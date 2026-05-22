¿Sabes qué dice tu contrato de trabajo? Lo que muchos firman sin leer y puede costarles caro

Firmar documentos incompletos dificulta la defensa de los derechos ante un juicio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Firmar un contrato de trabajo es uno de los momentos más determinantes en la vida laboral de cualquier persona. De ese documento dependen la protección de derechos, el desarrollo profesional y la tranquilidad personal y familiar.

Antes de comprometerse, es fundamental saber qué debe contener un contrato de trabajo según la Ley Federal del Trabajo (LFT). No hacerlo puede dejar al trabajador en situación de vulnerabilidad y sin el respaldo que la ley otorga.

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Sin contrato escrito, la responsabilidad recae en el patrón, no en el trabajador, según los artículos 21 y 26 de la LFT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es tan importante el contrato individual de trabajo?

De acuerdo con la LFT de México, en su reforma más reciente, con fecha del 14 de mayo de 2026, se define al contrato individual de trabajo como el acuerdo mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado a cambio de un salario.

Si bien la simple prestación del servicio produce los mismos efectos que un contrato, tenerlo por escrito es la mejor defensa ante cualquier conflicto con el patrón.

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El contrato debe especificar el monto, la periodicidad y el lugar de pago del salario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley también establece que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe. Incluso sin un escrito formal, la ley debe proteger al trabajador. La falta del documento será imputable al patrón, no al trabajador, conforme a los artículos 21 y 26 de la misma ley.

¿Qué debe incluir obligatoriamente el contrato de trabajo?

La LFT, en su artículo 25, establece los elementos mínimos que debe contener el documento. Las autoridades recomiendan no firmar nada que no incluya, al menos, lo siguiente:

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1. Datos de identificación: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y del patrón.

2. Tipo de contrato: si es por obra, tiempo determinado o indeterminado, por temporada, o por periodo de prueba o capacitación inicial.

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3. Servicios a prestar: las tareas o funciones específicas que se realizarán, descritas con precisión.

Esta infografía detalla los diez puntos obligatorios que todo contrato de trabajo debe incluir en México, conforme a la Ley Federal del Trabajo, para garantizar la protección de los derechos del empleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Lugar del trabajo: dirección donde se deberán prestar los servicios.

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5. Duración de la jornada laboral: horario y número de horas por semana y por día.

6. Forma y monto del salario: periodicidad de pago (semanal, quincenal o mensual) y cantidad acordada.

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7. Día y lugar de pago: cuándo y dónde se recibirá el sueldo.

8. Capacitación y adiestramiento: si el trabajador recibirá capacitación conforme a los programas de la empresa.

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El contrato debe detallar quién recibirá el salario y prestaciones del trabajador en caso de fallecimiento o desaparición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Otras condiciones laborales: días de descanso, vacaciones, primas y utilidades.

10. Designación de beneficiarios: quién recibirá el salario y prestaciones en caso de fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.

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De acuerdo con las autoridades, estos elementos son necesarios para la protección en el día a día y son determinantes al momento de exigir derechos o enfrentar un juicio laboral.

¿Cuáles son los derechos básicos protegidos por el contrato?

El contrato de un trabajo formal debe garantizar un trabajo digno, sin discriminación, con acceso a la seguridad social y salario remunerado.

La LFT prohíbe pactar condiciones por debajo de la ley: jornadas excesivas, salarios menores al mínimo, discriminación, renuncia de derechos o registro con sueldo menor al real, conforme al artículo 5.

La LFT obliga a incluir el tipo de contrato: por obra, tiempo determinado, temporada o periodo de prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se puede renunciar a derechos laborales ya adquiridos ni firmar contratos que simulen otra relación para eludir obligaciones del patrón.

La importancia de leer antes de firmar

La falta de cualquiera de los elementos mínimos en el contrato no quita derechos al trabajador, pero sí dificulta defenderlos.

Las autoridades recomiendan no firmar ni entregar documentos en blanco, y verificar que cada elemento obligatorio esté presente antes de comprometerse a una relación laboral.

Si el trabajador se ve presionado por sus superiores para firmar un contrato incompleto, con información confusa, o se le niega una copia, se puede buscar asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

De acuerdo con la LFT, pedir una copia del contrato antes de firmarlo es un derecho del trabajador que ningún patrón puede negar. (Imagen Ilustrativa Infobae)