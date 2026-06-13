4 mitos sobre una cocina ordenada que frenan la funcionalidad en casa

La organización funcional prioriza el uso diario por encima de la estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mitos sobre la organización de la cocina siguen presentes incluso entre personas que buscan un entorno doméstico ordenado. Según House Beautiful, varios especialistas destacan que ciertos conceptos populares dificultan que este ambiente, independientemente de su tamaño, sea realmente eficiente.

Un buen diseño de cocina empieza con la distribución y no con la estética. Especialistas en planificación doméstica insisten en que analizar cómo se usan los espacios y qué rutinas predominan permite decidir la ubicación de cada elemento antes de elegir colores o materiales.

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La distribución se define a partir de rutinas reales y no de tendencias decorativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lógica prioriza que los objetos de uso frecuente estén al alcance y que los movimientos resulten más cómodos, lo que evita la frustración de tener una cocina bonita pero poco funcional. Dedicar tiempo a esta reflexión inicial ayuda a que el resultado se adapte genuinamente a las necesidades de quienes la habitan.

Destacan que dejar atrás estas creencias favorece un espacio culinario adaptable, donde la rutina diaria y el fácil acceso pesan más que la apariencia visual.

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1. El mito de la uniformidad estética en la cocina

Los recipientes elegidos por utilidad rinden más que la uniformidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar que todos los recipientes y accesorios combinen visualmente puede restar utilidad a la cocina. Jessica Litman, fundadora de The Organized Mama, señala al medio citado que “gastar dinero en envases que combinen entre sí puede afectar la funcionalidad, porque se suelen elegir por apariencia y no por utilidad”.

Recomienda tomar decisiones de almacenamiento pensando siempre en la practicidad y en cómo facilitar tareas como la preparación de comidas o los desayunos.

La eficiencia en la cocina no depende de la coordinación visual, sino de que el espacio facilite el día a día. Enfatizar la funcionalidad ayuda a aprovechar mejor el tiempo disponible.

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2. La eficiencia del uso diario y la organización en la encimera

La encimera se organiza según necesidades prácticas y no por la idea de “vacío total”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de mantener la encimera totalmente despejada es frecuente, pero las especialistas advierten que puede resultar poco práctica. Litman subraya que “guardar siempre la tostadora tras cada uso para volver a sacarla es una pérdida de tiempo que no cumple ninguna función”.

Por ello, sugiere dejar sobre la superficie los aparatos que se emplean cada día, reservando espacios menos visibles para los de uso ocasional.

House Beautiful resalta que este principio agiliza las rutinas y evita esfuerzos innecesarios. La clave es identificar qué objetos son imprescindibles y asegurarse de que, al estar a mano, simplifican el trabajo diario.

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3. Flexibilidad en la agrupación y ubicación de utensilios

Los utensilios se guardan donde se usan para mejorar el flujo de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar que todos los utensilios de la misma categoría deben guardarse juntos puede dificultar el aprovechamiento del espacio, especialmente en cocinas pequeñas.

Millie Naor, fundadora de Bella Organizers, recomienda adaptar el almacenamiento a la frecuencia de uso: “Conviene mantener los objetos habituales al alcance y colocar los de uso esporádico en lugares menos accesibles”, afirma al medio citado.

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Hayley Anderson, directora de Meraki Home Organization, añade que organizar por tipo antes que por zona a menudo complica el flujo de trabajo. Propone establecer áreas específicas para distintas tareas, como preparación de alimentos, repostería o almuerzos, lo que permite ahorrar tiempo y facilitar cada proceso.

Crear zonas diferenciadas ayuda a que cada herramienta esté disponible donde realmente se necesita, adaptando el espacio a las prácticas de quienes usan la cocina.

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4. El peligro de acumular objetos innecesarios en la cocina

La acumulación de duplicados ocupa espacio y entorpece la rutina en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocupar todos los rincones de la cocina no garantiza el orden. Anderson advierte que la saturación de espacio produce “cajones y armarios repletos que entorpecen las tareas, incluso si parecen bien organizados”.

Aconseja deshacerse periódicamente de artículos duplicados o de todo aquello que no se ha usado en un buen tiempo, ya que solo obstaculiza la funcionalidad del entorno.

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Revisar regularmente el inventario, como recuerda House Beautiful, permite liberar espacio y mantener solo lo que resulta verdaderamente útil.

La iluminación puntual en áreas de trabajo mejora seguridad y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con suficiente iluminación es otro factor esencial para la funcionalidad. Una cocina mal iluminada puede dificultar las tareas diarias e incluso resultar insegura.

Los expertos recomiendan instalar luz puntual sobre las zonas de trabajo, como la encimera o el fregadero, y aprovechar al máximo la luz natural al ubicar estos espacios cerca de ventanas.

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