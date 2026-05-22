De exalcaldes a candidatos: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

Ilustración de Júpiter Araujo Bernard frente a un mapa de México con Morelos resaltado, simbolizando la tensión de la violencia política en las elecciones junto a una urna con boletas y balas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2022 y 2024, mientras Júpiter Araujo Bernard alias “El Barbas” consolidaba su infiltración sobre la región oriente de Morelos, una serie de exalcaldes, funcionarios y candidatos fueron asesinados o atacados en el estado.

Al hablar sobre la detención de seis funcionarios y exfuncionarios que presuntamente habrían formado parte de la trama de “El Barbas”, la Fiscalía General de la República (FGR) mencionó, casi de pasada, el contexto de violencia que derivó en los años en los que se investiga a dichos personajes.

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“Los hechos incluyeron las muertes de exalcaldes morelenses acontecidas en 2022 y otra más en 2023, además de agresiones en contra de aspirantes a candidatos o cargos de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024”, dijo Ulises Lara López en un video en redes.

El vocero de la institución, Ulises Lara López (FGR)

Esos casos tienen nombres, fechas y municipios. Todos ocurrieron en el corredor donde opera El Barbas, líder regional del Cártel de Sinaloa en Morelos, que, según las investigaciones, logró infiltrar al menos ocho municipios, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlautla.

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¿Qué políticos fueron asesinados?

Benjamín López Palacios y Manuel Alejandro Jiménez Ponciano

El año 2022 abrió con dos asesinatos en el mismo municipio. El alcalde en funciones de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio el 11 de enero, apenas días después de asumir el cargo. Una semana más tarde, el 18 de enero, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, secretario general del mismo ayuntamiento, fue privado de la vida en la cabecera municipal.

Refugio Amaro Luna

Refugio Amaro Luna fue asesinado por un grupo armado en el municipio de Yecapixtla (foto: Captura de pantalla)

Refugio Amaro Luna, exalcalde de Yecapixtla, fue asesinado en septiembre de 2022 tras un ataque armado ocurrido en una cancha de futbol de ese municipio. El atentado no fue aislado ni quirúrgico: además del exfuncionario, otras tres personas murieron y al menos 10 más resultaron lesionadas. Amaro Luna, conocido también como “Cuco” Amaro, había gobernado Yecapixtla entre 2012 y 2015 y todavía mantenía presencia política en la región tras competir nuevamente por la alcaldía en 2021.

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Carlos “Bildmart” Benítez

En agosto de 2022 fue privado de la vida Carlos “Bildmart” Benítez, empresario de la región oriente y excandidato del Partido Socialdemócrata a la alcaldía de Cuautla en 2021. El ataque ocurrió mientras recogía a su hija de una escuela de inglés en pleno centro de la ciudad: hombres armados le cerraron el paso y desataron un enfrentamiento con los escoltas que lo acompañaban. El saldo fue de al menos cuatro muertos —incluidos dos policías que fungían como sus custodios— y una menor herida.

Benítez ya contaba con medidas de protección por amenazas previas y su entorno había sido golpeado por otros hechos violentos años antes. Tras el atentado, la Fiscalía de Morelos señaló que una de las principales líneas de investigación apuntaba a delincuencia organizada o ajuste de cuentas.

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Gabriela Marín Sánchez

En octubre de 2022, la diputada local Gabriela Marín Sánchez fue asesinada a balazos afuera de una farmacia ubicada sobre la avenida Poder Legislativo, en Cuernavaca, apenas unos meses después de asumir el cargo. El ataque ocurrió a plena luz del día y fue perpetrado por hombres armados que viajaban en motocicleta. Su chofer también resultó herido. La Fiscalía estatal señaló desde el inicio que no se trató de un asalto, sino de una agresión directa contra la legisladora.

El crimen tuvo un fuerte impacto político porque Marín había llegado al Congreso tras una larga disputa legal por la curul que dejó vacante el diputado Juan José Yáñez Vázquez. Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política que golpeó Morelos entre 2022 y 2024.

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Nicéforo Flores González y Uriel Landa

En enero de 2023 fueron localizados sin vida Nicéforo Flores González y Uriel Mejía Landa, ambos ligados políticamente al PRD en Puente de Ixtla. Flores González se desempeñaba como regidor del ayuntamiento, mientras que Mejía Landa había sido candidato a la presidencia municipal en 2021. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 10 de enero y días después sus cuerpos fueron encontrados con huellas de violencia en el ejido de Tehuixtla, en Jojutla.

