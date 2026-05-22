Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Gran Final del Clausura 2026 por el codiciado título de campeón, ante un estadio vibrante lleno de aficionados y fuegos artificiales celebrando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz Azul y Pumas disputan este jueves la ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, recibe el primer capítulo en el Estadio Ciudad de los Deportes, buscando aprovechar su gran momento ofensivo para sacar ventaja antes de cerrar la eliminatoria.

Para los universitarios, al mando de Efraín Juárez, este primer duelo es vital para neutralizar la localía celeste. Con un esquema balanceado y jugando con la motivación de romper una sequía de títulos, Pumas llega a esta instancia de pronóstico reservado con el objetivo de llegar con vida a la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.