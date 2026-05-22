Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 22 de mayo

La Ciudad de México tendrá este viernes 22 de mayo una jornada complicada en materia de movilidad debido a múltiples movilizaciones sociales, concentraciones estudiantiles, rodadas y eventos masivos programados en distintas alcaldías de la capital.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC-CDMX, se prevén afectaciones principalmente en vialidades de Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde se realizarán protestas, mítines y actividades estudiantiles a lo largo del día.

Además, eventos masivos en recintos como el Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México y el Pepsi Center WTC, así como diversas rodadas ciclistas y motociclistas, podrían generar carga vehicular en avenidas principales como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Circuito Interior, Eje Central y Avenida Universidad.