Vegano y fan de Lady Gaga: la otra cara del asesino de Teotihuacán antes de radicalizarse

El agresor se quitó la vida tras asesinar a una ciudadana canadiense y ante la presencia de la Guardia Nacional

El pasado 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso, subió a la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, y armado con una pistola y un cuchillo, tomó como rehenes a un grupo de visitantes. Trece personas resultaron heridas y una turista canadiense fue asesinada.

El tiroteo terminó tras el suicidio del agresor y la intervención de la Guardia Nacional. El análisis de la escena del crimen y las primeras investigaciones revelaron que el asesino buscaba emular la matanza de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999, donde 16 personas perdieron la vida.

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas. (Redes sociales)

Tras la viralización del caso, en internet comenzaron a circular perfiles de X y otras redes sociales atribuidas al agresor, que revelaban sus intereses y posiciones ideológicas. Una de estas cuentas, activa en el año 2016, dejaba ver que tenía afinidad por personajes fascistas como Benito Mussolini o Adolf Hitler, así como simpatía por movimientos como el franquismo en España.

El perfil de Julio César Jasso seguía cuentas de “Extrema derecha”, y celebraba el nacionalismo de España. Recordemos que, en un video filmado por uno de los rehenes, se escucha al agresor hablar con un falso acento español.

Antes de su fanatismo por el “fascismo”, era otra persona

Cuando era adolescente se describía como vegano, escritor, compositor, fan de Lady Gaga y futuro científico

Además del perfil que dibuja al agresor como un sujeto con tendencias fascistas, surgieron otras cuentas que datan de años atrás en su vida, específicamente del año 2013, cuando Julio César Jasso todavía no adoptaba ideas radicales y se encontraba en un espectro ideológico casi antitético.

Por aquel entonces se hacía llamar “EdmundMcCrowder” y se describía como un “amante de Dios, mamá y la Tierra”. Entre sus intereses estaba la escritura, la lectura, la composición de música y el dibujo.

El fiscal del Estado de México informa sobre el atentado en Teotihuacán, presentando conclusiones preliminares que sugieren un padecimiento de carácter mental en el atacante. Menciona aspectos como psicopatía y desconexión del mundo real, en el marco de una investigación de la Fiscalía.

Era ferviente fanático de Lady Gaga (una cantante que suele hablar del amor y respeto entre diferentes), vegano, ecologista y quería ser científico. Además, seguía cuentas relacionadas con la NASA, el veganismo y los animales.

La faceta de aquellos años parece tan distinta de la que adoptó tan sólo dos años después, y aún más a la que lo llevó a herir a trece personas y matar a una más.

El mensaje final del asesino donde advirtió un “Columbine 2″

El supuesto último mensaje de Julio César Jasso.

Otro perfil que surgió tras el ataque fue @Stas_poznyakov, en Youtube. Esta cuenta también es atribuída al asesino y ahí habría dejado un mensaje tan sólo horas antes de llevar a cabo el tiroteo.

Se trata de un comentario escrito en el video “EXTREME TOUGH BEARD SHAVE | Slow & Careful ASMR” del barbero italiano Daniele Maullu. En el texto, Jasso declara su amor al creador de contenido y avisa que protagonizará un atentado en Teotihuacán. Aquí el mensaje:

“Quiero decirte que siempre estuve enamorado de ti. Me recuerdas tanto a Dick Grayson. Hoy, Méjico será atacado por Columbine ACT II. Yo seré el protagonista en Teotihuacán. Que sepas que yo siempre estuve loco por ti. Me fascinaste en cada momento y te respeto como sujeto, barbero y profesional. Que los Dioses te bendigan siempre, mi querido Danielle Maullu”.