Maribel Guardia fue destituida y la periodista Addis Tuñón es nombrada nueva tutora del hijo de Imelda: “Es responsabilidad”

Un juez designa a Addis Tuñón como tutora definitiva del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, desplazando así a Maribel Guardia (Fotos: RS)

Un juez designó a Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, lo que desplaza de esa función a Maribel Guardia, quien no ha emitido reacción pública hasta el momento.

La periodista Addis Tuñón , quien es tía de Imelda Tuñón, informó este cambio en el programa De primera mano y exhibió un documento legal que avala la decisión judicial.

PUBLICIDAD

El día de hoy, Addis Tuñón comunicó que ya ejerció su primera facultad como tutora al solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón —esposo de Maribel Guardia— como albacea del menor.

La primera acción de Addis: remoción de Marco Chacón como albacea

Confirmó que su nombramiento es resultado de un proceso legal donde “comparecen varias personas” y que fue citada hace dos semanas para aceptar el cargo.

PUBLICIDAD

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, dijo la periodista de espectáculos. Tuñón precisó:

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”

PUBLICIDAD

El nombramiento judicial de Addis Tuñón como tutora se anunció formalmente en el programa De primera mano, junto con la exhibición del documento legal correspondiente (IG, tunonaddis - imetunon)

De acuerdo con la propia conductora de De primera mano, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón acudieron a comparecer ante el juez previo a esta resolución. Por su parte, Imelda Tuñón también ha hecho público que no se ha entregado manutención por tres años al menor.

En la transmisión, Gustavo Adolfo Infante interpretó la inasistencia como una señal de desinterés por el nieto de Maribel Guardia. Addis Tuñón declaró que su única finalidad es asegurar el bienestar del menor, quien —según ella— cuenta con bienes heredados de su padre para garantizar que “no esté batallando”.

PUBLICIDAD

Quién es la nueva tutora del pequeño Julián Figueroa

Addis Tuñón es una periodista, conductora de televisión y actriz de doblaje mexicana. Actualmente, trabaja en el programa De Primera Mano, al lado de Gustavo Adolfo Infante, donde se especializa en temas de espectáculos.

Como primera acción en su nuevo cargo, Addis Tuñón solicitó ante el juez la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea del menor (FOTO: EDGAR NEGRETE - CUARTOSCURO.COM // IG: @tunonaddis)

Es originaria de Chihuahua y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en medios de comunicación, incluyendo proyectos en Radio Fórmula y Univisión.

PUBLICIDAD

Además de su trabajo periodístico, Tuñón es reconocida por su labor social enfocada en la defensa de personas vulneradas y en la búsqueda de justicia para víctimas de violencia. Es madre de dos hijos adoptados y también es activa en causas sociales, colaborando con fundaciones como Valle de Guerreros.

Addis Tuñón asegura que proteger el bienestar del menor y administrar correctamente los bienes heredados son sus prioridades como tutora legal (Instagram/@deprimeramanoitv)

Como actriz de doblaje, participó en varias producciones internacionales y películas animadas. En redes sociales y plataformas digitales, mantiene presencia a través de un canal de YouTube donde aborda temas de actualidad y entretenimiento.

PUBLICIDAD

Se destaca por su ética profesional, ya que ha declarado públicamente su orgullo por haber construido su carrera de manera transparente y sin ceder a prácticas indebidas en la industria del espectáculo mexicano.