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Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

El cantante sonorense de 22 años fue interceptado por hombres armados mientras circulaba por una transitada avenida

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Mario Alberto Barreto Domínguez, Degezeta, tenía 22 años, más de 38,000 oyentes en Spotify. (Redes sociales)
Mario Alberto Barreto Domínguez, Degezeta, tenía 22 años, más de 38,000 oyentes en Spotify. (Redes sociales)

Mario Alberto Barreto Domínguez, cantante de reggaetón mejor conocido como Degezeta, fue asesinado a balazos la noche del 20 de mayo en Culiacán, Sinaloa, cuando circulaba a bordo de un Nissan Versa gris junto a un integrante de su equipo de trabajo.

El joven cantante tenía 22 años había grabado horas antes del ataque. Degezeta apenas levantaba su carrera y recién contaba con más de 38 mil oyentes mensuales en Spotify.

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¿Cómo fue el ataque?

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
El cantante fue atacado a balazos durante el alto de un semáforo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, justo frente al estadio Ángel Flores, sede de los Tomateros de Culiacán.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, los agresores aprovecharon el alto de un semáforo para acercarse al automóvil y disparar en repetidas ocasiones contra los ocupantes. El vehículo quedó con el motor encendido y mal estacionado, casi impactando con una camioneta cercana.

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Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acordonaron la zona. Peritos de la fiscalía sinaloense levantaron casquillos percutidos y aseguraron el Nissan Versa como evidencia. La familia del cantante reconoció el cuerpo; sus restos serán trasladados a Hermosillo, Sonora, donde es originario.

Minutos antes del ataque, Degezeta había compartido una historia en Instagram desde el estudio de grabación donde trabajaba en música nueva. Fue su última publicación.

¿Quién era Degezeta?

Degezeta empezó a escribir canciones de rap a los 10 años en Hermosillo. Su carrera profesional arrancó en 2020, y en 2023 decidió enfocarse de lleno en el reggaetón, influenciado por Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, según relató en una entrevista con la radiodifusora La Z en octubre de 2025.

(Captura de pantalla)
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Firmó con Hyphy Music y construyó una propuesta que mezcla reggaetón, boombap y corridos tumbados, con influencias de Cartel De Santa, C-Kan, La Santa Grifa, Alemán y Gera MX. Sus letras combinan romanticismo, desamor y mensajes de superación.

Sus canciones más reproducidas en Spotify al momento de su muerte eran “Welcome To The Club” con 709,032 reproducciones, “Chanel” con 38,240, “TOSTO NAZO” con 22,825 y “Mentira Buena (Versión Tumbada)” con 18,936.

(Captura de pantalla)
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Las ciudades con mayor audiencia eran Ciudad de México con 2,430 oyentes, Ciudad de Guatemala con 2,227, Guadalajara con 1,533, Puebla con 890 y Tijuana con 815.

En Instagram registraba apenas 1,186 seguidores y 29 publicaciones bajo el usuario @degezetamx. Su último video cantando, publicado el 11 de mayo, lo mostraba interpretando su éxito “TOSTO NAZO”.

En esa última publicación algunos de sus fans han ido a escribir condolencias o su incredulidad ante la noticia.

Apenas el 15 de mayo había lanzado su más reciente sencillo, “Glopeta”. Cinco días después fue asesinado.

Hyphy Music: “Su voz se apaga por culpa de la violencia”

(Captura de pantalla)
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La disquera Hyphy Music, Inc fue la primera en confirmar públicamente la muerte del artista a través de un mensaje en Facebook acompañado de una imagen con la leyenda “Descansa en paz” y las fechas 2004-2026.

“Mario dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán persiguiendo un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino. Vuela alto, carnal”, publicó la disquera.

La familia del cantante no ha emitido declaraciones públicas. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación, sin que ahora se tenga conocimiento de personas detenidas por los hechos o el móvil detrás del crimen.

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