Pequeños cambios al comenzar el día impactan el bienestar intestinal y la energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud intestinal depende en gran medida del equilibrio de la microbiota, un conjunto de microorganismos que influyen en la digestión, la inmunidad y el bienestar general.

La primera comida del día es clave para favorecer el crecimiento de bacterias benéficas y mejorar las funciones del sistema digestivo.

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Consumir ciertos alimentos en ayunas puede marcar la diferencia para quienes buscan fortalecer su microbiota y mantener un aparato digestivo en mejores condiciones.

Pequeños cambios al comenzar el día impactan el bienestar intestinal y la energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consumir en ayunas para incrementar y fortalecer la microbiota

Como mencionamos antes, consumir ciertos alimentos en ayunas puede ayudar a incrementar y fortalecer la microbiota intestinal.

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De acuerdo con información de la Clínica Universidad de Navarra y de la Secretaría de Salud, entre las opciones recomendadas por especialistas en nutrición y gastroenterología destacan:

Yogur natural o kéfir: Son fuentes de probióticos, microorganismos vivos que favorecen el equilibrio de la flora intestinal. Para obtener mejores beneficios, elige versiones sin azúcar añadida.

Frutas ricas en fibra (plátano, manzana, papaya): Aportan prebióticos, que son el “alimento” de las bacterias benéficas en el intestino.

Avena: Contiene betaglucanos y fibra soluble, que ayudan a la proliferación de bacterias saludables.

Agua tibia con unas gotas de limón: Aunque no aporta probióticos ni prebióticos directamente, ayuda a preparar el sistema digestivo y a estimular el tránsito intestinal.

Chía o linaza remojadas: Estas semillas aportan fibra y mucílagos que favorecen el desarrollo de una microbiota variada.

Es importante mantener una dieta variada y rica en fibra a lo largo del día, así como evitar ayunos prolongados, exceso de azúcares y consumo de ultraprocesados, ya que estos pueden afectar negativamente a la microbiota.

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Un vaso de kéfir de leche y granos de kéfir se presentan junto a una ilustración transparente del tracto intestinal humano, destacando su impacto en la diversidad bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos que ayudan a fortalecer la microbiota además de la alimentación

Además de una alimentación rica en fibra, probióticos y prebióticos, existen otros hábitos que contribuyen a fortalecer la microbiota intestinal:

Mantener horarios regulares de comida: La rutina ayuda a que el sistema digestivo funcione de forma más eficiente y apoya el equilibrio de las bacterias intestinales.

Realizar actividad física frecuente: El ejercicio moderado y constante favorece la diversidad microbiana y mejora el tránsito intestinal.

Dormir bien: Un sueño adecuado y de calidad está relacionado con una microbiota más estable y variada.

Reducir el estrés: Altos niveles de estrés pueden afectar negativamente la composición de la microbiota. Técnicas como la meditación o la respiración profunda ayudan a controlarlo.

Evitar el uso innecesario de antibióticos: Estos medicamentos pueden alterar o disminuir la cantidad de bacterias beneficiosas, por lo que es importante usarlos solo cuando los indique un médico.

Limitar el consumo de alcohol y tabaco: Estas sustancias pueden provocar desequilibrios en la flora intestinal y reducir la cantidad de bacterias benéficas.

Estos consejos, combinados con una dieta adecuada, ayudan a mantener una microbiota equilibrada y un sistema digestivo saludable.

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