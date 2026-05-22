Christian Nodal habló de dinero y golpes bajos en su carrera en medio del conflicto con su familia: “Las traiciones son horribles”

El intérprete de mariacheño aseguró que fue el dinero el que le permitió ver con claridad quiénes lo habían traicionado. (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal admitió que durante sus primeros años de carrera no tuvo el asesoramiento financiero adecuado y que, si pudiera hablarle al Nodal de 17 años, le daría tres consejos concretos: asesorarse bien, cuidar lo que firma y rodearse de un buen equipo.

El cantante sonorense, que en 2027 cumplirá una década en la industria, lo dijo sin rodeos durante una entrevista en el pódcast de Javier Paniagua: “A mí me hubiera encantado tener un asesoramiento bueno desde joven, desde que empecé, y poder tener la oportunidad de tener el control de todo”.

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Nodal describió con humor la lógica que guiaba sus finanzas cuando empezó a ganar dinero. Al inicio de su carrera cobraba 15 mil pesos por show —una cifra que nunca antes había manejado— y su primera reacción fue guardar el efectivo debajo del colchón.

Si pudiera hablarle a su versión más joven, el artista sonorense no hablaría de fama ni de éxito: le diría que se asesore bien, que revise todo lo que firma y que construya un equipo de confianza. (Foto: Cuartoscuro)

“En mi cabeza era como: si yo lo metía en el banco, pues el banco me va a robar a mí”, contó. Según el artista, esa situación se prolongó varios meses hasta que comenzó a depositar sus ganancias, aunque sin contar con orientación profesional real hasta alrededor de 2022.

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Hoy tiene a una persona dedicada a administrar su patrimonio con la vista puesta en el retiro de las giras, la parte más desgastante de su vida profesional. “Es el que está preparando mi descanso, básicamente”, explicó.

“Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos”

El dinero, señaló Nodal, no llega solo: viene acompañado de una claridad nueva sobre quiénes están realmente de su lado. Cuando el artista dejó de vivir al día, comenzó a ver con otros ojos las acciones de quienes lo rodeaban.

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“Cuando empieza a haber dinero, ya no vivir al día, cambian todo el tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: ‘Ah, pues este güey me traicionó’”, dijo. Y añadió: “Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos, y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

“Asesórate bien, agárrate un buen equipo y trucha con lo que firmas”

Ante la disputa legal con su padre, el intérprete de Adiós amor inició el trámite para registrar la marca "El Forajido" ante el IMPI, con la que busca operar de forma completamente independiente. (Infobae México / Especial )

El consejo que el sonorense se daría a sí mismo a los 17 años no incluye reflexiones sobre la fama ni sobre la vida personal. Es estrictamente profesional y se resume en tres frases: asesorarse, revisar cada contrato y construir un equipo de confianza.

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“Que se asesore, que cuide todo lo que firma, que busque un buen equipo y ya que le dé para adelante”, dijo. “No me metería en más temas. Que se ch*ngu* lo que se tenga que ch*ng*r”.

El artista, que actualmente tiene 27 años y más de 24 músicos en escena, reconoció que hoy trabaja con personas en las que confía y que llevan años a su lado. “Ahorita me armé un equipo muy bueno, de personas que amo, confío y que han trabajado con grandes artistas”, señaló.

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Cabe recordar que Christian Nodal enfrenta una de las disputas más complejas de su carrera: su padre, Jaime González, renovó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la titularidad de la marca “Christian Nodal” hasta 2036, lo que deja al cantante sin control legal sobre su propio nombre, su imagen y su producción musical.

El cantante sonorense recomienda a todos los artistas, grandes o chicos, tener a alguien que administre su dinero desde el inicio. (Captura de pantalla)

Pues el registro original se hizo cuando el artista era menor de edad y, al llegar a la mayoría, nunca se transfirió la marca a su nombre. La empresa familiar JG Music mantiene así el dominio sobre giras, patrocinios y mercancía oficial. Para romper ese vínculo, Nodal tendría que pagar una indemnización millonaria que, según versiones cercanas al caso, no podría solventar de inmediato.

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Como respuesta, el 22 de abril de 2026 el cantante inició el trámite para registrar la marca “El Forajido” ante el IMPI, con la que busca operar de forma independiente. Desde un escenario lo dijo sin filtros: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes”.