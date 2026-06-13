Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

Nueva York debate una ley para que las impresoras 3D bloqueen la fabricación de armas y componentes de armas mediante algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York discute una propuesta legislativa que busca exigir a los fabricantes de impresoras 3D la incorporación de tecnología para impedir la producción de armas y componentes de armas, una medida que responde al aumento de las conocidas “ghost guns” o armas sin número de serie. El proyecto, presentado en enero de 2026, afecta a fabricantes, distribuidores y usuarios de impresoras 3D en el estado, y representa un nuevo enfoque en la regulación de armas en Estados Unidos. Según fuentes oficiales y reportes de AP News, la normativa aún no ha sido aprobada y permanece en fase de análisis legislativo.

La Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul informó que el texto de la propuesta prevé que todas las impresoras 3D comercializadas en Nueva York cuenten con algoritmos capaces de identificar y bloquear archivos digitales relacionados con armas de fuego. El objetivo es frenar la proliferación de armas imposibles de rastrear que han sido detectadas en escenas delictivas con mayor frecuencia en los últimos años. AP News detalló que la medida contempla sanciones penales para quienes distribuyan archivos de diseño de armas y establece mecanismos de reporte obligatorio para la policía estatal.

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La tecnología de impresión 3D ha facilitado la fabricación de objetos complejos, incluidos componentes de armas de fuego. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los casos de armas de fabricación casera recuperadas en crímenes pasaron de 1.600 en 2017 a cerca de 27.500 en 2023, aunque no se especifica cuántas provienen de impresoras 3D. Este fenómeno ha impulsado a varios estados a considerar nuevas regulaciones frente a una industria en rápido crecimiento y con impacto directo en la seguridad pública, según información oficial y AP News.

¿Por qué Nueva York quiere regular la impresión de armas en impresoras 3D?

El avance de la impresión 3D ha permitido que cualquier persona con acceso a una impresora y a archivos digitales pueda fabricar piezas de armas de fuego en su propio hogar. De acuerdo con Bill Decker, presidente ejecutivo de la Asociación de Impresión 3D, el número de impresoras en el mundo superó los 3 millones en 2026, mientras que la industria movió alrededor de 26.000 millones de dólares al año, según cifras citadas por AP News. Este crecimiento ha hecho que las armas “fantasma” o “ghost guns” sean cada vez más accesibles para quienes buscan eludir el sistema de control de armas tradicional.

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La propuesta de Nueva York surge en respuesta al aumento de armas no registradas utilizadas en hechos delictivos, una preocupación compartida por autoridades locales y federales. Según la gobernadora Kathy Hochul, el objetivo es “detener la producción de armas imposibles de rastrear y reforzar la seguridad pública”, declaración recogida por AP News y en comunicados oficiales del estado.

El proyecto obliga a fabricantes, distribuidores y usuarios de impresoras 3D en Nueva York a cumplir nuevas reglas de control sobre archivos de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué obligaciones incluye la normativa para fabricantes y usuarios de impresoras 3D?

El texto de la propuesta establece que todos los fabricantes de impresoras 3D que comercialicen sus productos en Nueva York deberán instalar un sistema de bloqueo basado en algoritmos de reconocimiento. Este sistema analizará cada archivo antes de imprimirlo, comparando su estructura con una base de datos de piezas de armas almacenada por el estado. Si detecta coincidencias, la impresión será rechazada automáticamente. La obligación alcanzaría tanto a usuarios domésticos como a empresas y talleres, de acuerdo con la información oficial publicada en enero de 2026.

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Además, el proyecto prevé sanciones penales para quienes distribuyan o posean archivos digitales de diseño de armas sin licencia. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), la propuesta incluye la creación de una base de datos estatal de archivos prohibidos y exige la entrega presencial de impresoras 3D, con el fin de dificultar el acceso anónimo a la tecnología. La medida contempla la formación de un panel de expertos que definirá los estándares técnicos y decidirá la viabilidad del sistema, cuya implementación está prevista para 2029.

¿Cómo funcionaría el algoritmo de bloqueo de archivos de armas en impresoras 3D?

El sistema propuesto utilizaría algoritmos capaces de analizar la geometría y las dimensiones de cada archivo enviado a la impresora, comparando sus características con una biblioteca digital de piezas de armas. De acuerdo con Solomon Diamond, profesor de ingeniería en Dartmouth College, citado por AP News, la tecnología se asemeja a aplicaciones móviles que identifican especies vegetales a partir de una fotografía.

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Julian Chultarsky, técnico de la empresa Physna, explicó que el reconocimiento geométrico permite identificar patrones y estructuras complejas, lo que haría posible bloquear la impresión de componentes clasificados como armas por la legislación. Sin embargo, especialistas advirtieron que la precisión de los algoritmos será clave para evitar bloqueos de archivos legítimos, como piezas de fontanería o herramientas, que puedan asemejarse a partes de armas, según reportó AP News.

