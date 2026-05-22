EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 22 de mayo

Durante la mañanera del pueblo de este 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre su reunión con Markwayne Mullin, secretario de seguridad de Estados Unidos en Palacio Nacional, donde se abordarían temas relacionados con los migrantes mexicanos fallecidos bajo la custodia del ICE.

Por otro lado, también se espera sus declaraciones sobre la protesta ambiental el día de ayer frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), espacio en el que se congregaron activistas para exigir una resolución definitiva sobre la cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual.