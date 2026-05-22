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Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

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Imagen promocional de la Gran Final Clausura 2026 con los logos de Cruz Azul y Pumas, un trofeo central y un estadio lleno de fans con fuegos artificiales.
Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Gran Final del Clausura 2026 por el codiciado título de campeón, ante un estadio vibrante lleno de aficionados y fuegos artificiales celebrando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz Azul y Pumas disputan este jueves la ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, recibe el primer capítulo en el Estadio Ciudad de los Deportes, buscando aprovechar su gran momento ofensivo para sacar ventaja antes de cerrar la eliminatoria.

Para los universitarios, al mando de Efraín Juárez, este primer duelo es vital para neutralizar la localía celeste. Con un esquema balanceado y jugando con la motivación de romper una sequía de títulos, Pumas llega a esta instancia de pronóstico reservado con el objetivo de llegar con vida a la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

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El uniforme de Pumas ya se encuentra listo en el vestidor auriazul

X:@PumasMX
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Cruz Azul presume en redes el parche que utilizarán el día de hoy

X: @CruzAzul
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Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

En la antesala de la final, el protagonismo de futbolistas extranjeros y una generación con proyección internacional transforma la jerarquía económica entre los equipos del torneo

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)
Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)

Los reflectores de la Gran Final del Clausura 2026 se centran en Cruz Azul y Pumas, dos clubes con una larga tradición en el fútbol mexicano y planteles valuados en cifras millonarias.

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