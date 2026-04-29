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¿México podría no pagar ISR? Esto responde Sheinbaum, destaca aumento en el salario mínimo

Recientemente la OCDE destacó que los trabajadores mexicanos son de los que menos impuestos sobre la renta pagan en el mundo

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“Hoy el ingreso de los trabajadores está sobre los dos o tres países en primer nivel de toda América Latina”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum
“Hoy el ingreso de los trabajadores está sobre los dos o tres países en primer nivel de toda América Latina”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum (Jovani Pérez / Infobae México)

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que México es uno de los países que paga menos Impuestos Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo al organismo internacional, en 2025 los trabajadores mexicanos pagaron por ISR en promedio 21.7 por ciento de su salario y contribuciones a la seguridad social. De este modo, México se ubicó por debajo de países como Estados Unidos, donde los trabajadores pagan 52 por ciento.

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Sin embargo, aún sigue siendo una cifra alta en comparación a otros países como Colombia, donde se paga el cero por ciento. Ante este hecho, surge la pregunta de si en México podría evaluarse esa posibilidad.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esa posibilidad. Si bien no respondió si sí o no dado que no era el tema de la conferencia (en el cual se abordaba la inversión en la industria de acero en México), sí destacó que México ha registrado mejoras considerables para los trabajadores en comparación a otros países.

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México tiene un salario mínimo mayor que en gobiernos anteriores

“Hoy el ingreso de los trabajadores está sobre los dos o tres países en primer nivel de toda América Latina”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al nivel de impuestos sobre la renta y al salario mínimo en México. La mandataria subrayó que el país avanzó significativamente en el ingreso de los trabajadores respecto a otros países de la región.

Sheinbaum recordó que, hace 15 años, México tenía un salario mínimo incluso menor al de Haití. “Llegamos a ser hace quince años el país de América Latina que tenía un salario incluso más bajo que el de Haití en términos de salario mínimo”, puntualizó. Explicó que la situación cambió de manera sustancial gracias a los incrementos impulsados en los últimos años desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta destacó que el salario mínimo subió ciento cincuenta y cuatro por ciento, lo que a su vez arrastró al alza el salario medio. “El salario mínimo ha subido ciento cincuenta y cuatro por ciento y con ello el salario medio, porque se va moviendo el ingreso conforme se mueve el mínimo”, detalló. Insistió en que, más allá de la estructura tributaria, el factor central para el bienestar de las familias mexicanas fue el crecimiento real del ingreso.

En su respuesta, Sheinbaum matizó la comparación internacional sobre el ISR y el modelo colombiano, enfatizando que el enfoque de su administración consistió en fortalecer los salarios, situando a México entre los países con mejores ingresos en la región.

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