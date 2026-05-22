Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

El periodista Javier Ceriani reveló que la hija menor de José José logró frenar la subasta del inmueble mediante una moción de emergencia y obtuvo de una jueza la autorización para traspasar la propiedad a una corporación a su nombre. (Foto: @sari_sosa - Cuartoscuro)

Sara Sosa, hija menor del cantante José José, habría logrado quedarse con la propiedad que el llamado “Príncipe de la Canción” tenía en Miami, luego de que una jueza autorizara el traspaso del inmueble a una corporación a su nombre, según reveló el periodista Javier Ceriani en su más reciente programa. El movimiento legal dejó fuera a sus hermanos José Joel y Marisol, quienes también estaban demandados por el banco acreedor.

La institución financiera NewRes inició una acción de foreclosure —embargo de la propiedad— contra los tres hijos del cantante, al quedar la casa sin testamento tras la muerte de José José. La deuda pendiente ascendía a 437,000 dólares. “El banco demandó a Joel, a Marisol y a Sarita. A los tres hijos los demandó el banco”, señaló Ceriani.

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La subasta del inmueble estaba programada para el 6 de abril, fue entonces cuando Sarita actuó: presentó ante la jueza una moción de emergencia para frenar la subasta y demostró que contaba con el dinero para cubrir la deuda.

Una acción legal de último momento de Sarita Sosa salvó el inmueble, aunque al costo de excluir a sus hermanos de cualquier derecho sobre la propiedad. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP)

La jueza autorizó el traspaso solo a nombre de Sarita Sosa

La resolución judicial fue determinante. “La jueza dijo: ‘Yo te doy permiso a que saques otro préstamo, pero ya no puede figurar a nombre de José José. Ya no pueden estar los hermanos demandados. Tienes que abrir una corporación, que la compre una corporación y que esa corporación se haga cargo de la deuda nueva’”, detalló Ceriani.

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Con ese fallo, la propiedad quedó registrada bajo una corporación de Sarita Sosa de forma exclusiva. “La jueza permitió el cambio a nombre de una corporación de Sarita Sosa solamente y ya no puede ni Anel ni nadie reclamar esa casa”, afirmó el periodista.

De acuerdo al periodista, la casa de Miami donde José José pasó sus últimos años y donde su familia buscó su cuerpo tras su muerte estuvo a punto de perderse en una subasta pública. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que durante los últimos años de vida de José José, dicha casa en Miami fue escenario de uno de los episodios más tensos de la disputa familiar: José Joel se presentó con agentes policiales a reclamar el acceso al inmueble donde vivía su hermana. Pues tenían varios meses sin saber de su padre, quien se encontraba enfermo, incomunicado y “encerrado” bajo el control total de su hermana, lo que les impidió convivir con él durante la etapa final de su enfermedad.

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La propiedad, que siempre estuvo a nombre del cantante, nunca tuvo un testamento que definiera su destino. “José Joel y Marisol eran parte de esta casa”, recordó Ceriani, y atribuyó la pérdida de sus derechos a las peleas internas entre los herederos.