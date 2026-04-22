EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de abril

Julio César Jasso Ramírez habría iniciado la planeación del ataque en Teotihuacán desde febrero de 2026, cuando realizó la reservación del hotel en el que se hospedó los días previos a la agresión.
En la frontera fue asegurado un cargamento de cocaína que según las estimaciones de las autoridades estadounidenses supera el millón de dólares en su valor.
Las autoridades de Mozambique informaron sobre una intervención que resultó en la detención de dos hombres de origen mexicano, además de la desactivación de un laboratorio clandestino. Los sujetos estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa, según las averiguaciones.
La declaración realizada por César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua, sobre que los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente en el municipio de Morelos solo fueron auxiliados por elementos estatales a los que les solicitaron un “aventón”, fueron descalificadas por Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.