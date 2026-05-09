México

Perder el empleo, un accidente o una urgencia médica: cómo prepararte financieramente para lo peor

Más de un tercio de la población de México no ahorra. Destinar una parte del ingreso mensual a un fondo separado puede evitar recurrir a préstamos o vender bienes tras una emergencia

Guardar
Google icon
Hombre mexicano de mediana edad sentado en una mesa de madera con papeles, calculadora y una taza de café, mientras una proyección digital roja indica un déficit de $5,000.
Miles de personas en México continúan dependiendo únicamente de sus ingresos diarios, sin un respaldo económico para enfrentar imprevistos, de acuerdo con datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Contar con un fondo de emergencia es la base para fortalecer la estabilidad financiera y evitar que un imprevisto desestabilice la economía familiar.

Un accidente, desastre natural, la pérdida de empleo o una urgencia médica pueden presentarse en cualquier momento y, sin un respaldo, obligar a recurrir a préstamos, vender bienes o adquirir deudas que ponen en riesgo los ingresos futuros.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sostiene que la mejor manera de enfrentar estas circunstancias es anticiparse y construir un fondo que permita solventar gastos inesperados sin comprometer el equilibrio financiero.

Un hombre joven con camisa a cuadros cuenta un fajo de billetes de dólar en sus manos. Sobre una mesa de madera, hay más billetes de dólar y una calculadora.
La constancia en las aportaciones, aunque sean pequeñas, es más efectiva a largo plazo que ahorrar grandes cantidades de manera esporádica. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Un fondo de emergencia previene deudas y protege la estabilidad

El fondo de emergencia debe ser un recurso reservado exclusivamente para cubrir eventualidades que no pueden postergarse y que no están contempladas en el presupuesto mensual.

PUBLICIDAD

El INEGI demuestra que persisten diferencias importantes entre regiones y sectores de la población para el acceso a instrumentos de ahorro formal.

Pareja de adultos mayores sentada en un living. Mesa de centro cubierta con documentos financieros y un portátil. El hombre sostiene una calculadora y la mujer gesticula.
El hábito de ahorrar una cantidad fija cada mes para el fondo de emergencia puede consolidarse mediante transferencias automáticas desde la cuenta de nómina o ingresos principales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En zonas urbanas como la Ciudad de México, el porcentaje de personas con cuenta de ahorro formal es más alto que en regiones del sur del país.

Aunque más del 60% de la población reporta contar con algún instrumento de ahorro formal, los hombres tienen mayor acceso que las mujeres, con una diferencia de más de 9 puntos porcentuales

¿Cómo crear un fondo de ahorro? Recomendaciones de los expertos

La Condusef recomienda definir primero los gastos prioritarios y elaborar un presupuesto detallado, lo que permite calcular el monto ideal del fondo.

El fondo debe mantenerse en una cuenta separada, de bajo riesgo y fácil acceso, de preferencia en una institución financiera formal, de acuerdo con la Condusef.

Guardar el dinero fuera de las cuentas de uso diario ayuda a evitar que se gaste por error y asegura su disponibilidad cuando realmente se presenta una emergencia.

Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
Separar el dinero destinado al fondo de emergencia del resto de los ahorros ayuda a evitar que se utilice en gastos cotidianos.(Imagen Ilustrativa Infobae).

La institución aconseja elegir productos que permitan disponer del dinero de manera inmediata y sin penalizaciones.

Destinar periódicamente una parte del ingreso al fondo de emergencia es una práctica que brinda tranquilidad y previene la acumulación de deudas en caso de un imprevisto.

Incluso pequeñas aportaciones mensuales pueden, con el tiempo, convertirse en un respaldo suficiente para afrontar emergencias. La clave, subraya la Condusef, es la constancia más que la rapidez para alcanzar la meta.

Qué hacer si no se cuenta con un fondo de ahorro

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, muestra que un 33,6% de la población nacional reporta no realizar ningún tipo de ahorro.

Para quienes aún no cuentan con un fondo de emergencia, la Condusef recomienda iniciar con metas pequeñas y alcanzables, ajustando el monto objetivo conforme se fortalezca el hábito de ahorrar.

Caja de seguridad con billetes de dólar dentro de un placard
El fondo de emergencia debe actualizarse regularmente, ajustando el monto objetivo si cambian los gastos fijos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El fondo debe usarse únicamente en situaciones que representen un verdadero riesgo para la estabilidad financiera, como una enfermedad grave, desempleo o reparaciones urgentes en el hogar.

Un fondo de emergencia es respaldo, no sustituto de ingresos

El fondo de emergencia no sustituye otras formas de ahorro ni reemplaza la planeación a largo plazo.

Su función principal es brindar un respiro temporal mientras se resuelve la contingencia.

Instituciones internacionales especializadas en apoyo financiero, como la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard, coinciden en que este tipo de fondos deben emplearse solo frente a circunstancias imprevistas que no pueden resolverse mediante créditos educativos, apoyos familiares o recursos personales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Retomar el hábito de ahorro después de utilizar el fondo es esencial para restablecer la protección financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La administración adecuada del fondo implica guardar comprobantes de los gastos y revisar periódicamente tanto el monto acumulado como las condiciones personales y familiares.

Si el fondo se utiliza, es fundamental reponerlo a la brevedad posible para mantener la protección financiera.

Mantener este respaldo puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la vulnerabilidad financiera ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la Condusef.

De acuerdo con la ENIF 2024 del INEGI, casi uno de cada tres habitantes en México carece de cualquier instrumento de ahorro formal, lo que incrementa su vulnerabilidad ante emergencias económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae).
De acuerdo con la ENIF 2024 del INEGI, casi uno de cada tres habitantes en México carece de cualquier instrumento de ahorro formal, lo que incrementa su vulnerabilidad ante emergencias económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Temas Relacionados

AhorroDeudasEmergenciaCondusefmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

En entrevista con Infobae México, Mónica Ramírez Cano, la psicóloga y criminóloga a quien confesó varios de sus secretos, revela el tipo de inteligencia que posee y cómo se percibe él mismo como el CEO de una empresa

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Puedes divorciarte sin abogado en México: cuándo aplica y cómo hacerlo

Para pedir la disolución del matrimonio sin representación legal es necesario presentar identificación oficial, el acta de matrimonio certificada y manifestaciones bajo protesta sobre hijos y bienes ante la autoridad civil local

Puedes divorciarte sin abogado en México: cuándo aplica y cómo hacerlo

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 9 de mayo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 9 de mayo

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 9 de mayo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 9 de mayo

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

El pelotero de los Mariners asistió a la presentación de Dinastía y le obsequió al artista un jersey personalizado

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

FGR logra vinculación a proceso contra tres integrantes de Los Mayos capturados en Culiacán

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

DEPORTES

Fulham vs Bournemouth: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League hoy 9 de mayo

Fulham vs Bournemouth: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League hoy 9 de mayo

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Henry Martín se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América