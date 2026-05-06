Visa para México: la lista completa de países que la necesitan y los que tienen acceso libre en 2026

El trámite de visa mexicana se realiza únicamente en el consulado correspondiente al país de residencia del solicitante y requiere agendar cita previa a través del sistema Mi Consulado. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Una visa es la autorización oficial que otorga un consulado o embajada para que personas extranjeras puedan ingresar, transitar o permanecer legalmente en México durante un periodo determinado, con fines como turismo, negocios, estudios o trabajo.

Este trámite no aplica a quienes tienen nacionalidad mexicana.

PUBLICIDAD

Aunque varios países están exentos de este requisito, quienes sí la requieren deben tramitarla en el consulado mexicano correspondiente antes de viajar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte que la posesión de la visa no garantiza el acceso al territorio nacional, ya que la decisión final depende de la autoridad migratoria en el punto de entrada.

PUBLICIDAD

Personas menores de 18 años deben acudir acompañadas de sus padres o tutores legales, o presentar una autorización notariada, para solicitar la visa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La visa mexicana es una autorización impresa en el pasaporte, válida por una sola entrada al país.

Al ingresar, la persona extranjera cuenta con treinta días naturales para tramitar ante el Instituto Nacional de Migración (INM) la tarjeta de residencia, que acredita su estancia legal por periodos superiores a 180 días.

PUBLICIDAD

La autoridad migratoria revisa la documentación y puede realizar entrevistas y solicitar pruebas del motivo de viaje antes de otorgar el permiso definitivo de ingreso.

El permiso de ingreso depende de la autoridad migratoria

La SRE aclara que la visa representa únicamente la aprobación de la solicitud por parte de un oficial consular, pero no asegura la entrada definitiva a México.

PUBLICIDAD

Personas extranjeras mayores de 65 años pueden quedar exentas de acreditar solvencia económica si viajan únicamente por motivos turísticos a México. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El personal migratorio está facultado para exigir documentos adicionales como reservación de hotel, boletos de regreso, carta de invitación, itinerario, carta de aceptación académica, carta mandato de empresa o contratos de actividades económicas y tecnológicas, dependiendo del motivo de viaje.

La Forma Migratoria Múltiple (FMM) también debe ser llenada si el ingreso es por vía terrestre; en aeropuertos internacionales este trámite se realiza digitalmente y se integra al sello migratorio.

PUBLICIDAD

Además, durante el control migratorio pueden solicitarse información sobre el domicilio, tiempo de estancia, medios económicos de subsistencia y la vía de salida del país.

Documentos bancarios emitidos fuera de México o Estados Unidos para acreditar solvencia económica deben contar con apostilla o legalización y traducción oficial al español. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Países que necesitan visa para entrar a México en 2026

El Gobierno de México mantiene una lista oficial, actualizada por el INM, de países y regiones cuyos ciudadanos deben tramitar una visa para ingresar, ya sea por turismo u otras actividades permitidas.

PUBLICIDAD

La política migratoria aplica para naciones de África, Asia, Europa del Este, Medio Oriente y América.

Entre los países que requieren visa para entrar a México están Afganistán, Arabia Saudita, Brasil, China, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Rusia, Venezuela y Zimbabue, junto con otras naciones.

PUBLICIDAD

La lista incluye los nombres de países y regiones en orden alfabético. (Imagen: Gobierno de México).

La exigencia de visa es obligatoria bajo todas las condiciones de estancia previstas en el artículo 52 de la Ley de Migración: visitante con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, visitante regional, trabajador fronterizo, persona bajo razones humanitarias, solicitantes de adopción, estudiantes con residencia temporal y residentes temporales.

Para turismo, negocios o actividades sin salario en México la estancia máxima es de 180 días. Las estancias superiores requieren residencia temporal, de estudiante o permanente.

PUBLICIDAD

La lista incluye la continuación de los nombres de países y regiones en orden alfabético. (Imagen: Gobierno de México).

Casos en que la visa no es obligatoria

Las personas extranjeras pueden ingresar a México sin visa si presentan alguno de los siguientes documentos vigentes:

Residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, algún país del Espacio Schengen o integrante de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú)

Visa vigente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Espacio Schengen o países de la Alianza del Pacífico.

Personas menores de 18 años deben acudir acompañadas de sus padres o tutores legales, o presentar una autorización notariada, para solicitar la visa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Tarjeta de Viajero de Negocios APEC (ABTC) aprobada por México, solo para viajes de negocios por vía aérea.

Certificado de tripulación de aeronave o libreta de mar y documentación especial para tripulantes marítimos.

Estas facilidades aplican únicamente si los documentos están vigentes y cumplen con los requisitos legales.

Si la estancia prevista supera los 180 días, el visitante debe tramitar la residencia temporal, de estudiante o permanente.

Países que no necesitan visa para entrar a México en 2026

Basta con presentar pasaporte vigente y cumplir los requisitos migratorios básicos para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a México.

La lista de países que no requieren visa se presenta de manera alfabética. (Imagen ilustrativa: Gobierno de México).

Entre los países que no requieren visa están Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Uruguay, además de algunos estados insulares y regiones administrativas especiales.

La continuación de la lista de países que no requieren visa se presenta de manera alfabética. (Imagen ilustrativa: Gobierno de México).