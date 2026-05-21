Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás

Comparando el salario promedio de marzo 2026 con el de 2025 y los precios de los autos 0km, no todas las marcas tienen precios más bajos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tanto Toyota como Ford, las dos automotrices que lideran las exportaciones argentinas en 2026, han confirmado en reiteradas oportunidades que sus dos pickups ya no son más caras en dólares que las de los dos mercados que suelen tomarse como referencia para la comparación, Brasil y Chile, uno por su volumen y similitud de esquema arancelario y el otro por ser el más abierto de la región, donde no hay arancel de importación para los vehículos de ningún origen.

Tanto la Toyota Hilux como la Ford Ranger tienen un precio en dólares similar, y según las versiones, incluso más bajo que en alguno de esos mercados, aun a pesar de tener en Argentina una cotización considerada por varios sectores como demasiado baja o retrasada para el comercio internacional. Esa es una medida de referencia de precios con una comparación internacional.

PUBLICIDAD

Pero para saber si en la Argentina los autos están más caros o más baratos que un año atrás, una referencia que se suele buscar siempre para medir el precio de los autos nuevos es la cantidad de sueldos promedio que requiere la compra de un vehículo nuevo. Así, tomando el RIPTE, que es índice salarial oficial en Argentina -que calcula el promedio de las remuneraciones de los trabajadores registrados-, se puede hacer una comparación entre lo que costaba un año atrás y en la actualidad, a modo de establecer la capacidad de los argentinos con trabajo formal para acceder a un 0 km.

La última publicación del índice indica que el sueldo promedio en marzo fue de $1.775.664,12, por lo que hacer la comparación con los precios de abril sería lo más apropiado, pero teniendo en cuenta que las listas de precios de la mayoría de las automotrices no tuvieron aumentos (de hecho algunas marcas bajaron algunos precios en mayo para ciertos modelos), tomar esa cifra con los precios actuales es perfectamente válido.

PUBLICIDAD

Aunque es el auto más barato del mercado, el Renault Kwid cuesta más sueldos promedio que un año atrás

El detalle de los autos

El auto más accesible del mercado es el Renault Kwid, que en mayo tiene un precio de lista de $26.490.000. Para acceder a este modelo, un ahorrista debe sumar 14,9 salarios completos para poder alcanzar ese precio.

Si la cuenta se hace con el auto de segmento B más accesible, el Hyundai HB20, que tiene un precio de $27.400.000, se necesitarán 15,4 sueldos, y para un Fiat Cronos, el más accesible de los sedanes compactos, que tiene una versión de acceso a la gama con un precio de $31.120.000, la cantidad de salarios asciende a 17,5.

PUBLICIDAD

Si se pretende comprar un SUV compacto, el más accesible es el Citroën Basalt, que cuesta $32.590.000, el ahorro debe alcanzar los 18,3 sueldos, y si se pretende comprar un modelo un poco más equipado, un Chevrolet Tracker, con una versión de entrada a la gama en $39.159.900, representa ahorrar 22 sueldos. El SUV más vendido del mercado, el Ford Territory, cuesta $48.110.210 y equivale a 27,1 salarios.

El Hyundai HB20, el auto de segmento B más accesible del mercado requiere menos ahorro de sueldos que un año atrás

Cómo era la relación en 2025

La comparación con 2025 es el dato adicional que vale buscar para establecer si mejoró la condición de acceso a un auto nuevo para los empleados formales. Así, tomando el mismo índice RIPTE de marzo de 2025, que era de $1.363.510,33, los mismos vehículos quedarían de la siguiente manera.

PUBLICIDAD

Entonces, el Renault Kwid costaba $18.530.000, por lo tanto requería ahorrar 13,5 salarios, es decir menos que en la actualidad; el Hyundai HB20 costaba $22.700.000 que equivalían a 16,6 sueldos, más que hoy; un Fiat Cronos tenía un precio de $22.826.000 que se compraba con 16,7 sueldos, también por encima de la situación actual.

Entre los SUV, un Citroën Basalt costaba $23.520.000 correspondientes a 17,2 sueldos, menos que ahora; el Chevrolet Tracker de acceso tenía un precio de $28.393.900 que representaban unos 20,8 salarios formales promedio, menos también que ahora; y un Ford Territory SEL, que costaba $41.740.300, era equivalente a 30,6 sueldos, que era más de lo que cuesta en la actualidad.

PUBLICIDAD