Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

El diector técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez señaló que el arbitraje ayudó al Cruz Azul en la liguilla (Fan Puma/FB)

La tensión se apoderó de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX luego de las explosivas declaraciones de Efraín Juárez, quien arremetió contra el Cruz Azul tras el empate sin goles en la ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El estratega universitario acusó directamente a La Máquina de intentar presionar al arbitraje, además de señalar que el conjunto celeste ha sido uno de los más favorecidos por las decisiones arbitrales durante la actual Liguilla.

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“Me sorprende que una institución tan grande como lo es Cruz Azul quiera sacar ventaja de circunstancias, cuando los más beneficiados con el arbitraje han sido ellos”, declaró el entrenador auriazul.

Efraín Juárez recordó polémicas arbitrales a favor de Cruz Azul

Ciudad de México, 21 de mayo de 2026. Rodolfo Rotondi y Rodrigo López, durante el partido correspondiente a la ida de la Gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

Al finalizar el encuentro de ida, donde el marcador terminó 0-0, Juárez lanzó un fuerte mensaje en conferencia de prensa y enumeró varias jugadas polémicas que, según él, beneficiaron a Cruz Azul durante la liguilla del Clausura 2026.

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El técnico de Pumas recordó acciones específicas ocurridas en series anteriores de la Liguilla, incluyendo supuestos penales no marcados frente a Atlas y Chivas, así como una mano polémica de Fernández que, según Juárez, tuvo un criterio distinto al aplicado en contra de su equipo frente al América.

“No hay que olvidar, minuto 30 contra Atlas, una mano, penal y no lo marcan, no hay que olvidar el penal a Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández; a mí sí me la marcan contra América y a ellos no”, afirmó.

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Juárez incluso aseguró que Cruz Azul intenta influir psicológicamente sobre el cuerpo arbitral de cara al partido de vuelta.

“Que todavía tengan la osadía de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias se me hace impresionante. Seguramente lo hacen con una intención de meterle duro al árbitro”, añadió.

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Joel Huiqui responde y pide sanción para Efraín Juárez

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México - 21 de mayo de 2026 el entrenador de Cruz Azul Joel Huiqui reacciona mientras Alvaro Angulo de Pumas UNAM cae. REUTERS/Raquel Cunha

Las declaraciones del estratega universitario no tardaron en generar reacción dentro del equipo celeste. El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, respondió con firmeza y consideró que Juárez debería ser sancionado por hablar públicamente del arbitraje.

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje”, señaló Huiqui ante los medios de comunicación.

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El entrenador cementero también hizo un llamado a mantener el enfoque deportivo y evitar polémicas extracancha que manchen la serie por el título.

“No hay que ensuciar la Final. Ha sido una Final maravillosa, los dos equipos están aquí porque lo merecen. Cruz Azul hizo una gran campaña y Pumas también”, comentó.

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Cruz Azul dominó, pero Keylor Navas evitó la derrota de Pumas

Keylor Navas de los Pumas UNAM, factor clave para que Cruz Azul no anotara en la final de ida (foto: Christopher Carmona Iturbe)

En el terreno de juego, Cruz Azul fue el equipo que generó las opciones más peligrosas durante el encuentro de ida. Sin embargo, la gran actuación del arquero Keylor Navas evitó que los universitarios salieran con desventaja.

El guardameta costarricense fue la gran figura del partido al contener varios disparos claros de gol y mantener intacta la portería auriazul en una noche complicada para la defensa de Pumas.

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Por su parte, el conjunto universitario apostó por un planteamiento más conservador. El equipo dirigido por Efraín Juárez priorizó el orden defensivo y buscó mantener viva la eliminatoria para definir todo en el Estadio Olímpico Universitario.

La estrategia generó críticas entre algunos aficionados y analistas, quienes consideraron que Pumas jugó excesivamente replegado, tal como ocurrió en otros compromisos de la actual Liguilla.

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La Final del Clausura 2026 se definirá en CU

Tras el empate sin goles en el primer capítulo, la Final del Clausura 2026 se definirá el próximo domingo en Ciudad Universitaria, donde Pumas contará con el apoyo de su afición para intentar conquistar el campeonato.

La expectativa es máxima luego del cruce de declaraciones entre ambos entrenadores, situación que añade todavía más tensión a una serie que promete emociones intensas dentro y fuera de la cancha.