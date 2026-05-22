Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

La SSC de la Ciudad de México capturó al presunto responsable de los disparos registrados el 17 de mayo sobre Paseo de la Reforma. (@PabloVazC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al presunto responsable de realizar disparos sobre Paseo de la Reforma el pasado 17 de mayo, frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. El anuncio lo hizo el secretario Pablo Vázquez Camacho la noche de este jueves 21 de mayo.

El detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar con las investigaciones. Las autoridades también aseguraron la motocicleta que utilizó durante los hechos y un arma de fuego.

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Secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que buscan a todos los involucrados

El motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma usó un arma de fabricación casera, según confirmó la SSC; fue detenido cuatro días después del incidente junto con la motocicleta utilizada durante los hechos. (@PabloVazC)

El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que las indagatorias tienen como objetivo identificar y detener a todas las personas que participaron en el incidente. La SSC no descartó que hubiera más tripulantes involucrados en los hechos registrados esa tarde en la avenida.

El video que circuló en redes sociales desde el 17 de mayo mostraba a dos personas a bordo de una motocicleta de aspecto similar a los modelos de la marca Pulsar. Quien conducía llevaba casco blanco y chamarra café; la pasajera, casco tornasol y lo que parecía una blusa negra. Al fondo de las imágenes se distingue el edificio de Banjercito, contiguo a un inmueble del Servicio de Administración Tributaria.

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El material cobró relevancia de inmediato porque los disparos se realizaron frente a las instalaciones de la FEMDO, dependiente de la Fiscalía General de la República. Ese inmueble sobre Paseo de la Reforma es reconocido por albergar a narcotraficantes y delincuentes de alto perfil en las primeras horas posteriores a su captura.

Por sus celdas pasó Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en enero de 2023, antes de ser trasladado al Penal del Altiplano y extraditado. También fue el primer destino de los restos de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG abatido en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

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El video muestra a dos individuos en motocicleta transitando por una avenida con múltiples carriles, árboles y edificios. Se observan varios vehículos y un cruce vial con semáforos. Las imágenes, captadas en movimiento, documentan el momento en que un motociclista realiza disparos frente a las instalaciones de la FEMDO Ciudad de México. Crédito: Redes Sociales

La SSC confirmó el incidente antes de la detención

Tras la difusión del video, la SSC publicó una ficha informativa en la que situó el incidente el 19 de mayo e informó que personal de la institución ya realizaba las investigaciones a partir de un reporte de detonaciones y disturbios. La dependencia precisó que el arma utilizada era de fabricación casera.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C5, las autoridades rastrearon tanto la motocicleta como a los probables responsables. El operativo concluyó con la detención anunciada por Vázquez Camacho el jueves por la noche.

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