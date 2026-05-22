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Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Keylor Navas fue la figura de la noche con jugadas clave que evitaron el gol en el Estadio Ciudad de los Deportes

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El empate sin goles entre Cruz Azul y Pumas en la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX no solo dejó la serie abierta para la vuelta del domingo en Ciudad Universitaria: también desató en redes sociales una avalancha de memes que convirtió el marcador en blanco en el verdadero protagonista de la noche.

Mientras los postes y Keylor Navas se encargaban de sostener el cero en el Estadio Ciudad de los Deportes, miles de usuarios en X procesaban el partido con el único recurso disponible ante la escasez de goles: el humor.

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Keylor Navas apaga a Cruz Azul y dos postes sostienen el cero

El partido arrancó con dominio celeste desde el primer minuto. Los dirigidos por Joel Huiqui generaron las ocasiones más peligrosas del encuentro, con el argentino José Paradela y el uruguayo Agustín Palavecino como los más activos en ataque. Pumas, fiel a su planteamiento a lo largo de la liguilla, cedió la iniciativa y apostó por defender el resultado.

Jugadores de Cruz Azul y Pumas UNAM se abrazan tras empatar sin goles en la final de ida del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 21 de mayo de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Jugadores de Cruz Azul y Pumas UNAM se abrazan tras empatar sin goles en la final de ida del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 21 de mayo de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Navas respondió con autoridad desde el minuto cinco, cuando se tendió sobre su costado izquierdo para desviar un disparo cruzado de Christian Ebere. Al minuto 10 voló para tapar un zurdazo de Paradela desde fuera del área. El costarricense, de 39 años, acumuló cuatro atajadas en el partido y fue la figura de la noche.

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La tensión subió al minuto 18 cuando se generó un conato de bronca entre Paradela y Rubén Duarte. Al minuto 25, el árbitro marcó penal a favor de Cruz Azul tras una acción sobre Charly Rodríguez, pero la revisión del VAR anuló la jugada por un fuera de lugar previo de Rodríguez, apagando la polémica.

Los postes también tuvieron su protagonismo. Al minuto 48 del segundo tiempo, un disparo fino de Rodríguez pegó en la base del poste izquierdo con Navas ya superado.

El colombiano Mier tuvo un primer tiempo sin sobresaltos y fue exigido por primera vez al minuto 62, cuando salió a achicarle el ángulo a Uriel Antuna y detuvo el remate con el rostro.

Al minuto 88, cuando el partido agonizaba, el paraguayo Robert Morales estrelló un remate cruzado en el travesaño de Kevin Mier.

Los memes: así respondieron los internautas al 0-0 de la Gran Final

El marcador en blanco generó reacciones divididas en redes: los aficionados de Cruz Azul lamentaron el desperdicio ofensivo, los de Pumas celebraron el empate como un resultado trabajado, y los neutrales se encargaron de retratar el partido con la ironía que el 0-0 merecía.

Estos son los mejores memes que dejó el encuentro:

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Pumas vs Cruz Azul: fecha, horario y dónde ver la Final de Vuelta

La serie llega al partido de vuelta completamente abierta. El duelo definitivo se juega este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión estará disponible en Canal 5, Canal 7 y ViX.

Si al término de los 90 minutos reglamentarios el marcador global sigue empatado, la definición se extenderá a tiempos extra y, de ser necesario, a penales.

La final entre La Máquina y los auriazules llega cargada de historia. Ambos clubes no se habían visto en una final desde la temporada 1980-1981, cuando Pumas venció a Cruz Azul 4-2 para alzar el título. Más de cuatro décadas después, la sequía de ambos —Cruz Azul sin corona desde 2021 y Pumas sin título desde 2011— convierte la serie en lo que los aficionados bautizan como la final de la obsesión.

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