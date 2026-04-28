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Registro Civil 2026: las tres actas indispensables que puedes obtener de manera digital

La Plataforma Nacional del Registro Civil te permite solicitar actas certificadas desde cualquier lugar sin filas ni trámites presenciales

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Las nuevas versiones digitales de las actas cumplen con los lineamientos establecidos por el Registro Nacional de Población, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional del Registro Civil. (Imagen ilustrativa Infobae).
Las nuevas versiones digitales de las actas cumplen con los lineamientos establecidos por el Registro Nacional de Población, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional del Registro Civil. (Imagen ilustrativa Infobae).

A través de la Plataforma Nacional del Registro Civil es posible acceder a trámites y consultas relacionadas con el estado civil de las personas.

Las actas digitales disponibles para tramitar en línea durante este año son: acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción.

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El ingreso al sistema se realiza a través del sitio de la Plataforma Nacional (www.miregistrocivil.gob.mx).

Para obtener cualquiera de estas tres actas, se requiere contar con una cuenta en Llave MX, disponer de la CURP y realizar el pago en línea.

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El costo de cada acta varía según la entidad federativa en la que se tramite.

El procedimiento es el mismo para las tres actas. Primero, es necesario crear una cuenta o iniciar sesión en Llave MX.

Ilustración: Una mano emerge de una laptop encendida entregando una pila de documentos a otra mano con manga formal sobre un fondo oscuro.
La ausencia del estado civil en el acta de nacimiento no afecta la validez del documento para trámites ante instituciones públicas o privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Después, se debe ingresar la CURP o los datos requeridos correspondientes al acta solicitada y efectuar el pago correspondiente a través del sistema.

Al completar estos pasos, la plataforma permite descargar la copia digital oficial del acta seleccionada, la cual tiene validez legal ante cualquier autoridad o institución que solicite el documento.

Acta de nacimiento en línea: trámite digital para obtener copia oficial

El trámite para obtener el acta de nacimiento en línea permite acceder a una copia digital oficial que certifica el nacimiento de una persona registrada en México.

El documento está disponible a través de internet y puede ser utilizado como identificación oficial o para trámites como inscripciones escolares y expedición de pasaporte.

A partir de 2026, ya no es necesario que el estado civil aparezca en el acta de nacimiento digital.

El documento mantiene su validez oficial para todos los trámites, sin requerir la inclusión de este dato.

(Imagen: Gobierno de México).
(Imagen: Gobierno de México).

Para solicitar esta acta, si no se cuenta con la CURP, es posible ingresar al sistema los datos del acta de nacimiento, que comprenden el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona registrada.

El pago del trámite se realiza en línea. El costo de este trámite digital en la Ciudad de México es de 74 pesos mexicanos, en Jalisco es de 98 pesos mexicanos, y, en Nuevo León de 70.

Una vez completados estos pasos, se obtiene la copia digital oficial del acta de nacimiento.

El documento contiene el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona registrada, así como los datos de los padres.

La gestión virtual para obtener el acta de matrimonio en línea otorga una copia digital oficial que certifica el vínculo legal entre dos personas.

Este documento incluye los nombres de quienes contrajeron matrimonio, la fecha y el lugar donde se celebró la unión.

(Imagen ilustrativa, Gobierno de México).
(Imagen ilustrativa, Gobierno de México).

El acta digital de matrimonio es necesaria para trámites legales, herencias, seguros y otros procesos donde se requiere comprobar la existencia del matrimonio.

El costo para realizar este trámite digital en la Ciudad de México, al mes de abril de 2026, es de 98 pesos mexicanos, al igual que en Jalisco, mientras que en Nuevo León es de 70 pesos mexicanos.

Acta de defunción en digital

El acta de defunción en línea expide una copia con validez legal del registro de fallecimiento de una persona.

Este documento acredita oficialmente el deceso y es necesario para trámites legales, sucesorios y gestiones ante instituciones públicas o privadas.

El precio de este trámite en la Ciudad de México es de 98 pesos mexicanos.

(Imagen ilustrativa: Gobierno de México, Infobae).
(Imagen ilustrativa: Gobierno de México, Infobae).

La tarifa más alta a abril de 2026 la tiene Yucatán, con 312 pesos mexicanos, y, las tarifas más bajas son de 70 pesos mexicanos, para las entidades de Nuevo León y Campeche.

A través del mismo sistema, se puede consultar la validez de cada una de las actas digitales.

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