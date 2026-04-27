México

Confirmado: estos serán los días de descanso obligatorio que hacen un megapuente hasta el 5 de mayo 2026 

Una combinación especial de días festivos podría permitir un descanso escolar de hasta seis días, según el calendario de la SEP y las decisiones locales

Guardar
Un profesor señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP en la pizarra. Una docena de estudiantes de primaria están sentados en sus pupitres.
Un profesor de primaria señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP, mientras los estudiantes atienden en un aula recreada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de mayo de 2026, trabajadores, alumnos y familias mexicanas anticipan el primer puente del mes, pues el 1 de mayo, Día del Trabajo, será descanso obligatorio. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica un periodo de suspensión de clases que podría extenderse hasta el martes 5 de mayo para alumnos de educación básica en todo el país, lo que daría lugar a un puente escolar de hasta seis días, según la organización de cada plantel y las decisiones familiares. El viernes 1 de mayo no se recorre, por lo que coincide con un viernes y genera el primer fin de semana largo del mes.

El viernes 1 de mayo de 2026 es descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de mayo es uno de los días de descanso obligatorio en México. En 2026, cae en viernes, por lo que este día no se recorre ni se traslada a ningún otro día. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala en su portal oficial que, en caso de que una persona deba trabajar en un día de descanso obligatorio, su empleador deberá pagarle el salario diario, más uno doble, es decir, triple salario por ese día. Si el descanso obligatorio coincide con domingo, la empresa debe otorgar además la prima dominical.

Para el sector educativo, la SEP confirma que el viernes 1 de mayo se suspenden todas las actividades en escuelas de educación básica. Esto da lugar a un puente de tres días, ya que las clases se reanudan, en la mayoría de los estados, hasta el lunes 4 de mayo.

La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
La SEP aclaró si habrá clases este viernes 30 de enero. (Cuartoscuro)

La suspensión de clases se extiende por la celebración del 5 de mayo

Además del Día del Trabajo, la SEP tiene establecido el martes 5 de mayo como día de suspensión escolar en conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto permite que el puente escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria pueda prolongarse. En estos casos, quienes decidan ausentarse el lunes 4 tendrían un descanso de seis días: desde el viernes 1 de mayo hasta el martes 5, reincorporándose el miércoles 6. El medio N+ indica que la decisión de extender el periodo de descanso puede quedar en manos de los padres y maestros en algunos planteles.

Hay excepciones estatales que amplían el receso. El Cronista informa que en Aguascalientes, el calendario escolar se modificó para adaptarse a la celebración de la Feria Nacional de San Marcos. Por esto, el periodo de suspensión inicia el lunes 20 de abril e incluye fines de semana y días festivos, acumulando 17 días consecutivos sin clases para los estudiantes de la región.

Los fines de semana largos buscan incentivar el turismo

La estrategia oficial de trasladar algunos días de descanso al lunes inmediato anterior para fomentar fines de semana largos y promover el turismo no aplica en el caso del 1 de mayo, ya que el día cae en viernes y se mantiene fijo en esa fecha. Así, el primer puente de mayo inicia el viernes 1 y concluye el domingo 3 para la mayoría de los trabajadores. Quienes laboren el día festivo deberán recibir, según la LFT, pago triple.

La SEP recuerda que, si bien hay un calendario nacional, cada entidad puede ajustar las fechas de suspensión según celebraciones locales o determinaciones oficiales. Por ello, autoridades educativas insisten en consultar los comunicados estatales para conocer cualquier cambio.

Un niño duerme en un sofá gris entre una mujer y un hombre, quienes también están sentados. La sala está iluminada suavemente con luz cálida.
Una familia descansa unida en el sofá de su hogar, con el niño durmiendo pacíficamente entre sus padres al final del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y días clave en el calendario laboral y escolar de México para 2026

La Ley Federal del Trabajo establece nueve días de descanso obligatorio en 2026: 1 de enero, primer lunes de febrero (por el 5 de febrero), tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo), 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre), 1 de octubre (transmisión del Poder Ejecutivo cada seis años), 25 de diciembre y el que determinen las autoridades electorales para la jornada electoral.

Según la Profedet, las personas atendidas en relación con este derecho pueden comunicarse al 079 o acudir a la oficina central de la institución en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En todo el país, la atención es gratuita y puede solicitarse en las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El ciclo escolar 2025-2026 contempla varios puentes oficiales, pero el de mayo destaca por la posibilidad de enlazar dos días de descanso —el 1 y el 5 de mayo— para un periodo vacacional ampliado para el alumnado de educación básica.

El 1 de mayo de 2026 se mantiene como día de descanso inamovible tanto para los trabajadores como para los estudiantes en México.

Temas Relacionados

SepProfedetLey Federal del Trabajomegapuentedescansomayo2026mexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

¿El cortisol te hace subir de peso y tener presión alta? Señales de alerta previo a sus duros efectos secundarios

El cuerpo produce cortisol en las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones

¿El cortisol te hace subir de peso y tener presión alta? Señales de alerta previo a sus duros efectos secundarios

Registro a las Pensiones del Bienestar 2026: documentos y calendario oficial de inscripciones

Los registros se llevarán a cabo de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Registro a las Pensiones del Bienestar 2026: documentos y calendario oficial de inscripciones

Tras señalamientos de simpatizar con Morena, Jorge Aguilar Chedraui reaparece y retoma actividades con el PAN

Aunque se le relacionó con proyectos políticos afines a Morena, en varias ocasiones el exsecretario de Salud en Puebla ha negado categóricamente cualquier acercamiento con la 4T

Tras señalamientos de simpatizar con Morena, Jorge Aguilar Chedraui reaparece y retoma actividades con el PAN

El ruido se convierte en la segunda causa de enfermedad ambiental ante el problema de la contaminación del aire: ¿Cómo se puede prevenir?

La exposición prolongada a sonidos fuertes puede desencadenar problemas físicos y mentales

El ruido se convierte en la segunda causa de enfermedad ambiental ante el problema de la contaminación del aire: ¿Cómo se puede prevenir?

Tras la viralización de amenazas de tiroteo, piden en Querétaro revisar qué consumen los adolescentes en internet

Autoridades de Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Querétaro activan protocolos ante amenazas en centros educativos

Tras la viralización de amenazas de tiroteo, piden en Querétaro revisar qué consumen los adolescentes en internet
MÁS NOTICIAS

NARCO

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

Captura del líder de “Los Metros” en Reynosa provocó bloqueos, incendios y destrucción de cámaras de vigilancia en Tamaulipas

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban en una lancha cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens

Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

Pelea de Flor Vigna y Alana Flores en el Supernova fue el evento más esperado de la velada: la verdad detrás del gane

PSG vs Bayern: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la UEFA Champions League desde México

Almeyda y Mohamed, los principales candidatos para dirigir a Cruz Azul