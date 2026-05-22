Christian Nodal acusa a otros artistas de fingir “sold outs” en sus conciertos

Tras casi una década de carrera, Christian Nodal habló sobre cómo aprendió a valorar su trayectoria, cuestionó las mentiras del negocio musical. (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal defiende los palenques como el formato de concierto más auténtico de su carrera y cuestiona la práctica de declarar sold outs cuando las funciones no están completamente vendidas, en una entrevista que ofreció al canal de YouTube de Javier Paniagua con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Bandera Blanca, el 21 de mayo.

El cantante sonorense, con casi 10 años de trayectoria, describió los palenques como espacios donde la comunicación con el público es directa e irrepetible. “El palenque es raza, es gente, es estar rodeado de tu gente”, dijo. En ese tipo de escenarios, afirmó, puede ver las caras de todos los asistentes, abrazar al público, subirse a las barras y modificar el setlist sobre la marcha. “Ahí hago un desmadre”, admitió entre risas.

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En contraste, los venues o arenas implican seguir protocolos, respetar un tiempo máximo de dos horas y media y mantener el orden del repertorio. “Me fascina también, me encanta”, reconoció sobre los recintos grandes, aunque dejó claro que lo que más lo moviliza es “lo más orgánico”.

Nodal cuestiona los sold outs falsos en la industria musical

Christian Nodal cuestionó la práctica de anunciar conciertos como agotados cuando no lo están: "Es una vil mentira y no entiendo por qué el negocio lo está haciendo por ahí", dijo el cantante. (Instagram/Christian Nodal)

Fue en ese contexto donde el intérprete de “Adiós amor” lanzó una crítica directa a una práctica extendida en la industria. Recordó que en sus primeros años, con canciones pegadas en radio y premios ganados, llenaba venues de tres mil personas con apenas ochocientas o mil doscientas. “Esa es una realidad”, dijo.

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A partir de esa experiencia, cuestionó la tendencia actual de anunciar funciones como agotadas aunque no lo estén. “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira. O sea, al final del día es una vil mentira y no entiendo por qué el negocio lo está haciendo por ahí”, afirmó.

Nodal sostuvo que el prestigio de un artista no depende del aforo vendido. “Llenes o no llenes, si tienes buena música, es buena música al final del día”, señaló.

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“Mi balance está en hacer música que amo. Mantenerme haciendo shows, al final del día pueden hablar y decir lo que sea, pero mientras yo esté en un escenario voy a estar feliz. Y lleno o vacío, como sea. Yo no empecé aquí por la fama”.

“Bandera Blanca”, un regreso a la esencia del mariacheño

El disco, grabado en el Miraval Studio de Francia —propiedad de Brad Pitt y Angelina Jolie—, representa para Nodal un retorno a sus raíces musicales. “Es como el regreso a la esencia principal de los primeros años en los que sacaba música”, explicó. Sony Music le dio libertad total para el proyecto, incluyendo el viaje a Europa.

En el proceso de producción, el cantante utilizó inteligencia artificial para generar maquetas y probar arreglos antes de grabarlos con sus músicos. “No fue que me generaran algo y ya está. Era buscar, buscar”, aclaró. Su equipo incluye al arreglista Marito, al mezclador Giovanni, al productor Luka Loco y a Alex Ramírez, a quienes describió como una familia de trabajo.

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El cantante sonorense defendió los palenques como el escenario donde más conecta con su público. (Captura de pantalla)

El primer show de la gira Bandera Blanca está programado para el 29 de mayo en la Ciudad de México, en un formato que el propio artista describió como un palenque gigante. Planea documentar el evento. “Bandera Blanca va más allá”, dijo. “Amor y paz, hermano”.

Cabe señalar que pese a que Nodal sigue siendo uno de los nombres más convocantes de la música regional mexicana, su capacidad de llenar recintos ya no es pareja en todas las plazas. Mientras en ferias de arraigo popular, como la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, continúa agotando entradas, en otros mercados ha enfrentado funciones con butacas vacías e incluso cancelaciones, una realidad que él mismo reconoció en entrevista al recordar sus años de inicio. Además de la polémica de uno de sus más recientes shows en Chile.

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Lo que ha cambiado, según señalan internautas y seguidores en redes sociales, no es solo la música. El matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar en 2024, semanas después de que se hiciera pública su separación de Cazzu, generó una ola de críticas que dividió a su base de fans. Desde entonces, la comparación entre el Nodal que llenaba arenas y estadios antes de esa polémica y el que hoy defiende los palenques como su formato predilecto se volvió recurrente en el debate digital.