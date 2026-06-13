Estados Unidos

Un nuevo informe indica que una universidad de Texas figura entre las mejores del mundo

El centro de evaluación internacional la ubicó en un alto puesto tras revisar más de 21.000 instituciones y seleccionar 2.000, lo que la deja en el 0,2% superior de la medición global

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Gran edificio crema con torre alta y reloj en la cima. Personas caminan frente a él, con banderas naranjas y árboles a los lados, bajo un cielo azul claro
La Universidad de Texas en Austin figura entre las mejores del mundo en el ranking 2026 del Centro de Clasificación Mundial de Universidades

La Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos ha logrado consolidarse como una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del mundo, según la última actualización del Centro de Clasificación Mundial de Universidades (CWUR). Con la publicación de su ranking 2026, CWUR ha evaluado a más de 21.000 universidades alrededor del planeta, seleccionando a las 2.000 mejores para su lista definitiva. En este contexto altamente competitivo, la Universidad de Texas en Austin no solo ha destacado, sino que ha conseguido un lugar privilegiado entre las 50 mejores universidades a nivel global, un reconocimiento que la posiciona en la élite académica internacional.

Este resultado no es casualidad ni producto de una tendencia pasajera. La Universidad de Texas en Austin, ubicada en el corazón del estado de la Estrella Solitaria, ha cultivado durante décadas una reputación de excelencia que ahora se ve refrendada por su presencia en la parte más alta de la clasificación de CWUR. En el ranking de 2026, la UT Austin ocupa el puesto número 35 a nivel mundial, lo que la sitúa en el 0.2% superior de todas las instituciones evaluadas por el centro. Esta posición refleja no solo la calidad de su enseñanza, sino también la solidez de su investigación, la preparación de sus egresados y la influencia de su cuerpo docente.

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El CWUR, ampliamente reconocido por su criterio objetivo y su metodología basada en indicadores cuantificables, otorga a la UT Austin una puntuación global de 86.2 sobre 100. Entre los aspectos más valorados del análisis destaca el desempeño del profesorado, que ha sido señalado como uno de los puntos más fuertes de la universidad. De hecho, el personal académico de la Universidad de Texas en Austin fue ubicado en el lugar número 13 a nivel mundial, un dato que resalta la importancia de la investigación, la innovación y el compromiso docente en la consolidación del prestigio institucional.

Edificio del Texas Union de piedra clara con entrada arqueada y ventanas, flanqueado por árboles y arbustos. La Torre de la UT se eleva al fondo bajo un cielo azul con nubes. Un sendero y personas caminando son visibles
La Universidad de Texas en Austin ocupa el puesto 35 global y se ubica en el 0,2% superior entre más de 21.000 universidades evaluadas por CWUR

Al observar el panorama nacional, la Universidad de Texas en Austin mantiene una posición de liderazgo frente a otras instituciones dentro de Estados Unidos. En la clasificación exclusiva para universidades estadounidenses, la UT Austin alcanzó el puesto número 22, demostrando su capacidad para competir de igual a igual con los principales centros de educación superior del país. Este logro adquiere mayor relevancia al considerar la densidad y el nivel de exigencia del sistema universitario estadounidense, donde la competencia es notablemente intensa y el acceso a recursos, tecnología y talento académico es muy alto.

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El reconocimiento a la Universidad de Texas en Austin no solo la consolida como referente educativo en el estado y el país, sino que la distingue como la única institución texana que logró ingresar en el codiciado Top 50 mundial. Este dato cobra peso si se considera la vasta oferta universitaria del estado de Texas, que cuenta con decenas de instituciones de renombre, pero solo una entre las primeras cincuenta del ranking global de CWUR. La presencia de la UT Austin en este selecto grupo es testimonio de un proyecto educativo y científico sostenido, que ha sabido combinar tradición e innovación en beneficio de sus estudiantes y de la comunidad académica internacional.

El Top 10 del CWUR 2026 quedó liderado por Harvard, MIT y Stanford, con fuerte presencia de universidades de Estados Unidos e Inglaterra (AFP)
El Top 10 del CWUR 2026 quedó liderado por Harvard, MIT y Stanford, con fuerte presencia de universidades de Estados Unidos e Inglaterra (AFP)

La lista de las diez mejores universidades del mundo, según el CWUR 2026, sigue estando dominada por instituciones de la Costa Este de Estados Unidos, muchas de ellas integrantes de la prestigiosa Ivy League, así como por algunos de los centros universitarios más reconocidos de Europa.

  1. Universidad de Harvard: Cambridge, Massachusetts
  2. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): Cambridge, Massachusetts
  3. Universidad de Stanford: Stanford, California
  4. Universidad de Cambridge: Cambridge, Inglaterra
  5. Universidad de Oxford: Oxford, Inglaterra
  6. Universidad de Princeton: Princeton, Nueva Jersey
  7. Universidad de Pensilvania: Filadelfia, Pensilvania
  8. Universidad de Columbia: Nueva York, Nueva York
  9. Universidad de Yale: New Haven, Connecticut
  10. Universidad de Chicago: Chicago, Illinois

Texas, pese a contar con una de las universidades más destacadas a nivel mundial, no logra ubicar a más de una institución en el Top 50. Sin embargo, existen otras entidades educativas del estado que han conseguido posicionarse en la clasificación de CWUR. El Centro Médico UT Southwestern, localizado en Dallas, es el ejemplo más notable, al alcanzar el lugar número 69 entre las 2.000 instituciones seleccionadas. Este resultado refleja la fortaleza del sector académico y científico de Texas, especialmente en áreas como la medicina y la investigación biomédica, donde el UT Southwestern ha construido una reputación sólida por su enfoque en la excelencia clínica y la innovación tecnológica.

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