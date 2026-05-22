Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada por Addis Tuñón como tutora de su nieto

Maribel Guardia habló sobre la reciente decisión judicial. (maribelguardia / Instagram)

Un juez penal designó a Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, el hijo de Imelda Garza Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, desplazando a Maribel Guardia, quien ejercía ese cargo desde hacía dos años.

La actriz costarricense respondió este 21 de mayo con una publicación en Instagram en la que, sin mencionar el fallo judicial, escribió: “Soy la tutora de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”.

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La publicación forma parte de una colaboración con una marca de zapatos, pero los seguidores de la actriz leyeron de inmediato el guiño a su situación legal.

(Captura de pantalla)

Entre los comentarios destacó el de la cantante Lis Vega: “Tú eres un ser humano maravilloso. Te quiero y admiro mucho, bella Mary, abrazos al alma”. La actriz Aranza también reaccionó con un corazón rojo.

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“Pierde quien no sabe ser agradecido y cree que es obligación darle. Lo que es evidente es que su nieto para esas personas se convirtió en moneda de cambio”, escribió uno de sus seguidores. Otro mensaje rezaba: “Ser tutora de una vida no es solo enseñar… es cuidar, sostener, inspirar y dejar huellas eternas en el corazón de alguien”.

El nombramiento de Tuñón fue anunciado en el programa De Primera Mano, donde la periodista exhibió el documento legal que avala la decisión. Como primera acción en el cargo, solicitó formalmente la remoción de Marco Chacón —esposo de Guardia— como albacea del patrimonio heredado por el menor.

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Un conflicto que arranca con la muerte de Julián Figueroa

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se fracturó en 2025. (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

El pleito entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se originó en abril de 2023, cuando murió Julián Figueroa. Aunque en un principio ambas guardaron la compostura pública, la relación se fracturó a inicios de 2025.

Guardia emprendió acciones legales contra su exnuera al argumentar que no era apta para cuidar al menor, con señalamientos sobre presunto consumo de sustancias. Un juez le concedió la guardia temporal del niño durante tres meses, pero antes de que venciera el plazo, Imelda logró revertir la resolución y recuperar a su hijo.

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El conflicto se trasladó entonces a la disputa por la herencia de Joan Sebastian, abuelo paterno de José Julián. Entre los bienes en disputa figura un rancho valuado en más de 50 millones de pesos, que cuenta con alberca y una capilla construida expresamente para la primera comunión del menor. Imelda acusa a Guardia y a Chacón de presentar un testamento alterado para reclamar bienes que habrían correspondido a Julián Figueroa.

En ese contexto, el equipo legal de Imelda cuestionó también la gestión de Guardia como tutora. Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, declaró a ¡Siéntese Quien Pueda! que Guardia “no cumplió con ninguna de las obligaciones” del cargo: “Como tutriz debió haber promovido una pensión alimenticia para el nieto. Ese cargo le duró dos años y nunca lo hizo”. Imelda también hizo público que no se entregó manutención al menor durante tres años.

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Addis Tuñón acepta el cargo

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

Addis Tuñón explicó en De Primera Mano que el proceso de designación incluyó una terna de candidatos que comparecieron ante el juez. Fue citada hace dos semanas para aceptar el nombramiento. “Es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, declaró la conductora.

La periodista precisó que su rol no está vinculado al manejo económico de los bienes del menor, sino a velar por su bienestar. Señaló que José Julián cuenta con patrimonio heredado de su padre para garantizar que “no esté batallando”. Según la propia Tuñón, ni Guardia ni Chacón acudieron a comparecer ante el juez antes de la resolución. Gustavo Adolfo Infante interpretó esa ausencia como una señal de desinterés por el nieto de la actriz.

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Addis Tuñón es periodista, conductora y actriz de doblaje con más de 25 años de trayectoria en medios como Radio Fórmula y Univisión. Su vínculo con Imelda no es biológico: ambas comparten el apellido Tuñón y construyeron una relación afectiva de tía y sobrina a partir de proyectos profesionales.