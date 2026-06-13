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La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

El argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero el rendimiento de Alpine fue menor al esperado. El pilarense puntualizó en las dificultades del monoplaza y la alta degradación de neumáticos

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Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de pasar a la Q2 en la clasificación. El piloto argentino volvió a terminar por delante de Pierre Gasly, que saldrá 14°, al registrar un tiempo que fue 0.070 segundos superior (1:16.191 contra 1:16.261). Sin embargo, el rendimiento de Alpine fue considerablemente inferior al de las últimas carreras y ambos pilotos expresaron su malestar por las dificultades que se presentaron.

Una vez finalizada su actividad en la pista, el joven de 23 años brindó sus sensaciones y reflejó su frustración por no quedar más adelante en la grilla de partida en el Circuit de Catalunya. “Un desastre. Traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta pero el auto no hace lo que quiero. Voy haciendo drift (patinando) toda la vuelta, salgo de la curva dos de costado. Voy patinando en la tres, no lo puedo mantener en la pista. En la cuatro entra de cola, se mueve y no tracciona. En la curva cinco ya no tengo gomas traseras. El último sector es imposible con el auto que tenemos hoy en día”, analizó el argentino en diálogo con ESPN.

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En esta misma línea, sobre los problemas del monoplaza, argumentó: “Empujando la cantidad que quise en el último run para intentar pasar. Sabía que iba a ser difícil, intenté jugármela y no funcionó. No sale nada. Es muy malo el balance, no encontramos la vuelta este fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, lo mismo para la qualy y nada funciona. Un poco perdidos. Es bastante frustrante porque estás yendo al límite y no sale nada, casi termino contra la pared tres veces en una vuelta. Es una pena”.

*El resumen de la clasificación del Gran Premio de Barcelona

Más allá del malestar por el rendimiento de Alpine, Colapinto se mostró con expectativas por la posición de largada en Montmeló. “Hay que trabajar para mañana. Largando trece hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera. Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar. No lo disfruté manejando. Intenté ir al límite, pero el auto hace lo que quiere. Una pena”, sintetizó el pilarense.

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Además de las complejidades del monoplaza, una de las mayores preocupaciones que planteó Colapinto se centró en el ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos. “Lo de ayer fue muy malo. Éramos de los más lentos en ritmo de carrera. Tuve una degradación de seis segundos. Arranqué haciendo 20 y terminé con 26. Poquita degradación. Más lentos que los Fórmula 2 íbamos. Capaz Nico (Varrone) iba más rápido con el F2. Ojalá todos tengan una degradación parecida así podemos tener más expectativas. El long run fue muy malo de ayer”, argumentó Franco, bromeando con su compatriota que compite en la categoría inferior.

*La bronca de Colapinto tras quedar afuera en la Q2

En su último intento, Colapinto perdió levemente el control del monoplaza Alpine A526 y perdió algo de tiempo. Una vez que se consumó su eliminación, la cámara onboard capturó su enojo, al punto de que golpeó al volante en varias oportunidades.

A pesar de superar a su compañero Pierre Gasly —en la Q1 también le ganó por 0.009 segundos—, Colapinto quedó a 0.423 segundos del tiempo de corte para ingresar a la Q3, marcado por Nico Hulkenberg con Audi. Durante los entrenamientos, Alpine había arrastrado problemas, pero ambos autos avanzaron a la Q2 sin mayores complicaciones. La carrera se correrá el domingo desde las 10:00 y tendrá 56 vueltas.

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