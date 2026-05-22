Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Ante el reporte de una presunta balacera, autoridades de Cajeme desplegaron un intenso operativo. (Facebook/CDO Noticias)

Dos presuntos integrantes del Cártel Independiente de Sonora, vinculados al tráfico de migrantes y al trasiego de drogas, fueron detenidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en el municipio de Heroica Nogales, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR). emitiera varias ordenes de aprehensión en su contra.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N” y Claudia “N”, su presunta pareja sentimental, a quienes se les atribuye una participación activa en la estructura operativa del grupo criminal.

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De acuerdo con las investigaciones, Rochín Aguilar fue identificado como probable integrante de la agrupación conocida como “Los Salazar” o Cártel Independiente de Sonora, también identificada como “Los Paredes”. Esta organización criminal transnacional, presuntamente vinculada como brazo armado del Cártel de Sinaloa, centra sus operaciones en el tráfico de personas y el trasiego de drogas.

Dentro de su estructura, Rochín Aguilar habría ejercido funciones de administración, supervisión y dirección de las actividades ilícitas. Ruiz Carreón, en tanto, habría operado como su mano derecha, con responsabilidades de administración y logística en el tráfico de personas.

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La amenaza fue retirada por agentes de la policía local. (Twitter/@CajemeNews)

El operativo y la captura

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ubicaron dos domicilios en Nogales, en las colonias Las Praderas y Del Rosario, donde presuntamente se realizaban reuniones y se planeaban actividades ilícitas.

A raíz de los hechos, personal de la AIC, la SSPC y la Sedena se desplegó en torno a ambos domicilios para concretar la detención. Fue en ese operativo donde Jesús “N” y Claudia “N” quedaron bajo custodia federal.

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Al ser detenidos, a ambos se les leyeron sus derechos conforme a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención. Las autoridades destacaron que el procedimiento respetó en todo momento el debido proceso y los derechos humanos de los capturados.

El contexto del grupo criminal

El Cártel Independiente de Sonora acumula antecedentes de operaciones en la franja fronteriza con Estados Unidos. En abril de 2026, autoridades federales ya habían inhabilitado en Nogales un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad con dirección al país vecino, y detuvieron a otro presunto integrante del mismo grupo vinculado a labores de vigilancia y contrabando de personas.

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La organización, que a finales de 2023 se separó de Los Chapitos tras una disputa por el control del tráfico de fentanilo, consolidó su estructura bajo el nombre de Nuevo Cártel Independiente de Sonora junto a otras células disidentes. Las detenciones de Rochín Aguilar y Ruiz Carreón representan el golpe más reciente contra esa red en territorio sonorense.