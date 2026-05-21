Drogas, celulares, prostitución y armas: exhiben presunta red de corrupción en prisión de Baja California

Una ilustración editorial plana conceptualiza el exterior del penal El Hongo en Baja California, donde manos anónimas introducen objetos prohibidos como droga, celulares y armas, mientras siluetas de custodios con fajos de billetes observan desde las murallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, Lorena Huerta Salas, confirmó que autoridades estatales investigan la operación de una presunta red de tráfico de drogas al interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, además de otras actividades ilícitas como el ingreso de teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y armas.

De acuerdo con información publicada por el medio ZETA Tijuana, las sospechas sobre esta estructura criminal se fortalecieron tras la detención del oficial penitenciario Gerardo Cortina, quien fue sorprendido el pasado 12 de mayo presuntamente transportando droga y otros artículos prohibidos al interior del penal.

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Investigadores revelaron que al custodio, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Canina de la Fuerza Estatal de Custodia Penitenciaria, le fueron encontrados mil 432 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, además de dos teléfonos celulares y vapeadores ocultos en su chaleco, luego de regresar de una diligencia en Tijuana.

Ataque armado para rescatar a custodio detenido

El caso escaló a niveles de alta preocupación luego de que, durante el traslado de Cortina hacia instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana, un grupo armado intentó rescatarlo.

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Según las indagatorias, presuntos sicarios vinculados a un grupo delictivo con operaciones dentro y fuera del CERESO emboscaron el vehículo oficial a la altura de la colonia Miguel Alemán, en Tecate, cerca de la caseta “La Esperanza”. La agresión dejó dos custodios lesionados.

Autoridades de Baja California investigan presuntas redes de narcotráfico y corrupción dentro del penal El Hongo, en Tecate. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Entre los heridos se encuentra el comandante de custodios del penal El Hongo, Ramiro Tolentino Téllez, quien sufrió un rozón de bala en la cabeza, mientras que otro escolta presentó heridas en uno de sus brazos.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:42 horas del 12 de mayo y, de acuerdo con investigadores citados por ZETA, evidenciaron la capacidad operativa de los grupos criminales ligados al penal.

Pese al ataque, las autoridades lograron entregar al custodio detenido ante instancias federales.

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Lorena Huerta Salas declaró que el elemento tenía aproximadamente dos años y nueve meses laborando en el sistema penitenciario y que hasta ahora no existían antecedentes que hicieran sospechar de actos de corrupción.

“Es la tercera ocasión en estos cuatro meses en que se identifica la presencia de droga al interior del CERESO”, señaló la funcionaria, quien reconoció que las sustancias ilícitas han circulado durante años debido a la falta de revisiones y protocolos.

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Un custodio penitenciario fue detenido con más de un kilo de metanfetamina y celulares ocultos en su chaleco. (Freepik)

Drogas, corrupción y presuntos privilegios dentro del penal

La titular del sistema penitenciario estatal admitió que la problemática no es reciente y aseguró que las actuales administraciones han retomado revisiones con apoyo de corporaciones como la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Huerta Salas indicó que, además de metanfetamina, se ha detectado heroína dentro de los centros penitenciarios, siendo esta una de las drogas más comunes.

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Paralelamente, la Secretaría Anticorrupción y la Función Pública abrió cuatro investigaciones contra servidores públicos de los penales de Tijuana y Tecate por presuntos actos irregulares, entre ellos el uso de celulares por parte de internos y la organización de fiestas privadas dentro de los centros penitenciarios, donde presuntamente ingresaban mujeres para prestar servicios sexuales.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que las investigaciones continúan y que habrá sanciones para quienes resulten responsables.

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Muertes sospechosas y control criminal

Además, se han documentado múltiples muertes de internos registradas entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025, varias de ellas clasificadas inicialmente como suicidios o sobredosis.

Se ha detectado el uso de celulares dentro del penal. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

Entre los casos destaca el de Ismael Gómez Sierra, alias “El Comandante” o “El Chiquilín”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California y exagente municipal detenido en 2020.

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Según versiones oficiales, el reo fue encontrado colgado de una sábana dentro de su celda en enero de 2025, aunque no hubo testigos del presunto suicidio.

Además, varios internos próximos a recuperar su libertad murieron por aparentes sobredosis de heroína y metanfetamina.

Entre los reclusos fallecidos por sobredosis figuran Rodrigo Vázquez, Wilfrido Chávez, Wilber García y Erik Campos.

Las autoridades también reportaron nuevos casos de tráfico de drogas dentro del penal durante febrero de 2025, cuando internos identificados como Héctor Alonso “N” y José Ángel “N” fueron vinculados a proceso tras ser sorprendidos con metanfetamina y heroína durante revisiones de rutina.

Familiares de internos denunciaron consumo de drogas, cobros ilegales y abusos dentro del CERESO El Hongo. (Foto: @Eco1_LVM)

Familiares denuncian abusos y adicciones

Familiares de internos denunciaron a ZETA que dentro del CERESO existe una circulación constante de drogas y presuntos abusos cometidos contra los reclusos y sus visitantes.

Una madre de familia aseguró que su hijo, encarcelado por un accidente de tránsito, desarrolló adicción a la metanfetamina dentro del penal.

“¿Cuál centro de reinserción? Esto es un lugar sin ley”, declaró.

Otros familiares denunciaron cobros ilegales, amenazas y revisiones humillantes contra mujeres que acuden a visitar a los internos, incluyendo presuntas inspecciones corporales degradantes.

Las acusaciones se suman a las investigaciones oficiales que actualmente buscan determinar el alcance de las redes criminales y la posible complicidad de custodios penitenciarios dentro del CERESO El Hongo.