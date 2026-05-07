México

¿Trabajas para el gobierno? Ahora podrás ganar más de 580 pesos diarios, igual que en el IMSS

El gobierno federal establece que quienes laboran para dependencias públicas recibirán al menos el salario medio reportado por el IMSS durante este año, aplicando ajustes proporcionales en la nómina estatal

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Una mujer con gafas y cabello rubio, vestida con un blazer gris, se cubre la boca con la mano en señal de sorpresa frente a su laptop en una oficina, con el logo del IMSS en una pantalla adyacente.
El salario medio del IMSS es una referencia utilizada para diversas políticas laborales en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este 1 de mayo un acuerdo para que los trabajadores del Estado reciban al menos el salario medio promedio registrado como base en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el año 2024.

Al cierre de diciembre 2024, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 587.4 pesos mexicanos, cifra que, de acuerdo con el anuncio de la presidenta, será la base del monto que los trabajadores de dependencias gubernamentales podrán ganar en 2026.

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Esta modificación repercute en todas las personas trabajadoras del gobierno federal, implicando ajustes relevantes en la nómina estatal a partir de este año.

Ilustración de Claudia Sheinbaum Pardo, con el pelo recogido, sonriendo detrás de un podio con el Escudo Nacional de México, vestida de turquesa.
El acuerdo oficial busca uniformar los ingresos en el sector público con los del sector formal nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El anuncio ocurrió en el marco del Día del Trabajo y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer los derechos laborales, según el comunicado difundido por la Presidencia de la República.

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Sheinbaum firma en la misma ceremonia el acuerdo para la reforma constitucional que permitirá la implementación paulatina de una jornada laboral de 40 horas semanales, en donde participaron representantes del sector magisterial y líderes sindicales, así como autoridades del IMSS y el ISSSTE.

¿Qué impacto tiene esta modificación en los trabajadores del Estado?

El IMSS es la institución con mayor presencia en materia de salud y protección social en el país.

El Instituto gestiona la investigación, práctica médica y la administración de recursos para el retiro, para las personas trabajadoras y sus familias frente a los riesgos contemplados en la Ley del Seguro Social.

Primer plano de un par de manos entregando una pila de documentos a otro par de manos en una ventanilla. Un escritorio con formularios y sellos es visible.
La anuncio incluye nuevas disposiciones sobre la duración de la jornada semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Este ajuste implica que todas las personas trabajadoras del gobierno federal accederán a un ingreso alineado con el promedio nacional en el sector formal, lo que representa un cambio en la política salarial del país.

Además del nuevo piso salarial, el acuerdo contempla incrementos futuros superiores a la inflación. La presidenta indica que estos cambios buscan crear mejores condiciones de trabajo en el sector público.

¿De qué se encarga el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su misión es ser un instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público nacional para todas las personas trabajadoras y sus familias.

El Artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, establecido como un servicio público de carácter nacional.

Una fila de trabajadores en una oficina, con una mujer marcando la salida en un reloj digital que muestra las 4:00 p.m. Los cubículos se ven al fondo.
Ajustes en la nómina estatal pueden influir en la planificación presupuestal de las dependencias públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

También contempla el otorgamiento de una pensión, que será garantizada por el Estado conforme a los requisitos legales.

Como institución administradora de riesgos, el IMSS gestiona los distintos ramos de seguro previstos en la ley, administra las contribuciones y los recursos financieros para ofrecer prestaciones en especie y en dinero.

¿Qué daños cubre el IMSS como institución de riesgos?

El IMSS, a través del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT), protege a los trabajadores asegurados y sus familias ante accidentes de trabajo.

Algunos ejemplos de situaciones que cubre el IMSS son: accidentes en trayecto (entre el domicilio y el centro laboral), enfermedades profesionales derivadas del entorno laboral y el fallecimiento por causa de un riesgo laboral.

En una oficina, un hombre con brazo enyesado, acompañado por otras dos personas, interactúa con una empleada del ISSSTE en un mostrador.
La cobertura del IMSS abarca los rubros de salud y prestaciones económicas para los asegurados. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las coberturas deben incluir atención médica, hospitalización, medicamentos, prótesis, ortopedia, rehabilitación y servicios preventivos.

En cuanto a prestaciones económicas, debe brindar subsidios por incapacidad temporal, pensiones por incapacidad permanente, indemnizaciones globales y apoyo para gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador.

La sostenibilidad financiera del seguro depende de primas pagadas por las empresas y medidas administrativas.

La determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo debe presentarse por parte de los patrones cuya prima resulte diferente a la que aplicaron en el periodo anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los derechos laborales están vinculados con el acceso a servicios de salud públicos y protección social. (Imagen Ilustrativa Infobae).
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