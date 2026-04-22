EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de abril

La declaración realizada por César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua, sobre que los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente en el municipio de Morelos solo fueron auxiliados por elementos estatales a los que les solicitaron un “ aventón ”, fueron descalificadas por Mike Vigil , exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA .

Las autoridades de Mozambique informaron sobre una intervención que resultó en la detención de dos hombres de origen mexicano , además de la desactivación de un laboratorio clandestino . Los sujetos estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa , según las averiguaciones.

En la frontera fue asegurado un cargamento de cocaína que según las estimaciones de las autoridades estadounidenses supera el millón de dólares en su valor.

Julio César Jasso Ramírez habría iniciado la planeación del ataque en Teotihuacán desde febrero de 2026, cuando realizó la reservación del hotel en el que se hospedó los días previos a la agresión.

Últimas noticias

Licuado de avena y moras: antioxidantes, fibra y energía en cada vaso Te decimos lar eceta paso a paso para que lo prepares desde casa

Poncho de Nigris desata furia en redes sociales al “destapar” a Karely Ruiz para el Supernova Génesis 2026 La polémica crece tras la baja médica de Lupita Villalobos y un comentario que incendió las redes

Luis Carlos Origel reacciona a insultos de Adame a Andrea Legarreta: “No merece mi atención” El actual novio de la conductora de ‘Hoy’ fue contundente con su postura

Sheinbaum recibirá a Maru Campos por fallecimiento de agentes de la CIA en Chihuahua: “Es un tema de seguridad nacional” Estas declaraciones fueron hechas durante la mañanera del pueblo de este 22 de abril