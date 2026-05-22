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Cinco muertos y cuatro heridos de una familia por incendio en casa de Tonalá, Jalisco

Entre los fallecidos había dos niños de entre cinco y 10 años, ocurrió en la colonia Loma Dorada la madrugada de este viernes

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incendio en una vivienda de la colonia Loma Dorada, en Tonalá, deja un saldo preliminar de cinco personas muertas y cuatro lesionadas de gravedad, durante la madrugada de este viernes.

La emergencia se reporta poco después de las 4:00 en una casa del cruce de las calles Loma Melaque y Loma Mixtla, donde vecinos alertan al número de emergencias por llamas de varios metros y personas atrapadas en el interior.

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Al sitio acuden elementos de Bomberos de Tonalá, quienes combaten el fuego y, tras ingresar al inmueble, confirman el fallecimiento de las víctimas. Las autoridades no revelan la identidad de las cinco personas.

Los cuatro sobrevivientes son trasladados en estado grave a distintos hospitales y puestos de socorro para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no informan las causas del incendio.

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Sucedió en la Colonia Lomas Dorada en el cruce de Loma Melaque y Loma Mixtla en la colonia Loma Dorada.

El siniestro fue reportado al 911 de emergencias donde se indicaba que el fuego estaba consum,iéndolo todo dentro de una casa particular.

Elementos de la Policía Municipal de Tonalá en conjunto con protección civil y bomberos rápidamente llegaron para comenzar las maniobras dentro de la casa.

De acuerdo con información compartida por la Coordinación de Seguridad de Tonalá, el siniestro fue reportado a través del C5 en los cruces de Loma Melaque y Loma Mixtla, movilizando a elementos de Protección Civil y Bomberos Tonalá, Policía Municipal y paramédicos.

Tras varios minutos de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el fuego; sin embargo, dentro de la finca fueron localizadas cinco personas sin vida, mientras que otras cuatro resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital Centro Tonalá y a la Cruz Verde Poniente para recibir atención médica.

Oficiales bomberos comentaron que lograron rescatar a siete personas, indicando que dos habían fallecido al interior del inmueble, dos murieron siendo atendidas en el exterior y uno recibiendo atención médica en una sala de urgencias.

Mientras tanto las otras cuatro personas se encuentran recibiendo atención médica en estado grave de salud por la inhalación del humo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio y el servicio continuaba en proceso durante las primeras horas de este viernes.

La zona permaneció resguardada por autoridades municipales y personal de emergencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo inició el siniestro.

Elementos de gestión de riesgos y peritajes de incendios pero los encargados de determinar las causas de cómo inició el fuego dentro de la casa habitación.

El servicio médico forense se encargó de la recolección de los cuerpos para su traslado al anfiteatro metropolitano.

Uno de los bomberos refirió que el reporte se recibió exactamente 3:15 y ellos llegaron 3:19. Detalló que en la vivienda de dos pisos, donde vivían las nueve personas, entre ellos dos niños, había material propicio inflamable como ropa y muebles, lo que que ocasionó que se propagara rápidamente el fuego por toda la casa.

La salud de los heridos se encuentran entre regular y grave y ya reciben los procedimientos médicos conducentes.

Hasta el momento, los bomberos no encontraron una señal clara del origen del incendio, sin embargo los peritos ya investigan y determinarán el origen del fuego y el deceso de los habitantes.

Información en desarrollo...

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