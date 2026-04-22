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Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Las autoridades confirmaron a Infobae México que entre los detenidos no se encuentra el hermano de Joaquín Guzmán Loera

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El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

La Secretaría de la Defensa Nacional negó a Infobae México este miércoles que entre los detenidos en un operativo en Sinaloa se encuentre Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán, pese a que sí se llevaron a cabo diversas acciones en Sinaloa y alrededores.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había confirmado minutops antes la realización de un operativo de gran escala en la zona serrana del Triángulo Dorado, en los límites de Sinaloa y Durango. La intervención federal tenía como objetivo desarticular estructuras criminales y ubicar objetivos prioritarios ligados a Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera.

Durante las primeras horas del miércoles, medios locales informan que al menos cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y dos aeronaves Beechcraft T-6 Texan II, con unidades de intercepción de comunicaciones, participan en la zona de El Durazno, municipio de Tamazula, Durango. El despliegue cuenta con tácticas de inteligencia de alto nivel.

Como parte de la operación, el Aeropuerto Internacional de Culiacán suspende todos los vuelos comerciales y solo permite operaciones de aeronaves oficiales, bajo resguardo de elementos de la Marina y otras corporaciones federales. La intervención terrestre y aérea ocurre en una región catalogada como estratégica para la seguridad pública por sus antecedentes y su valor dentro de las dinámicas del narcotráfico.

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de "El Guano", hermano del Chapo Guzmán
La publicación en redes sociales (Instagram/icegov)

Omar García Harfuch indica que sí existen personas detenidas durante el operativo, pero aclara que “no pueden confirmar su identidad ya que se encuentran bajo estricta investigación”. Mientras versiones en redes sociales atribuidas a fuerzas federales mencionan la posible captura de “El Guano”, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de los asegurados.

Fuentes locales también refieren que el aeropuerto de Culiacán permanece blindado por fuerzas federales. Algunas versiones sostienen que el cierre obedece al traslado de un presunto detenido relevante, tras el fuerte operativo en El Durazno.

Pugna entre “El Guano” Guzmán y Los Chapitos

En diversas ocasiones las autoridades han realizado operativos en la zona donde opera Aureliano Guzmán, alias El Guano y hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. El caso más reciente ocurrió durante el lunes 8 de julio, fecha en al que agentes de seguridad realizaron la captura de Luis “N”, alias El R-8, un hombre identificado como jefe de seguridad del Guano.

La captura de El R-8 sucedió luego de que fue reportado un enfrentamiento en el que, según medios locales, habrían participado elementos del Ejército con civiles en Badiraguato.

El esquema del Cártel de Sinaloa

Para entender las luchas internas dentro el Cártel de Sinaloa es importante recordar que la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el grupo criminal no tiene un líder, sino que actúa bajo un esquema paraguas (umbrella), bajo el cual están cuatro facciones: la liderada por Ismael El Mayo Zambada, la que comandan Los Chapitos, una más liderada por Rafel Caro Quintero y la última está a cargo de El Guano.

En la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024 se puede leer que dicho sistema que agrupa cuatro facciones en teoría permite a las facciones mencionadas compartir rutas de contrabando y recursos. Sin embargo, “las luchas internas por el poder y las alianzas fluctuantes dejan en duda la viabilidad del “modelo paraguas”, destaca el informe.

“El Guano” vs Los Chapitos

Los hijos de Joaquín Guzmán Loera son acusados del trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos y pesar de estar ligadas con el Cártel de Sinaloa, las facciones han entrado en conflicto entre sí. Por ejemplo el brazo armado de Los Rusos (ligado al Mayo Zambada) y un sujeto apodado El R (sobrino de Caro Quintero) son algunas de las personas que han tenido conflictos con Los Chapitos.

De la misma manera se ha reportado una pugna entre los hijos del Chapo y el hermano de este último, es decir El Guano. La organización sin fines de lucro enfocada en temas de narcotráfico InSight Crime señala como posible génesis del conflicto la detención de El Chapo.

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