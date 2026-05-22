México

Saxofonista María Elena Ríos al centro: defensa de Vera Carrizal acusa ilegalidad tras nueva atracción del caso por la SCJN

El ministro Hugo Aguilar ordenó que el expediente de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de tentativa de feminicidio contra la artista, sea remitido nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Elisa Xolalpa and Maria Elena Rios, both survivors of an acid attack, talk with the media after the presentation of a bill "Ley Malena" to classify cases of acid violence against women as feminicide, at the Legislative Palace of Donceles, in Mexico City, Mexico. January 31, 2023. REUTERS/Raquel Cunha
Elisa Xolalpa and Maria Elena Rios, both survivors of an acid attack, talk with the media after the presentation of a bill "Ley Malena" to classify cases of acid violence against women as feminicide, at the Legislative Palace of Donceles, in Mexico City, Mexico. January 31, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

El ministro Hugo Aguilar ordenó que el expediente de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos, sea remitido nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si el tribunal debe conocer del caso, pese a que hace menos de dos semanas la Corte resolvió que no resultaba trascendente ni relevante para ser atraído.

En su comunicado publicado en redes, la defensa de Vera Carrizal, representada por el abogado Édgar López García, sostuvo que la decisión del ministro Aguilar contradice la votación previa de la Corte, que determinó con cinco votos contra tres que la justicia de Oaxaca debía continuar con el proceso.

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Defensa denuncia irregularidades y doble juzgamiento

La defensa legal de Vera Carrizal manifestó que juzgar el mismo asunto dos veces viola el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

El abogado López García explicó que el 14 de agosto de 2024, su representado fue absuelto, pero un trámite administrativo canceló su boleta de libertad. Según el abogado, Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Oaxaca, ordenó esa cancelación.

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Tras agotar recursos ante diversas instancias, el expediente llegó a un tribunal colegiado donde tres magistrados del Poder Judicial Federal analizarían el caso, aunque no emitirían una resolución definitiva.

(Rs)
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Tribunal Colegiado y dilación en la justicia

El Tribunal Colegiado de Oaxaca, que depende del Poder Judicial Federal, mantiene pendiente la resolución del asunto desde hace más de dos años. La audiencia en la que se resolvería el caso estaba prevista para el 3 de junio de 2025, pero se canceló.

El 21 de marzo se ordenó que la SCJN atrajera el caso, pero el 14 de mayo el tribunal máximo resolvió que el tema no tenía relevancia nacional ni pruebas suficientes para involucrar a Juan Antonio Vera Carrizal. Pese a esa resolución, esta semana la Corte notificó la nueva solicitud del ministro Aguilar para volver a analizar el expediente.

Acusaciones de motivaciones políticas

El abogado Édgar López García sostuvo que la insistencia del ministro Aguilar en devolver el expediente a la Corte tiene motivaciones políticas y no jurídicas. El defensor afirmó: “El asunto es político y la conducta del ministro Aguilar ha sido de forma política, no ha sido jurídica. Entonces, estamos un poco consternados, todavía no creemos que el máximo tribunal se comporte de esta manera y pues haremos las denuncias públicas correspondientes. Ya acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también haremos la denuncia internacional para dar a conocer cómo se administra la justicia en el país”.

Salud de Vera Carrizal y presiones en el proceso

La defensa de Vera Carrizal informó que el acusado enfrenta problemas de salud, con cinco cirugías y dos preinfartos. Médicos de la Fiscalía han determinado que debe permanecer hospitalizado.

El abogado atribuyó el retraso en la resolución del caso a presuntas presiones ejercidas por María Elena Ríos sobre jueces y funcionarios. Según López García, “tenemos registro de la presión a los jueces. Lo último fue cuando Néstor Vargas Solano solicitó cancelar la votación del caso porque citó a una de las ponentes que integran el Tribunal Colegiado a la Sede México. En sesión pública se manifestó que el funcionario mandó a citar a la magistrada, con matices de que le daría indicación de que resolviera en contra del señor Vera Carrizal. Nosotros siempre hemos sostenido que esa cancelación de la boleta de libertad es totalmente ilegal”.

María Elena Ríos saxofonista
María Elena Ríos saxofonista atacada en 2019 con ácido pide protección

El caso de María Elena Ríos

María Elena Ríos es reconocida como saxofonista y activista. Su caso alcanzó notoriedad nacional luego de sobrevivir a un intento de feminicidio con ácido. La acusación contra Vera Carrizal como autor intelectual ha mantenido el tema en la agenda pública y judicial.

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