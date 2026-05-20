Sergio Mayer manda mensaje a Claudia Sheinbaum tras presentar su renuncia a Morena

Sergio Mayer le escribió a Claudia Sheinbaum tras renunciar a Morena. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Sergio Mayer formalizó su salida de Morena con una renuncia de carácter irrevocable. El actor y diputado federal alegó “diversos motivos de carácter personal” y solicitó que su nombre fuera borrado del padrón de militantes y de cualquier registro del instituto político. La renuncia, fechada el 15 de mayo y firmada de su puño y letra, surte efectos inmediatos.

Esta misma noche, mientras el documento circulaba en redes sociales, Mayer tomó su celular y le escribió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de X:

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“Mi admiración, mi cariño y mi gratitud siempre, cuente ustedes conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente” (sic), esta ha sido la única declaración pública tras conocerse la noticia.

(Captura de pantalla)

Morena lo sancionó por participar en reality

La ruptura no llegó de improviso. En febrero de 2026, Mayer solicitó licencia indefinida como legislador para participar en La Casa de los Famosos, decisión que desató críticas abiertas de sus propios compañeros de bancada.

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El 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió el expediente CNHJ-CM-068/2026 y ordenó la suspensión provisional de sus derechos partidarios.

El órgano interno argumentó que su decisión “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”. Como no lograron localizarlo en su domicilio, la notificación se publicó en los estrados del partido. La CNHJ lo convocó a una audiencia presencial para el 17 de marzo en la sede nacional, con el objetivo de definir su posible expulsión, pero Mayer no se presentó.

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En una caricatura editorial, el actor y diputado Sergio Mayer es retratado sujetando una bandera blanca de Morena que se despliega con su logo "morena, la esperanza de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entonces presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reconoció que el legislador tenía derecho a regresar a la Cámara de Diputados, pero advirtió que mientras siguiera abierto el proceso interno no podría reincorporarse al grupo parlamentario: “Él tiene derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho, dentro de nuestra organización, de determinar si alguien ha violentado nuestros estatutos”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tomó una postura distinta y salió a defenderlo. Reconoció que supo de la licencia dos semanas antes de que se hiciera pública: “Siempre fue cuidadoso, disciplinado con Morena y apoyó todas las reformas de la presidenta y del grupo”.

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Mayer, por su parte, minimizó la gravedad de su caso: “Hay presuntos casos de nepotismo, violencia política, agresores sexuales, uso de recursos públicos, peculado, y muchísimas otras cosas”, declaró a Milenio. También invocó su trayectoria académica: se describió como licenciado en Administración de Empresas con maestría en la misma área y doctorado en curso en el INAP.

Un diputado más presente en televisión que en San Lázaro

Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

La Casa de los Famosos de 2026 no fue la primera vez que Mayer mezcló su cargo legislativo con apariciones en televisión. Antes de ese episodio ya había participado como panelista en una edición anterior del mismo programa, donde integró el llamado “Team Infierno”.

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En octubre de 2025 fue captado como invitado en La Granja VIP de TV Azteca, días después de organizar un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados en medio de una emergencia nacional por inundaciones.

En ese periodo, el legislador registraba ocho intervenciones en el pleno durante la LXVI Legislatura y una ausencia del 12.5% en votaciones: de 112 asuntos, votó en 98 y se ausentó en 14. Sus cuatro iniciativas presentadas sumaban una desechada, una retirada y dos pendientes de dictaminarse. A eso se sumaron imágenes que circularon en redes sociales en las que aparece aparentemente dormido durante sesiones del Congreso, episodios que alimentaron el debate sobre sus prioridades como servidor público.

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Las polémicas de Mayer dentro de Morena no se limitaron a su desempeño legislativo. En 2019, la diputada Inés Parra Juárez lo acusó durante una comparecencia de la secretaria de Cultura en la Cámara de haber “metido mano” al presupuesto de cultura “de manera poco clara” y de cobrar el 30% a beneficiarios de proyectos culturales. Mayer lo negó y exigió que quien acusara presentara pruebas y una denuncia formal.

En 2023, Daniela Parra lo señaló de haber influido en la FGR para favorecer a la familia Hoffman en el caso del actor Héctor Parra, sentenciado a diez años por corrupción de menores. El legislador rechazó las acusaciones, aunque reconoció haber visitado la fiscalía.

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Cómo llegó a la política... y a Morena

Sergio Mayer Bretón es diputado de Morena, pero sigue vigente como actor (Foto: Instagram)

Mayer no fue reclutado por el partido: él tocó la puerta. En enero de 2018 reveló en entrevista con Noroeste que se acercó directamente al movimiento lopezobradorista sin que nadie lo invitara: “Morena fue incluyente, Morena me abrió las puertas, ellos no me hablaron, yo llegué a tocar la puerta”, declaró. Habló con Andrés Manuel López Beltrán, entonces enlace en la Ciudad de México, quien lo incorporó como candidato externo sin afiliación formal al partido.

El 1 de julio de 2018 ganó la diputación federal por mayoría relativa en el distrito 6, que abarca zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, bajo la coalición Juntos Haremos Historia. Durante la LXIV Legislatura presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía. En 2021 buscó la reelección y perdió. Regresó a San Lázaro en septiembre de 2024 para la legislatura en curso.

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Antes de la política, desarrolló su carrera en el entretenimiento desde 1986 como integrante del grupo Garibaldi. Actuó en telenovelas, produjo espectáculos y participó en múltiples programas de televisión. También fue activista en defensa de los derechos de niños y animales, labor que, según él mismo declaró, lo motivó a buscar un espacio en el Congreso.