Israel González Pérez

Israel González Pérez, ex alcalde de Tetela del Volcán (Facebook/Israel González Pérez)

En marzo de 2023, Israel González Pérez, exalcalde de Tetela del Volcán y militante de Morena, fue localizado sin vida junto con dos de sus colaboradores en la región oriente de Morelos. Los cuerpos fueron hallados dentro de una camioneta abandonada sobre el libramiento Oriente de Yecapixtla, con huellas de violencia e impactos de arma de fuego.

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González Pérez había gobernado Tetela del Volcán entre 2018 y 2021 y mantenía presencia política en la zona.

Germán García Reynoso

En agosto de 2023, Germán García Reynoso, exalcalde priista de Coatlán del Río y exdiputado local, fue localizado sin vida dentro de una camioneta volcada en un camino de terracería cercano al poblado de Tilancingo. El vehículo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y el crimen volvió a encender las alertas sobre la violencia que golpeaba distintas regiones de Morelos. García Reynoso había gobernado Coatlán del Río entre 1988 y 1991.

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Alfredo Giovanni Lezama Barrera

Alfredo Giovanni Lezama Barrera, regidor de Asuntos de la Juventud de Cuautla, Morelos, y precandidato a diputado local por el PAN, fue asesinado dentro de un gimnasio (Redes)

En enero de 2024, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, regidor panista de Cuautla y aspirante a una diputación local, fue asesinado a balazos dentro de un gimnasio ubicado en el primer cuadro del municipio. De acuerdo con los reportes, hombres armados ingresaron al establecimiento mientras el político hacía ejercicio y le dispararon de manera directa antes de huir.

Lezama Barrera también se desempeñaba como secretario general del PAN en Morelos y su homicidio ocurrió en pleno proceso electoral de 2024. Días después del ataque, autoridades estatales confirmaron que había recibido amenazas previas atribuidas a grupos criminales.

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Ricardo Arizmendi Reynoso

En mayo de 2024, Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla por la coalición PAN-PRI-PRD-RSP, fue asesinado a balazos dentro de su negocio ubicado en la Central de Abasto del municipio. El ataque ocurrió apenas unos días antes de la jornada electoral, cuando hombres armados ingresaron al establecimiento y le dispararon de manera directa. En el atentado también murió una trabajadora y otra mujer resultó herida. Arizmendi Reynoso era comerciante, abogado y líder de locatarios en la región.

La investigación que conectó los puntos

Ilustración que detalla la compleja red de corrupción municipal liderada por Júpiter N. 'El Barbas', con varios funcionarios y exfuncionarios implicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, los asesinatos de exalcaldes, funcionarios y candidatos en Morelos fueron investigados por separado. Fue hasta el 20 de mayo de 2026 cuando la FGR los mencionó de manera conjunta al describir el clima de violencia política y criminal que predominó en distintos municipios del estado entre 2022 y 2024, periodo que hoy forma parte de las investigaciones sobre una presunta infiltración criminal en gobiernos locales.

La Fiscalía no estableció una relación directa entre esos homicidios y los funcionarios detenidos en el operativo más reciente. Los casos fueron mencionados como parte del contexto de violencia registrado en municipios que actualmente aparecen bajo investigación federal.

Lo que sí confirmó la FGR es que una estructura criminal presuntamente encabezada por “El Barbas” habría logrado infiltrar al menos ocho municipios de Morelos —entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan— mediante el financiamiento de campañas políticas y la intimidación de actores políticos rivales.

El detonador formal de la investigación fue un video filtrado en febrero de 2025. En la grabación de 40 segundos se ve a los entonces presidentes municipales electos de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, sentados en una mesa con El Barbas, quien porta chaleco balístico y arma larga.

Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)

Según la reconstrucción de la periodista Yohali Reséndiz en Opinión 51, en mayo de 2024 Corona Damián y otros funcionarios fueron interceptados por hombres armados y llevados a punta de pistola a la finca Los Aguacates, en Totolapan. Ahí los esperaba El Barbas con una veintena de hombres armados.

El planteamiento fue directo: “Nosotros aportaremos votos a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”. Corona Damián respondió con un “Está bien” que quedó grabado.

Todos los candidatos presentes en Los Aguacates ganaron las elecciones de junio de 2024.

El 20 de mayo de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejecutó seis órdenes de aprehensión. Los detenidos fueron:

Agustín Toledano Amaro , presidente municipal de Atlatlahucan

Irving Sánchez Zavala , expresidente municipal de Yecapixtla

Horacio Zavaleta Malacara , secretario del ayuntamiento de Cuautla

Pablo Adrián Portillo Galicia , empresario y oficial mayor de Cuautla

Jonathan Espinoza Salinas , tesorero de Cuautla

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, permanece prófugo.