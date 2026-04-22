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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de abril

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:18 hsHoy

Caso Teotihuacán: la planeación del ataque habría iniciado en febrero, según reservación de hotel

La planeación logística incluyó visitas previas a la zona arqueológica y la inversión de más de 50 mil pesos en hospedaje, armas y municiones

Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar el caso. (Jesús Avilés / Infobae México)
Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar el caso. (Jesús Avilés / Infobae México)

Julio César Jasso Ramírez habría iniciado la planeación del ataque en Teotihuacán desde febrero de 2026, cuando realizó la reservación del hotel en el que se hospedó los días previos a la agresión.

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14:17 hsHoy

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Fueron hallados más de 30 paquetes con la sustancia

(CBP)
(CBP)

En la frontera fue asegurado un cargamento de cocaína que según las estimaciones de las autoridades estadounidenses supera el millón de dólares en su valor.

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14:17 hsHoy

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Las autoridades arrestaron a tres personas en Maputo

El Cártel de Sinaloa tiene presencia en diversos países (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)
El Cártel de Sinaloa tiene presencia en diversos países (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Las autoridades de Mozambique informaron sobre una intervención que resultó en la detención de dos hombres de origen mexicano, además de la desactivación de un laboratorio clandestino. Los sujetos estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa, según las averiguaciones.

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14:17 hsHoy

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Mike Vigil detalló en entrevista con Infobae México que la participación de los elementos estadounidenses es una clara violación a las leyes mexicanas

Foto: Fiscalía Chihuahua
Foto: Fiscalía Chihuahua

La declaración realizada por César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua, sobre que los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente en el municipio de Morelos solo fueron auxiliados por elementos estatales a los que les solicitaron un “aventón”, fueron descalificadas por Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

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