Feminicidio de Carolina Flores: así es como su suegra habría asesinado a la exreina de belleza en Polanco

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida en un departamento de Polanco, Ciudad de México. (Fotos: TikTok - X/ @c4jimenez)

El caso de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, ha conmocionado a la opinión pública por la brutalidad y el entorno familiar en el que ocurrió su fallecimiento.

La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida el 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, Ciudad de México, con disparos en el tórax y la cabeza.

La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza, sacude a la sociedad por la brutalidad del feminicidio en un entorno familiar seguro. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)

En este sentido, la principal sospechosa es su suegra, Erika Herrera, quien presuntamente la atacó frente a su esposo, Alejandro, en un hecho que la Fiscalía capitalina ya investiga como feminicidio. El crimen, documentando en video y difundido por el periodista Carlos Jiménez, ha generado indignación por las circunstancias del ataque y la reacción de quienes presenciaron los hechos.

Un ataque ocurrido en el entorno familiar

El fallecimiento de Carolina Flores ocurrió en el espacio que debía representar refugio y seguridad. La joven vivía en Polanco junto con su pareja, Alejandro, y fue ahí donde se registró la agresión.

El ataque sucedió dentro del departamento familiar , mientras Carolina acababa de salir de bañarse.

En el inmueble estaban presentes tanto su esposo como su suegra, Erika Herrera , quien habría sido la autora material del crimen.

El video compartido por Jímenez muestra disparos, gritos y una discusión, donde Alejandro reclama: “¿Qué hiciste, mamá?”, sin embargo permite que su madre escape del lugar.

El video del ataque a Carolina Flores muestra la reacción del esposo ante el ataque armado dentro del entorno familiar. (Crédito especial: X/@c4jimenez)

Así, la dinámica de violencia y control quedó evidenciada en el audio, donde la agresora afirma: “Tu familia es mía. Tú eras mío y ya te comió”.

Investigación bajo protocolo de feminicidio

Las autoridades capitalinas han confirmado que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, dada la naturaleza y contexto del crimen.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y realiza diligencias ministeriales, periciales y de campo.

Hasta el momento, no hay personas detenidas , aunque la suegra es la principal sospechosa y la investigación se centra en el entorno inmediato.

El retraso en la denuncia por parte del esposo y la ausencia de ruido reportada por el personal del edificio han generado cuestionamientos sobre la actuación de los involucrados.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio y mantendría a la suegra como la principal sospechosa. (X/ @FiscaliaCDMX)

De esta manera, el caso ha puesto de relieve la urgencia de aplicar protocolos de género y garantizar justicia para las víctimas de violencia feminicida.