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Harvard lo dice: esto es lo que separa a los empleados que ascienden de los que se quedan estancados en su carrera

Quienes dominan conceptos y herramientas financieras pueden negociar mejor, anticipar riesgos y tomar decisiones acertadas, habilidades que las empresas valoran cada vez más

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Gráfico financiero con una flecha verde ascendente, pilas de monedas y un billete de dólar, superpuesto a un fondo borroso de edificios urbanos.
La alfabetización financiera permite comprender cómo las decisiones cotidianas afectan el desempeño económico de cualquier empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La educación financiera se convierte en una herramienta útil para quienes buscan crecer profesionalmente o administrar sus propios negocios, en un contexto donde la demanda por conocimientos financieros aumenta gradualmente.

Aunque tradicionalmente los temas de finanzas se asociaban con puestos especializados, la comprensión de conceptos y financieros ahora marca la diferencia en la toma de decisiones y el liderazgo dentro de las empresas, según la Escuela de Negocios de Harvard.

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El conocimiento financiero permite a los trabajadores saber cómo su labor cotidiana impacta directamente en el desempeño económico de la empresa o en sus negocios propios.

Esta educación, antes limitada a quienes ocupaban cargos administrativos o contables, ahora se considera fundamental para cualquier persona que aspire a ocupar posiciones de liderazgo, de acuerdo con la Universidad.

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Una calculadora negra con el número '150.00' en su pantalla, varias monedas y billetes de Quetzales guatemaltecos y una taza de café sobre una mesa de madera.
El conocimiento financiero contribuye a una toma de decisiones más informada, especialmente en la planeación de presupuestos y gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Entender las finanzas de la organización crea una visión integral sobre cómo las acciones diarias pueden modificar los resultados y el rumbo del negocio.

En un entorno donde la demanda de conocimientos financieros sigue en aumento, cualquier persona puede fortalecer sus habilidades mediante cursos cortos, interacción con colegas o estudio independiente.

La educación financiera impulsa la competitividad en el mercado profesional

La diferencia entre la preparación de los trabajadores y las necesidades del mercado en materia financiera crece cada año, por lo que la educación y alfabetización financiera se vuelve indispensable para obtener una ventaja competitiva.

La capacidad de interpretar estos conocimientos facilita la detección de áreas de oportunidad y el reconocimiento de posibles riesgos para la empresa.

El dominio de los conceptos financieros también ayuda a los trabajadores a anticipar las consecuencias de sus decisiones y a participar activamente en la planeación estratégica.

Primer plano de una mano utilizando una calculadora en una mesa, con dos pilas de billetes de Quetzales y un ordenador portátil al fondo.
Saber identificar la relación entre gastos, ingresos y pasivos ayuda a optimizar costos y aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Saber leer e interpretar los reportes financieros prepara a las personas para tomar decisiones informadas, ya sea en la administración de presupuestos, la planeación de gastos o la evaluación de inversiones.

Comprender el lenguaje financiero mejora la toma de decisiones en los negocios

Entender estos elementos permite identificar repercusiones directas en la salud financiera de la organización.

El análisis de los estados financieros ayuda a evaluar cómo las actividades diarias impactan el resultado económico, lo que se traduce en una mayor alineación con los objetivos generales.

El profesor V.G. Narayanan, de la Escuela de Negocios de Harvard, expresa: “Cualquiera que sea la decisión empresarial que vas a tomar, debes entender todas sus facetas. Habrá factores relacionados con recursos humanos, marketing, operaciones y también debes preguntarte: ¿Cuál es el efecto en los estados financieros de esta decisión?’'.

Manos con billetes de 100 dólares y joyas en el volante de un coche de lujo. Mujer con gafas de sol en el espejo retrovisor. Calle de California con palmeras
Una persona exhibe montones de billetes de cien dólares mientras conduce un coche de lujo por una avenida arbolada en California, con una mujer con gafas de sol reflejada en el espejo retrovisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de negociar presupuestos, justificar adquisiciones y defender propuestas son conocimientos valorados dentro de las empresas.

Conocimientos claves de educación financiera para hacer crecer tu negocio o crecer profesionalmente

El conocimiento financiero fortalece la capacidad de negociación y permite influir en discusiones sobre salarios, prestaciones o proyectos.

1. Identificar la relación entre los gastos del equipo y los pasivos en el balance general permite mejorar la eficiencia financiera.

2. Revisar suscripciones, eliminar servicios innecesarios o buscar opciones gratuitas ayuda a reducir costos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

3. Además, la capacidad de analizar el balance general y el estado de resultados permite que los equipos detecten áreas para optimizar procesos y lograr una distribución más acertada del presupuesto.

Hombre con camisa azul cuenta billetes de 100 dólares. En el escritorio hay fajos de dinero, una calculadora y un bolígrafo, bajo la luz de una lámpara de escritorio.
Un hombre cuenta meticulosamente billetes de cien dólares en Estados Unidos, con varios fajos de efectivo apilados y una calculadora sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aprendizaje de finanzas requiere métodos personalizados

Para desarrollar alfabetización financiera, cada persona debe considerar su estilo de aprendizaje, presupuesto, horario y movilidad.

Los métodos pueden ir desde cursos en línea hasta grupos de estudio presenciales. La disciplina y el intercambio con otros profesionales fortalecen el proceso de aprendizaje, de acuerdo con la institución.

La alfabetización financiera abre oportunidades para tomar mejores decisiones, negociar con mayor efectividad y aportar resultados positivos en cualquier área de una organización, sin importar el nivel jerárquico o el puesto que se ocupe, según la Escuela de Negocios de Harvard.

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