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Cómo diferenciar entre hígado graso y otras enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis

Las enfermedades del hígado comparten síntomas y factores de riesgo que dificultan su distinción sin exámenes médicos

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Mujer de mediana edad con piel y ojos amarillentos (ictericia) se toca el abdomen superior derecho en una consulta médica, con monitor de ultrasonido y tubos de muestra de sangre al lado.
Cómo diferenciar entre hígado graso y otras enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades del hígado comparten síntomas y factores de riesgo que dificultan su distinción sin exámenes médicos.

Identificar si se trata de hígado grasohepatitis o cirrosis requiere observar manifestaciones clínicas, antecedentes y resultados en laboratorio, según información de la Mayo Clinic y la Secretaría de Salud de México.

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Manifestaciones visibles y síntomas comunes

El hígado graso suele evolucionar sin síntomas en fases iniciales. Algunas personas presentan fatiga persistente o molestias leves en el costado superior derecho del abdomen.

El órgano puede aumentar de tamaño, lo que se detecta durante un examen físico. El cansancio y la incomodidad abdominal son las señales más frecuentes, aunque muchas veces pasan inadvertidas.

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Un hombre con expresión de fatiga se toca la frente, con un hígado realista superpuesto en su abdomen, mostrando acumulaciones de grasa en tonos amarillos.
Un hombre muestra signos de estrés mientras una representación de un hígado graso se superpone sobre su abdomen, simbolizando la relación entre la tensión emocional y la enfermedad hepática no alcohólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hepatitis, ya sea de origen viral, autoinmune o tóxica, puede iniciar de manera aguda. Entre los síntomas destacan fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida de apetito y coloración amarilla en piel y ojos, conocida como ictericia. El Instituto Mexicano del Seguro Social subraya que la hepatitis viral puede causar orina oscura y heces pálidas, además de dolor muscular y articular.

La cirrosis se desarrolla como consecuencia de daño hepático crónico, por hígado graso avanzado, hepatitis no tratada o consumo excesivo de alcohol. Los síntomas incluyen fatiga extrema, debilidad muscular, hinchazón en abdomen y piernas, sangrados fáciles, tendencia a la formación de moretones, confusión y alteraciones del sueño. La ictericia y la aparición de vasos sanguíneos en forma de araña bajo la piel también son signos de cirrosis avanzada, según Mayo Clinic.

Factores que ayudan a distinguir cada padecimiento

El hígado graso está asociado principalmente a sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado e hipertensión. En personas sin consumo importante de alcohol, se denomina enfermedad hepática grasa no alcohólica.

Cuando hay antecedentes de consumo excesivo de alcohol, se considera enfermedad hepática alcohólica. La acumulación de grasa en el hígado suele detectarse mediante estudios de imagen, como ultrasonido o elastografía, y rara vez genera síntomas graves en etapas tempranas.

La hepatitis puede diferenciarse por el contexto de exposición a virus (como hepatitis A, B o C), consumo de medicamentos hepatotóxicos, contacto con sangre infectada, o antecedentes de enfermedades autoinmunes.

Su inicio suele ser abrupto, con síntomas sistémicos marcados. Las pruebas serológicas y los análisis de enzimas hepáticas permiten identificar el tipo de hepatitis de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La hepatitis puede diferenciarse por el contexto de exposición a virus (como hepatitis A, B o C), consumo de medicamentos hepatotóxicos, contacto con sangre infectada, o antecedentes de enfermedades autoinmunes Foto: (iStock)
La hepatitis puede diferenciarse por el contexto de exposición a virus (como hepatitis A, B o C), consumo de medicamentos hepatotóxicos, contacto con sangre infectada, o antecedentes de enfermedades autoinmunes Foto: (iStock)

La cirrosis se asocia a una evolución prolongada de daño hepático. Los signos clínicos incluyen acumulación de líquido en el abdomen, confusión o desorientación, aparición de varices esofágicas, y manifestaciones dermatológicas como palmas rojas o arañas vasculares.

Los exámenes de sangre muestran alteraciones en la función de coagulación, albúmina baja y elevación de bilirrubina. Para confirmar la presencia de cirrosis, se emplean estudios de imagen y a veces biopsia hepática, aunque la tendencia es utilizar métodos no invasivos.

Datos clave para el diagnóstico diferencial

El diagnóstico de estas enfermedades requiere integración de historia clínica, antecedentes personales y familiares, exploración física y pruebas complementarias. Médicos de la Mayo Clinic subrayan que el hígado graso y la hepatitis pueden no causar molestias al inicio, mientras que la cirrosis suele manifestarse cuando existe daño avanzado.

Se reconoce que el hígado graso rara vez progresa a cirrosis si se controla el peso y los factores metabólicos, pero si se suman inflamación y fibrosis, existe riesgo de complicaciones graves. La hepatitis, particularmente la B y C, aumenta el riesgo de evolución a cirrosis si no se trata. La cirrosis, una vez establecida, es irreversible y puede conducir a insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Entre los síntomas que sugieren gravedad o daño avanzado destacan el desarrollo de ictericia, ascitis, alteraciones neurológicas y sangrado espontáneo. La presencia de estos signos obliga a una evaluación médica urgente.

Recomendaciones y prevención

Modelo 3D de torso humano con hígado resaltado, parte anaranjada indicando hígado graso. Medicamentos en envases y blísters sobre mesa en consultorio médico.
Esta imagen conceptual ilustra la potencial relación entre el consumo de medicamentos y el desarrollo de hígado graso en el cuerpo humano, enfatizando la importancia de la vigilancia médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, vacunarse contra hepatitis A y B, y realizar controles médicos periódicos si existen factores de riesgo. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado mejoran el pronóstico y previenen complicaciones.

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