Confirmado: estos serán los días de descanso obligatorio que hacen un megapuente hasta el 5 de mayo 2026 

Un profesor de primaria señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP, mientras los estudiantes atienden en un aula recreada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de mayo de 2026, trabajadores, alumnos y familias mexicanas anticipan el primer puente del mes, pues el 1 de mayo, Día del Trabajo, será descanso obligatorio. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica un periodo de suspensión de clases que podría extenderse hasta el martes 5 de mayo para alumnos de educación básica en todo el país, lo que daría lugar a un puente escolar de hasta seis días, según la organización de cada plantel y las decisiones familiares. El viernes 1 de mayo no se recorre, por lo que coincide con un viernes y genera el primer fin de semana largo del mes.

El viernes 1 de mayo de 2026 es descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de mayo es uno de los días de descanso obligatorio en México. En 2026, cae en viernes, por lo que este día no se recorre ni se traslada a ningún otro día. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala en su portal oficial que, en caso de que una persona deba trabajar en un día de descanso obligatorio, su empleador deberá pagarle el salario diario, más uno doble, es decir, triple salario por ese día. Si el descanso obligatorio coincide con domingo, la empresa debe otorgar además la prima dominical.

Para el sector educativo, la SEP confirma que el viernes 1 de mayo se suspenden todas las actividades en escuelas de educación básica. Esto da lugar a un puente de tres días, ya que las clases se reanudan, en la mayoría de los estados, hasta el lunes 4 de mayo.

La SEP aclaró si habrá clases este viernes 30 de enero. (Cuartoscuro)

La suspensión de clases se extiende por la celebración del 5 de mayo

Además del Día del Trabajo, la SEP tiene establecido el martes 5 de mayo como día de suspensión escolar en conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto permite que el puente escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria pueda prolongarse. En estos casos, quienes decidan ausentarse el lunes 4 tendrían un descanso de seis días: desde el viernes 1 de mayo hasta el martes 5, reincorporándose el miércoles 6. El medio N+ indica que la decisión de extender el periodo de descanso puede quedar en manos de los padres y maestros en algunos planteles.

Hay excepciones estatales que amplían el receso. El Cronista informa que en Aguascalientes, el calendario escolar se modificó para adaptarse a la celebración de la Feria Nacional de San Marcos. Por esto, el periodo de suspensión inicia el lunes 20 de abril e incluye fines de semana y días festivos, acumulando 17 días consecutivos sin clases para los estudiantes de la región.

Los fines de semana largos buscan incentivar el turismo

La estrategia oficial de trasladar algunos días de descanso al lunes inmediato anterior para fomentar fines de semana largos y promover el turismo no aplica en el caso del 1 de mayo, ya que el día cae en viernes y se mantiene fijo en esa fecha. Así, el primer puente de mayo inicia el viernes 1 y concluye el domingo 3 para la mayoría de los trabajadores. Quienes laboren el día festivo deberán recibir, según la LFT, pago triple.

La SEP recuerda que, si bien hay un calendario nacional, cada entidad puede ajustar las fechas de suspensión según celebraciones locales o determinaciones oficiales. Por ello, autoridades educativas insisten en consultar los comunicados estatales para conocer cualquier cambio.

Una familia descansa unida en el sofá de su hogar, con el niño durmiendo pacíficamente entre sus padres al final del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y días clave en el calendario laboral y escolar de México para 2026

La Ley Federal del Trabajo establece nueve días de descanso obligatorio en 2026: 1 de enero, primer lunes de febrero (por el 5 de febrero), tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo), 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre), 1 de octubre (transmisión del Poder Ejecutivo cada seis años), 25 de diciembre y el que determinen las autoridades electorales para la jornada electoral.

Según la Profedet, las personas atendidas en relación con este derecho pueden comunicarse al 079 o acudir a la oficina central de la institución en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En todo el país, la atención es gratuita y puede solicitarse en las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El ciclo escolar 2025-2026 contempla varios puentes oficiales, pero el de mayo destaca por la posibilidad de enlazar dos días de descanso —el 1 y el 5 de mayo— para un periodo vacacional ampliado para el alumnado de educación básica.

El 1 de mayo de 2026 se mantiene como día de descanso inamovible tanto para los trabajadores como para los estudiantes en México.