El sistema analizaría cada archivo digital antes de imprimirlo y rechazaría automáticamente los diseños que coincidan con una base estatal de piezas de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las sanciones contempladas en la propuesta de Nueva York?

La propuesta establece que la distribución o posesión de archivos de diseño de armas sin la debida licencia constituirá un delito penal. Según la información oficial y la EFF, compartir estos archivos con personas no autorizadas podría derivar en sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

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Además, el proyecto exige a fabricantes de armas diseñar pistolas que no puedan ser modificadas fácilmente para disparar en modo automático, y obliga a las fuerzas de seguridad a reportar todos los casos en que se recuperen armas fabricadas con tecnología 3D. El objetivo es aumentar la trazabilidad y el control sobre la proliferación de armas “fantasma” en el estado.

¿Cómo ha evolucionado el fenómeno de las armas “fantasma” en Estados Unidos?

El aumento de las armas no registradas fabricadas con impresoras 3D ha sido documentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en informes recientes. El número de armas de fabricación casera recuperadas en crímenes aumentó a casi 27.500 en 2023, una cifra que refleja el crecimiento del fenómeno en la última década. De acuerdo con la Asociación de Impresión 3D, el abaratamiento de la tecnología y la disponibilidad de archivos digitales en línea han facilitado la fabricación de armas en el hogar.

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En respuesta, al menos once estados han prohibido la fabricación de armas impresas en 3D, mientras que otros seis exigen que los componentes reciban un número de serie. Sin embargo, la propuesta de Nueva York sería la primera en dirigir su regulación directamente al equipamiento y no solo a los usuarios, según reportó AP News.

La iniciativa prevé sanciones penales por distribuir o poseer archivos de diseño de armas sin licencia, con multas y posibles penas de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué opinan las organizaciones y autoridades sobre la propuesta?

La iniciativa cuenta con el respaldo de la fiscalía del distrito de Manhattan y organizaciones como Everytown for Gun Safety, que consideran que el control del equipamiento es un paso necesario frente al aumento de armas imposibles de rastrear. “La impresión 3D representa el nuevo frente en la lucha contra las ghost guns”, afirmó Samuel Levy, director de políticas de Everytown, en declaraciones recogidas por AP News.

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Por el contrario, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la National Rifle Association (NRA) expresaron preocupaciones sobre la efectividad y el alcance de la medida. Bill Decker, presidente de la Asociación de Impresión 3D, sostuvo que los criminales podrían modificar los diseños para eludir el sistema, y que la propuesta “es más una declaración política que una solución definitiva”, cita recogida por AP News. La NRA advirtió que la fabricación casera de armas ha sido una práctica protegida y que la regulación podría afectar actividades legítimas de usuarios responsables.

La EFF advirtió que los algoritmos de bloqueo podrían censurar proyectos legales, como piezas de uso cotidiano, y que el control sobre los archivos digitales plantea desafíos en términos de privacidad y derechos digitales, según documentos institucionales publicados en abril de 2026.

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¿Qué impacto tendría la aprobación de la propuesta en la industria y los usuarios?

De ser aprobada, la normativa obligaría a todos los fabricantes de impresoras 3D a adaptar sus dispositivos a los nuevos estándares técnicos en Nueva York. Las empresas tendrían que desarrollar o integrar algoritmos de bloqueo y garantizar que sus productos cumplan con los requisitos definidos por el panel de expertos. Además, la aplicación de sanciones para la distribución o posesión de archivos de armas afectaría la circulación de diseños digitales y podría modificar la dinámica de la comunidad de impresión 3D.

El impacto dependerá de la viabilidad técnica del sistema, que será evaluada por la comisión creada a tal efecto. Si se determina que la tecnología es aplicable, la obligación de incorporar los bloqueos comenzaría en 2029, aunque el calendario podría extenderse si surgen dificultades técnicas o legales, según la Oficina de la Gobernadora.

¿Qué sigue en el proceso legislativo y qué pueden esperar los involucrados?

La propuesta sobre el bloqueo de armas impresas en 3D en Nueva York permanece en debate legislativo y forma parte del paquete presupuestario estatal 2026-2027. Su aprobación marcaría un precedente que podría ser seguido por otros estados, como California, donde se estudian medidas similares, según reportó AP News.

Mientras tanto, tanto la industria tecnológica como las organizaciones de derechos civiles y los defensores del control de armas analizan el alcance de la medida y sus posibles consecuencias. Fabricantes, distribuidores y usuarios de impresoras 3D deberán estar atentos a la evolución del proceso, ya que la implementación dependerá de la aprobación final y del desarrollo de los estándares técnicos.