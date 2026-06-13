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La nueva vida de Zac Efron en Australia: naturaleza, sostenibilidad y una mansión ecológica

El actor dejó atrás Hollywood para instalarse en Byron Bay y desarrollar una residencia sostenible de 830 metros cuadrados. Diseñada con materiales reciclados, techos verdes y criterios de autosuficiencia, la vivienda busca convertirse en un modelo de lujo ecológico

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Zac Efron, un hombre caucásico con barba y sudadera gris, sentado en un coche, mirando al frente. Viste gafas de sol negras con reflejos azules y blancos
Zac Efron consolida su cambio de vida en la costa oriental de Australia.

El nuevo rumbo de Zac Efron lo ha llevado lejos de los reflectores de Hollywood y lo ha establecido en la costa oriental de Australia, donde da forma a un proyecto residencial que redefine el concepto de lujo sostenible.

La noticia, confirmada por Hello! Magazine y ampliada por medios internacionales, revela la magnitud de una apuesta que conjuga innovación, ecología y bienestar personal.

Desde 2020, tras vender su vivienda en Los Ángeles, Efron reside en el área de Byron Bay, en el mismo vecindario que Chris Hemsworth y Elsa Pataky.

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Zac Efron, un hombre caucásico con barba y sudadera gris, sentado en un coche, mirando al frente. Viste gafas de sol negras con reflejos azules y blancos
La residencia “Futurecave” propone un lujo sostenible integrado al paisaje. (Instagram /zacefron)

Ese año, durante la pandemia, el actor adquirió una finca de 128 hectáreas en el valle de Tweed, donde hoy supervisa la construcción de su primera casa propia: una residencia ecológica de 830 metros cuadrados, diseñada por el australiano Joost Bakker.

El costo del proyecto asciende a USD 2,65 millones, y su objetivo es convertirse en un modelo de arquitectura respetuosa con el entorno, según detalló el medio citado.

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Un modelo de vivienda ecológica con visión australiana

Dos hombres sonrientes, incluido Zac Efron, con sombreros de paja y ropa casual, posan al aire libre con una piscina y árboles de fondo
Joost Bakker diseña una vivienda orientada a la autosuficiencia y el cero residuos. (Instagram /joostbakker)

La casa, bautizada “Futurecave”, está pensada para minimizar el impacto ambiental y regenerar la naturaleza circundante. El diseño utiliza materiales innovadores: bloques de cáñamo, conchas de ostra recicladas y tableros fabricados con residuos agrícolas. Todos seleccionados por Bakker para cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad.

El diseñador explicó al medio que su meta es crear “construcciones que respiren por sí mismas, sean resistentes al fuego, prevengan el moho y mejoren la calidad del aire interior”.

La residencia contará con seis módulos interconectados, cada uno con baño y techo verde, distribuidos para integrarse con el paisaje. El techo vivo, que incorporará 100 toneladas de suelo fértil, servirá como aislante natural y permitirá el crecimiento de vegetación autóctona, creando hábitats para insectos y aves.

Vista aérea de un faro blanco sobre un promontorio rocoso y verde, rodeado por las aguas turquesas del océano y extensas playas de arena
Byron Bay refuerza su perfil como enclave de celebridades y arquitectura ecológica. (Wikipedia)

La propuesta fue aprobada por el consejo del distrito Tweed Shire y está lista para iniciar la construcción en febrero de 2026, con una posible finalización en septiembre del mismo año, según Home Beautiful.

Por qué eligió Australia y el cambio de vida

La mudanza de Zac Efron a Australia responde a una búsqueda de equilibrio y salud. Según relató a Hello! Magazine, el ritmo acelerado de su carrera lo llevó a priorizar el tiempo en la naturaleza y la calidad de vida.

Primer plano de dos bloques de construcción de color beige con textura fibrosa. Uno de ellos, vertical, muestra dos orificios rectangulares. Otro bloque se apila detrás
El proyecto utiliza bloques de cáñamo y conchas de ostra recicladas como base constructiva. (Instagram /joostbakker)

“Vivo una vida bastante acelerada y trabajo mucho, así que entre películas y giras de prensa, mi objetivo siempre es tomarme tiempo para descansar, estar en la naturaleza y lo más cerca posible de la tierra”, aseguró el actor.

El propio Efron se ha involucrado activamente en la elección de materiales y soluciones ecológicas, participando en visitas a granjas donde se cultiva el cáñamo usado en la obra. El proyecto de “Futurecave” ha sido concebido para ser autosuficiente y no generar residuos, siguiendo la filosofía de “zero waste” promovida por Bakker.

Además, el mobiliario de cocina y baño será fabricado con tableros vegetales desarrollados por la iniciativa Plantbord, que aprovecha residuos de cosechas para crear alternativas ecológicas a los productos convencionales, según expone People.

Para quienes consultan directamente por el avance del proyecto, la información de Hello! Magazine indica que la construcción ecológica de Zac Efron en el valle de Tweed ha logrado la aprobación oficial y está lista para comenzar.

Zac Efron
El plan prioriza calidad del aire interior, prevención de moho y resistencia al fuego (Instagram/@zacefron)

El actor ha declarado que su intención es crear “la casa más saludable del planeta”, y tanto Bakker como medios locales destacan que este modelo podría convertirse en referencia para futuras viviendas sostenibles en Australia.

Celebridades y vida sostenible en Byron Bay

El caso de Zac Efron no es aislado en la región. Byron Bay se ha transformado en un enclave predilecto para celebridades internacionales que buscan privacidad y contacto directo con la naturaleza.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, por ejemplo, se establecieron en la zona en 2014, donde construyeron una casa valuada en cerca de AUD 20 millones (13,8 millones de dólares estadounidenses).

Chris Hemsworth y Elsa Pataky
Chris Hemsworth y Elsa Pataky consolidan su vida en Byron Bay desde 2014 con una rutina familiar centrada en playa y actividades al aire libre (Instagram)

Pataky relató al meido citado que su rutina familiar incluye actividades al aire libre, como surf, ciclismo y paseos por la playa con sus hijos, en un ambiente que dista del ritmo frenético de Hollywood.

La llegada de figuras como Efron y Hemsworth ha impulsado la adopción de prácticas de construcción ecológica y el uso de materiales sustentables en la región. El mercado inmobiliario local refleja esta tendencia, con propiedades de lujo que integran tecnologías para reducir el consumo energético y el impacto ambiental, y que alcanzan valores superiores a los 3 millones de USD.

A medida que Byron Bay consolida su reputación como refugio de celebridades y epicentro de la arquitectura ecológica, la “Futurecave” de Efron se perfila como ejemplo de cómo es posible vivir en armonía con la naturaleza, priorizando la salud, la eficiencia y el bienestar.

La visión compartida entre el actor y Bakker, plasmada en la cobertura de Hello! Magazine y otros medios internacionales, anticipa un cambio en la forma de entender el lujo residencial en el siglo XXI.

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