensaCine, la próxima temporada estará centrada en el caso de Lizzie Borden. En esta nueva etapa, Charlie Hunnam interpretará a Andrew Borden, mientras que Ella Beatty asumirá el rol principal. La apuesta por historias basadas en crímenes reales continúa generando expectativa y mantiene a la franquicia entre las producciones más vistas y comentadas.

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La nueva temporada de la franquicia contará con Charlie Hunnam y Ella Beatty como protagonistas de la historia de Lizzie Borden (REUTERS/Caroline Brehman)

El fenómeno de Monstruo evidencia el interés del público por relatos complejos y controversiales, así como el impacto que estos papeles pueden tener en los actores que los protagonizan. La experiencia de Charlie Hunnam muestra hasta qué punto la interpretación de personajes oscuros exige recursos personales para preservar la salud emocional durante y después del rodaje.