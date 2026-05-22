¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

FGR indaga presunta falsedad en domicilio fiscal del examericanista. (CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Aquivaldo Mosquera, exjugador de futbol y excapitán del América, por el presunto delito de defraudación fiscal.

En los próximos días, las autoridades definirán qué juzgado llevará el proceso, luego de que el caso fuera turnado de un tribunal administrativo a uno penal en la Ciudad de México.

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Según reportes judiciales, Mosquera promovió un amparo ante la indagatoria que realiza el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. El expediente corresponde al número FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 y se relaciona con presuntas irregularidades fiscales en los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La carpeta de investigación fue abierta en 2022.

¿Por qué lo acusan?

FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ/CUARTOSCURO.COM

La acusación principal apunta a una posible irregularidad en el domicilio fiscal reportado por Mosquera durante su etapa en el futbol mexicano. Versiones cercanas al caso señalan que el problema estaría relacionado con un aspecto administrativo en la gestión de su dirección fiscal, y no con una conducta dolosa.

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Mosquera ha declarado que nunca tuvo problemas con el SAT y que cualquier requerimiento previo se resolvió a través de su contador: “Llegó un requerimiento una vez, se aclaró el tema de que habían puesto algo mal y ya, fue todo, desde que llegué acá a México, estuve al día con todos esos temas con el contador, quién sabe qué puede ser, pero para eso estamos aquí”, dijo en mayo de 2021.

En marzo pasado, los abogados que representan al exdefensor confiaban en que el caso pudiera solucionarse mediante justicia alternativa, ya que este tipo de delitos admite acuerdos con el SAT para regularizar la situación fiscal.

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Mosquera promovió un amparo para protegerse de la investigación. El trámite llegó primero al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero ese tribunal rechazó el caso: consideró que el asunto no es de naturaleza administrativa sino penal, por lo que no le correspondía resolverlo.

MÉXICO, D.F., 07ENERO2014.- Jugadores del América entrenan en Coapa al mando del director técnico Antonio Mohamed. En la imagen los jugadores Miguel Layun y Aquivaldo Mosquera. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El expediente fue entonces enviado al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin embargo, ese juzgado tampoco aceptó la conclusión de su contraparte.

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En acuerdo del 20 de mayo de 2026, el tribunal penal devolvió el expediente al juzgado administrativo y le pidió que reconsiderara su postura: “Este órgano jurisdiccional no comparte la conclusión a la que arribó el juzgado declinante. Remítase el expediente original al órgano jurisdiccional declinante, previa copia certificada que se obtenga de él”.

En términos simples: ninguno de los dos juzgados quiere asumir el caso. Esa disputa de competencia es lo que mantiene en pausa la resolución del amparo de Mosquera y lo que se deberá definir en los próximos días.

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¿Quién es Aquivaldo Mosquera y cómo le afectó el caso?

FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM

Aquivaldo Mosquera tiene 44 años, nació el 22 de junio de 1981. En México jugó para Pachuca y América, donde fue campeón y referente en la defensa. Es recordado por su liderazgo y por su participación en la final del Clausura 2013, cuando marcó un gol decisivo para el título de las Águilas.

El proceso judicial ha tenido consecuencias concretas en su vida profesional. Mosquera tenía prevista una actividad como embajador del América en Estados Unidos, pero la investigación le impidió concretarla:

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“A mí me llevaban con América a ser embajador en Estados Unidos, y ahora ya no podré ir y se pierde la oportunidad de seguir vigente, y obviamente afectan muchas cosas”, dijo en su momento.

El futuro legal del exjugador colombiano depende de la resolución sobre la competencia judicial y de la posible solución administrativa del tema fiscal. Mientras tanto, sigue pendiente la determinación de la autoridad responsable y la definición final del proceso.

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