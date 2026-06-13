UNAM imparte charlas científicas a habitantes de Morelos para explicar extraño fenómeno geotérmico: no es ‘géiser’

Personal de Protección Civil supervisa la actividad de un géiser que emite vapor en Ixtlán, Michoacán, evaluando la situación en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició charlas y actividades informativas en la comunidad de El Salitre, municipio de Ixtlán, Michoacán, tras el fenómeno geotérmico registrado el 26 de mayo en un domicilio particular. El evento, identificado como una poza de lodo y no un géiser, generó inquietud y motivó la intervención de especialistas para explicar las características y riesgos asociados a este tipo de manifestaciones naturales.

Investigadoras del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (IGUM) y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se trasladaron a la localidad el 6 de junio para compartir información técnica adaptada a la realidad cotidiana de la población. Usaron infografías, materiales didácticos y una maqueta del subsuelo para abordar la naturaleza de los pozos de lodo en Michoacán, su frecuencia en la región y las medidas preventivas recomendadas para convivir con estos procesos hidrotermales.

PUBLICIDAD

¿Por qué no es un géiser el fenómeno de El Salitre?

A diferencia de la imagen popular del géiser, donde el agua caliente brota a presión, la poza de lodo implica la mezcla de agua, vapor y sedimentos que emergen por grietas en el subsuelo, creando depósitos fangosos intermitentes. Este tipo de manifestaciones, aunque llamativas, no representan la misma peligrosidad que otros eventos geotérmicos, pero requieren atención y monitoreo.

La doctora Ruth Villanuevam investigadora del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (IGUM) de la UNAM Morelia, subrayó la importancia de la divulgación científica al realizar estas charlas comunitarias: “Venimos un grupo de investigadores del IGUM y de la UMSNH precisamente a socializar con la comunidad qué es lo que ocurre en su entorno. Es fundamental socializar esto porque los habitantes conviven con este tipo de manifestaciones termales; si no las conocen, no se pueden cuidar ni protegerse ellos mismos. Por eso es importante que podamos usar un lenguaje claro para compartir lo que sabemos del fenómeno”.

PUBLICIDAD

Charlas de concientización sobre fenómenos geotérmicos (UNAM)

La UNAM impulsa la prevención y la seguridad en Ixtlán, Michoacán

El equipo académico insistió en que el conocimiento es el principal recurso para la prevención y la seguridad familiar. La doctora Ericka Alinne Solano Hernández, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, afirmó: “Si la población conoce cuál es la causa de estos fenómenos, los puede comprender y, en consecuencia, atender mejor las indicaciones de protección civil. Desde la UNAM buscamos eso: explicar las cosas de forma clara y sencilla para que la gente pueda comprender. Ese es nuestro compromiso”.

Por su parte, la Dra. Gemma Gómez Castillo, también investigadora del IGUM UNAM Morelia, enfatizó que regresar los resultados de la investigación a las comunidades es un compromiso ético. “Como científicos de la UNAM, tenemos el compromiso de traer la información a las comunidades que están viviendo estos problemas; regresarles los resultados es una de nuestras principales actividades. Se trata de aterrizar la información para la gente, lo cual nos deja una gran satisfacción”.

PUBLICIDAD

El trabajo conjunto entre la UNAM y la UMSNH ha permitido mantener informada a la comunidad de El Salitre desde la aparición del fenómeno, con énfasis en la colaboración de la doctora Ana Teresa Mendoza Rosas, quien ha participado en el seguimiento y análisis del pozo de lodo. Esta estrategia de comunicación busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población y fomentar una cultura de prevención en una región donde las manifestaciones geotérmicas forman parte del entorno natural.

Las jornadas de información y acompañamiento científico han sido recibidas con interés por parte de los habitantes de Ixtlán, Michoacán, quienes han mostrado disposición para aprender sobre los riesgos y las medidas de seguridad asociadas a los pozos de lodo. Las investigadoras reiteraron que el objetivo principal es dotar a la comunidad de herramientas útiles y comprensibles para su protección y bienestar, y que la divulgación del conocimiento continuará mientras persista la inquietud social ante estos fenómenos naturales.

PUBLICIDAD