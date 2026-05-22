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México busca intercambio de información con la Unión Europea para atrapar a narcos: Harfuch se reúne con alta funcionaria

Por medio de su cuenta de X, el secretario de Seguridad dio a conocer los temas que habló con Kaja Kalla, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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(X @OHarfuch)
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que se reunió con Kaja Kalla, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con quien dialogó sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó que se seguiría impulsando el trabajo conjunto con “nuestros socios internacionales” para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global.

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Por su parte, la funcionaria europea compartió también una publicación en X, en la que expuso que la Europol y las fuerzas del orden mexicanas intensifican su cooperación contra el crimen organizado.

“Fue un placer hablar con el Ministro de Seguridad y Protección Civil @OHarfuch sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la vigilancia policial basada en la inteligencia. La lucha contra los cárteles y el tráfico ilícito de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, concluyó su mensaje, acompañado de fotografías al lado del funcionario mexicano.

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(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Reunión entre Harfuch y Terrance Cole

El pasado mes de marzo, Harfuch también se reunió con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en Washington DC, Estados Unidos.

En esa ocasión, por medio de redes sociales, el funcionario mexicano destacó que dialogaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir al narcotráfico, frenar el tráfico armas hacia nuestro país y disminuir la violencia en México con detenciones relevantes.

Además, Harfuch agregó que esto seguía la instrucción de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo de continuar fortaleciendo la cooperación internacional.

Por su parte, la DEA publicó también en redes sociales que el diálogo se centró en la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera.

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