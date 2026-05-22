México

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver

El piloto mexicano saldrá desde la sexta posición en la carrera más importante de la IndyCar

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Pato O'Ward, vestido con un mono naranja y negro, de pie detrás de su coche de carreras naranja y negro número 5 en la pista de la Indy 500, con tribunas y una torre de control al fondo.
Pato O´Ward saldrá sexto en las 500 millas de Indianápolis 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patricio O’Ward, piloto mexicano de la Indycar, se clasificó como el mejor de la escudería Arrow McLaren para la carrera más emblemática de la categoría, hablamos de las 500 millas de Indianápolis, donde se a quedado cerca de festejar su primera victoria.

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El nacido en Nuevo León, Monterrey llegó hasta el ‘Fast Six’ aunque él mismo sabía que su auto no daba el suficiente rendimiento para competir por la ‘Pole Position. Aún así hizo lo que pudo en el circuito de la Indianápolis Motor Speedway, sin embargo, sus tiempos, después de cuatro vueltas, lo colocaron en el lugar seis, es decir, Pato O’Ward saldrá desde la segunda fila para ir a la caza del poleman, Alex Palou, y ser el vencedor de la edición 110 de la Indy 500.

Resultados de Pato O’Ward en la Indy 500

Coche de carreras naranja y negro Arrow McLaren #5 con Pato O'Ward en la pista del Indianapolis Motor Speedway. Gradas llenas y torre de control al fondo.
El piloto mexicano Pato O'Ward conduce el McLaren en el icónico Indianapolis Motor Speedway. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patricio O’Ward compitió por vez primera en las 500 millas de Indianápolis en 2020. En seis intentos el triunfo se le ha negado en la Indy 500, pero su actuación en el óvalo más importante del automovilismo lo han hecho registrar resultados que lo colocan como un serio aspirante al triunfo. Al momento, el mejor lugar para Pato O’Ward es el segundo lugar en 2022 y 2024. Así le ha ido al mexicano en Indianápolis:

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  • 2020: Pato finalizó 6to
  • 2021: Pato finalizó 4to
  • 2022: Pato finalizó 2do
  • 2023: Pato finalizó 24to
  • 2024: Pato finalizó 2do
  • 2025: Pato finalizó 3ro

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver a Pato O’Ward en la Indy 500?

El mexicano Pato O'Ward sale de los pits en la Indy 500 (AP Foto/ Darron Cummings)
El mexicano Pato O'Ward sale de los pits en la Indy 500 (AP Foto/ Darron Cummings)

Las 500 millas de Indianápolis 2026 se van a celebrar el domingo 24 de mayo a las 10:45 a.m. (tiempo del Centro de la República Mexicana). La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Qué es la Indy 500?

Vista aérea de coches de carreras IndyCar alineados en una pista de carreras asfaltada. Tribunas llenas de público se extienden a los lados, bajo un cielo azul con nubes.
Autos de la IndyCar corren por la victoria en las 500 millas de Indianápolis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 500 Millas de Indianápolis, mayormente conocida como la Indy 500 se corre cada año en la Indianápolis Motor Speedway, en Indiana, Estados Unidos.

Esta carrera reúne velocidad y tradición en todo su esplendor. Es uno de los eventos automovilísticos más antiguos y prestigiosos del mundo. Forma parte de la “Triple Corona” del deporte motor, junto con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, en la Fórmula 1.

La primera edición se celebró el 30 de mayo de 1911 en el Indianapolis Motor Speedway, un óvalo de 2.5 millas (4 km) construido en 1909. El trazado fue pavimentado en primera instancia con 3.2 millones de ladrillos, razón por la que se le conoce como “The Brickyard”; hoy solo queda una yarda de ladrillos en la meta.

La primera Indy 500 la ganó Ray Harroun con el Marmon Wasp, promediando 120.060 km/h en una carrera de 6 horas y 42 minutos. El evento solo se suspendió durante las guerras mundiales (1917-1918 y 1942-1945). La tradición del ganador es celebrar tomando leche, costumbre iniciada en 1936 por Louis Meyer.

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