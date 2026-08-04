México
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 4 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

07:38 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

Anabel Hernández anuncia su nuevo libro “Narcocracia”, con el testimonio de “El Grande”, operador de Los Beltrán Leyva

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva extraditado a Estados Unidos rompe el silencio sobre los vínculos entre el narcotráfico y seis gobiernos mexicanos

Anabel Hernández anuncia su nuevo libro “Narcocracia”, con el testimonio de “El Grande”, operador de Los Beltrán Leyva

Karely Ruiz y su esposo detallan asalto a su casa: cómo escaparon, el vecino que no los ayudó y el avance del caso

La pareja confirmó que su hija Madison no estaba en la vivienda cuando ocurrió el ataque; también anunciaron que próximamente publicarán los videos de las cámaras de seguridad

Karely Ruiz y su esposo detallan asalto a su casa: cómo escaparon, el vecino que no los ayudó y el avance del caso

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés es el líder de la semana y compartirá la suite con Aldo Rendón

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés es el líder de la semana y compartirá la suite con Aldo Rendón

Ernesto Laguardia se habría lesionado en La Casa de los Famosos México 2026, según Mariana Ochoa

La cantante reveló en la gala que el actor se habría lastimado dentro del reality

Ernesto Laguardia se habría lesionado en La Casa de los Famosos México 2026, según Mariana Ochoa

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de agosto

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de agosto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un patrullero volcó en La Plata durante una persecución y terminó en una zanja: hay tres detenidos

Un patrullero volcó en La Plata durante una persecución y terminó en una zanja: hay tres detenidos

Una llamada, cuarenta cápsulas de barbitúricos y el fantasma del clan Kennedy: la última noche de Marilyn Monroe

Una nueva ciclogénesis afectará al AMBA esta semana: cuándo sucederá y qué pasará con las temperaturas

La familia de Mailén Antonich aseguró que existió un plan para matarla y creen que habría un tercer implicado

La inseguridad antijurídica en el sector inmobiliario

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre por el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Incertidumbre por el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

La actriz de ‘La Odisea’ a la que aún no le han ofrecido ningún papel a pesar de su gran actuación: “Llevo más de un año sin trabajar”

Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

La serie de ‘God of War’ encuentra nuevo Kratos tras la salida de Ryan Hurst: esta será la estrella de Marvel que lo sustituya

El gobierno de Venezuela entregó 87 viviendas a familias afectadas por el terremoto y prometió 4.000 más antes de fin de año

DEPORTES

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

El extraño caso de la estrella de UFC que sube drásticamente de peso tras cada pelea: “Creo que soy adicto a la comida”

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia